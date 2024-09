Google hat die Funktion zum Bearbeiten von Nachrichten in der Nachrichten-App über sein Beta-Programm bereitgestellt. Mit dem RCS-Tool könnt Ihr Nachrichten an Empfänger/innen bearbeiten oder rückgängig machen. Lest weiter, um zu erfahren, wie ihr gesendete Nachrichten in der Google Messages-App auf Eurem Android-Telefon bearbeiten oder löschen könnt.