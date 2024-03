Balkonkraftwerk mit Speicher: So klappt’s mit jeder Powerstation

Habt Ihr Euch zu Beginn der Energiekrise aus Angst vor einem Blackout eine Powerstation gekauft, für die Ihr keinen Gebrauch mehr wisst? Dann haben wir einen klasse Trick für Euch, wie Ihr jede beliebige Powerstation in Kombination mit dem EcoFlow PowerSteam als Speicher für Euer Balkonkraftwerk nutzen könnt. In dieser Anleitung erklären wir Euch, welches kleine Hilfsmittel dafür notwendig ist und was Ihr aus Sicherheitsgründen beachten müsst.

Affiliate Angebot EcoFlow PowerStream

Jede Powerstation an den EcoFlow PowerStream anschließen. So geht’s!

Der PowerStream von Ecoflow ist einer von wenigen Wechselrichtern auf dem Markt, der einen Anschluss für einen Zusatzakku hat. Bislang war es nur möglich, EcoFlow-Powerstations wie die Delta 2 Max (zum Test) als Zwischenspeicher an den EcoFlow PowerStream (zum Test) anzuschließen. Powerstations anderer Marken waren für den PowerStream nicht geeignet.

Das könnt Ihr mit dem EcoFlow BKW-Batteriekabel problemlos umgehen. Mit dem genannten Kabel bietet Euch EcoFlow die Option, die kompakte River-Reihe rund um die River 2 Pro (zum Test) und vereinzelt weitere Delta-Modelle an den EcoFlow-Wechselrichter anzuschließen.

Konkret sieht das Setup am EcoFlow PowerStream wie folgt aus:

Beliebige Powerstation mithilfe des EcoFlow BKW-Batteriekabels am Batterie-Port des PowerStream anschließen

Solarpanels an die beiden Eingänge mit den jeweils 2x MC4-Steckern anschließen

Am vierten Anschluss verbindet Ihr das mitgelieferte Netzkabel mit dem Schuko-Stecker Eures Hausnetzes

Der EcoFlow-Wechselrichter wandelt den gewonnenen Gleichstrom aus den Solarpanels und den vorhandenen Strom der Powerstations in Wechselstrom um, und speist ihn ins Heimnetz ein. Das klappt allerdings nicht nur mit den kleinen EcoFlow-Powerstations, sondern mit jeder Powerstation (zur Kaufberatung), die einen Zigarettenanschluss hat. Wir haben das mit der Bluetti AC180 (zum Test) getestet und es hat einwandfrei funktioniert.

Lasst Euch nicht täuschen, hier ist die Bluetti AC180 und keine EcoFlow-Powerstation angeschlossen. 101 W speist der EcoFlow PowerStream in diesem Moment in unser Hausnetz ein. / © nextpit

Datenblätter vergleichen: Das müsst Ihr beachten!

Da an Powerstations, jeder Zigarettenanzünder ein 12V/10A-Anschluss sind, ist die Rechnung ganz einfach – Volt x Ampere= Watt. Heißt, die Powerstation speist maximal 120 W über den PowerStream in Euer Hausnetz ein. Da aktuell bis zu 600 W aktuell erlaubt sind, könnt Ihr mehrere Solarpanels in Reihe schalten und an den EcoFlow-Wechselrichter anschließen, um die maximal erlaubte Leistung einzuspeisen.

Noch kein Balkonkraftwerk? nextpit zeigt Euch, wie Ihr Balkonkarftwerk baut

Wenn Ihr PV-Module (Kaufberatung) besitzt, und an Eure Powerstation zusätzlich anschließen wollt, solltet Ihr zuallererst die Volt-Angaben aus dem Datenblatt des Panels mit den Angaben aus dem technischen Datenblatt Eurer Powerstation abgleichen. Habt Ihr mehrere PV-Module in Reihe geschaltet und somit zu viel Volt, als die Powerstation "verkraften" kann, grillt Ihr die Powerstation. Checkt also, wie viel Volt Eure Powerstation über den Solar-Eingang aufnehmen kann. Gleiches gilt für die technischen Daten des EcoFlow PowerStream.

Ist der EcoFlow PowerStream der beste Wechselrichter? Findet es in der nextpit-Kaufberatung heraus

Hat sich EcoFlow damit selbst ins Bein geschossen und andere Marken zur Kompatibilität mit dem PowerStream verholfen? Nicht ganz, denn der große Unterschied ist, dass der EcoFlow-Wechselrichter durch die 600-W-Grenze bei einem Stromüberschuss oder Overpaneling, gewonnenen Strom in eine EcoFlow-Powerstation verlagern kann und Ihr so keinen Stromverlust habt.

An die Ecoflow Delta 2 Max könnt Ihr zwei Zusatzakkus anschließen, um gewonnenen Strom, nie zu verlieren. / © nextpit

Mit Powerstation anderer Marken klappt das nicht. Hier könnt Ihr Euch das wie ein One-Way-Vorgang vorstellen – Strom aus jeder beliebigen Powerstation wird durch den PowerStream ins Hausnetz eingespeist, andersherum wird keine Powerstation Strom aus dem PowerStream aufnehmen. Das EcoFlow BKW-Batteriekabel kostet Euch 29 Euro im EcoFlow-Store. Ein annehmbarer Preis, um der verstaubten Powerstation einen tollen neuen Nutzen zu verleihen, oder? Mehr zum Thema Powerstations, Wechselrichter und Speicher findet Ihr in unserer Themenwelt Energie.

Affiliate Angebot EcoFlow Delta 2 Max

War Euch dieser Trick schon bekannt? Nutzt Ihr bereits eine Powerstation als Zwischenspeicher? Lasst uns gerne einen Kommentar da.