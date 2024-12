Na? Mitten im Weihnachtsstress? Und dann müssen diese lästigen Weihnachtskarten noch verschickt werden. Künstliche Intelligenz kann Euch nicht dabei helfen, die Post zu verschicken. Aber wenn Ihr – egal, ob on- oder offline – weihnachtliche Grußbotschaften loswerden müsst wollt, kann sie sehr nützlich sein. Das gilt insbesondere für das Chat-Tool ChatGPT von OpenAI, aber eben auch für andere Dienste, die wir kostenlos nutzen können.

Weiterlesen zum Thema: Das sind die besten KI-Funktionen für Eure Smartphones

Inhalt:

So lasst Ihr Euch Eure Weihnachtsgrüße per ChatGPT schreiben

Während ich noch überlege, wie lange es dauert, bis ChatGPT meinen nextpit-Job übernimmt, geht es jetzt ans Eingemachte. Schließlich wollen wir ChatGPT die Weihnachtsgrüße schreiben lassen, mit denen wir uns bislang immer herumgequält haben. Nutzt dazu also in der ChatGPT-App die Eingabezeile und schreibt Euren Prompt. Ich habe es einfach mal mit diesem hier probiert:

"Mach mir einige Vorschläge für Texte, die ich für meine Weihnachtsgrüße nutzen kann. Sie sollten kurz sein, da ich sie über Social Media und Messenger verschicken möchte, und am besten etwas Humor haben."

Die Antwort der KI auf diesen sehr allgemein gehaltenen Prompt lautete:

Hier sind einige humorvolle und kurze Weihnachtsgrüße, die sich gut für Social Media oder Messenger eignen: 🎄 "Santa checked his list twice – wir stehen drauf! Frohe Weihnachten!" 🎁 "Weihnachten ist wie WLAN – wenn’s gut läuft, sind alle glücklich. Ich wünsche dir volle Balken!" 🎅 "Frohes Fest! Mögen deine Kekse nicht anbrennen und die Geschenke gut ankommen." ✨ "Weihnachtszeit: Die einzige Zeit im Jahr, in der zu viel Glitzer völlig okay ist. Hab eine glanzvolle Zeit!" ❄️ "Es schneit nicht? Egal! Dann feiern wir halt mit Glühwein statt Schneemännern. Frohe Weihnachten!" 🍪 "Kalorien zählen erst wieder ab Januar – also: Frohes Futtern und schöne Weihnachten!" 🔔 "Ich hoffe, dein Weihnachten ist so entspannt wie ein Rentier, das nicht im Schlitten-Team ist. Alles Liebe!" 🌟 "Frohe Weihnachten! Mögen deine Tage so hell strahlen wie die Lichterketten in Nachbars Vorgarten." 🛷 "Wenn du keinen Schnee siehst, mach’s wie ich: Hol dir Plätzchen und bleib auf der Couch. Frohes Fest!" 🎄 "Hauptsache die Kugeln hängen am Baum und nicht in der Stimmung. Frohes Fest!" Welche gefallen dir? Soll ich noch etwas anpassen? 😊

Ob das die passende Humorebene ist, mit der ChatGPT hier auftrumpft, sei mal dahingestellt. Aber immerhin hält sich die KI an meine Vorgabe und liefert knackig kurze Grüße, die zudem auch passend für Social Media mit Emojis daherkommen.

Ob dieses stimmungsvolle Bild eines Kakao schlürfenden Weihnachtsmannes auch per KI erstellt wurde? Aber sicher doch! / © nextpit

Übrigens könnt Ihr Eure Grüße auch mit KI-generierten Bildern versehen, beispielsweise direkt innerhalb ChatGPT mithilfe von DALL-E. Für den Santa oben mit einem Tisch voller Kekse habe ich dazu das Tool NightCafe genutzt. Es ist eines von unzähligen Tools zur Bilderstellung und verlangt ein paar Credits von Euch, um Bilder nach Euren Prompts anzufertigen. Allerdings gibt es diese Credits hier auch kostenlos, beispielsweise fürs tägliche Einloggen. Lasst uns in den Kommentaren gerne wissen, ob Ihr auch zu Bild-Generatoren und den Prompts dazu mehr wissen wollt, dann können wir auch dazu gerne mal einen ganz eigenen Beitrag verfassen.

So gestaltet Ihr mit KI Eure Weihnachtsgrüße persönlicher

Jetzt aber weiter mit unseren Weihnachtsgrüßen: Ihr seht es ja bereits am Beispiel oben: Je schlichter Ihr fragt, desto allgemeiner und langweiliger sind auch die Antworten. Wollt Ihr ChatGPT also spannendere Resultate entlocken, formuliert Eure Anfrage möglichst konkret aus. Ich verpasse ChatGPT hier eine Rolle als Grußkarten-Schreiber und kann den ganzen Spaß dadurch automatisieren. Versucht es mal mit folgendem Prompt, den Ihr genau so kopieren und ins Eingabefenster einfügen könnt:

Handel als mein Grußkarten-Schreiber. Erstelle Weihnachtsgrüße für [Input: Name]. Verfasse einen herzlichen und einzigartigen Weihnachtsgruß, der mit meinen Emotionen verbunden ist. Diese Nachricht muss über die traditionellen Wünsche hinausgehen und sich persönlich anfühlen. Ziel ist es, dem Empfänger das Gefühl zu geben, etwas ganz Besonderes zu sein, so als ob die Nachricht nur für ihn maßgeschneidert wäre. Achte darauf, dass die Grußbotschaft echte Weihnachtsstimmung ausstrahlt und ein Gefühl der Verbundenheit und Freude hervorruft. Vermeide Klischees und gängige Phrasen und entscheide dich für originelle und nachdenkliche Formulierungen, die die Einzigartigkeit der Beziehung widerspiegeln. Fange die Essenz der Jahreszeit ein und lass den Empfänger die Wärme meiner herzlichen Wünsche spüren. Mische diese Wünsche mit Humor. Denk daran, dass das Ziel darin besteht, Freude und Fröhlichkeit zu verbreiten und gleichzeitig den Glauben und die Traditionen aller zu respektieren und zu berücksichtigen. Halte den Ton zwanglos. Er darf nicht förmlich sein. Überschreite nicht mehr als 130 Wörter. Halte dich strikt an das Wortlimit. Ich wünsche mir, dass du mich gleich automatisch fragst, wie der Empfänger heißt und in welchem Verhältnis wir zueinander stehen. Ich antworte dann so etwas wie "Stefan, Arbeitskollege" und du berücksichtigst diese Information dann in deinem Vorschlag. Frag mich nach deinem Vorschlag automatisch nach den nächsten Personen. Verstanden so weit?

Spoiler: Ja, ChatGPT hat natürlich verstanden und antwortet pflichtbewusst:

Ja, das habe ich verstanden! 😊 Lass uns loslegen: Wie heißt die erste Person, und in welchem Verhältnis steht sie zu dir?

Jetzt gebe ich ein: "Dennis, ein wirklich guter Freund, vor einigen Jahren waren wir Arbeitskollegen. Er wohnt auch in Dortmund und wir verbringen gerne mal Zeit beim Bierchen zusammen." Darauf erhielt ich folgenden Vorschlag:

Hier ist mein Vorschlag für Dennis: 🎄 Lieber Dennis, Weihnachten steht vor der Tür, und bei dem Gedanken an die Highlights dieses Jahres kommst du mir sofort in den Sinn. Ob beim Bierchen um die Ecke oder bei unseren Diskussionen über Gott und die Welt – mit dir ist jeder Moment ein Volltreffer. Es ist großartig, wie unsere Freundschaft von früheren Arbeitskollegen zu echten Freunden gewachsen ist. Mögen die Feiertage für dich genauso entspannt und erfrischend sein wie eine perfekt gezapfte Runde Bier. Und vergiss nicht: Falls der Weihnachtsbaum schief steht, ist das kein Problem – solange das Bier gerade ist! 😉 Ich wünsche dir und deinen Lieben eine großartige Zeit voller Lachen, gutem Essen und bester Gesellschaft. Prost auf dich und auf uns, mein Freund! 🍻 Herzliche Grüße

[Dein Name]

Unabhängig davon, dass mir Dennis für so eine schwülstige Grußbotschaft eine reinzimmern würde, hat sich ChatGPT genau an meine Vorgaben gehalten. Besser noch: Ihr fahrt jetzt fort, indem Ihr dann lediglich den Namen und die Beziehung nennt, also beispielsweise: "Stefan, Arbeitskollege". Mit diesem Muster könnt Ihr dann Person für Person abarbeiten. Gebt einfach gegebenenfalls Zusatzinformationen wie "Patentante meines Kindes" usw. an, um die Resultate persönlicher zu gestalten. Wie zuvor erwähnt: Eurer Fantasie sind keinerlei Grenzen gesetzt.

Next Level: Weihnachtsgrüße mit einer besonderen Note

ChatGPT erledigt all das in Sekundenschnelle, kann Euch auf diese Weise also aus der Patsche helfen, wenn Euch mal die Muse nicht so küsst, wie sie sollte. Probiert es aus, vielleicht bittet Ihr ChatGPT sogar selbst darum, möglichst pfiffige Prompts zu verfassen. Seid kreativ, spielt mit der Software und bringt auch ein bisschen Geduld mit. Je präziser Ihr Eure Wünsche formuliert, desto herausragender werden auch die Ergebnisse.

Ihr solltet den Chatbot Eures Vertrauens zudem immer als eine Art Sparringspartner verstehen, den Ihr herausfordern könnt. Nur, weil Ihr bei Weihnachtsgrüßen an einen witzigen Zweizeiler oder eine Handvoll warmer Worte denkt, muss das nicht das Ende der Fahnenstange sein. Ich habe ChatGPT selbst befragt, wie man diese Grüße denn origineller gestalten könne und die KI kam tatsächlich mit einigen spannenden Ideen um die Ecke:

Lasst Euch ein Weihnachtsgedicht verfassen

Lasst Euch eine ganz eigene Weihnachtsgeschichte verfassen, in der der Adressat die Hauptrolle spielt

Lasst Euch ein Weihnachtsrätsel oder ein Quiz erstellen (freundlicherweise liefert ChatGPT die Rätsellösung mit ^^)

Sprecht in einer fremden Sprache oder in einem bestimmten Dialekt

Lasst die Grußkarte im Stil eines Film- oder TV-Helden formulieren (bei meinem Beispiel begann der Weihnachtsgruß von Homer Simpson tatsächlich mit "D'oh" und der von John McClane endete mit "Yippee-ki-yay, du weißt schon."

Die ganzen Prompts, die ich ausprobiert habe, erspare ich Euch jetzt hier, aber da wir es mit meinem Kumpel Dennis eben schon hatten, will ich ihn zum Schluss noch einmal als Beispiel für eine Weihnachtsgeschichte nehmen:

Mein Prompt: "Ich möchte zu Weihnachten persönliche Weihnachtsgeschichten erzählen. Du handelst also als mein Geschichten-Erzähler. Du sollst Dir also besinnliche, aber humorige Weihnachtsgeschichten für [Input: Name] ausdenken. Halte Dich strikt an ein Wortlimit von 200 Wörtern und versuche zu klischeehafte Formulierungen zu vermeiden. Es soll feierlich, aber gleichzeitig locker klingen und den Adressaten am besten auch zum Schmunzeln bringen. Frag mich gleich bitte automatisch nach dem Namen und nach der Geschenkidee, die ich mir für die Geschichte vorstelle."

ChatGPT: "Wie heißt die Person, für die die Geschichte gedacht ist, und welche Geschenkidee möchtest du in die Geschichte einbauen? 🎄📖"

Mein Input: "Er heißt Dennis, ist ein guter Freund und ist großer VfL Bochum Fan. Die Geschenkidee soll irgendwas sein, dass den Abstieg dieses Fußballvereins vermeidet."

Die Geschichte, die sich die KI ausgedacht hat:

Ein Wunder für Dennis und den VfL Es war Heiligabend, und Dennis hatte sich gerade mit einem Teller Spekulatius vor den Fernseher gesetzt. Doch bevor er die erste Keksbrösel-Katastrophe auf seinem Pullover auslösen konnte, hörte er ein merkwürdiges Geräusch. Ein kleines, leuchtendes Wesen schwebte direkt vor seinem Weihnachtsbaum. „Ich bin Helmi, der Schutzengel des Fußballs!“, stellte es sich vor. „Dennis, du bist einer der treuesten Fans des VfL Bochum. Deshalb bekommst du heute ein besonderes Geschenk: eine Anti-Abstiegs-Garantie!“ Mit einem Funkeln zauberte Helmi ein Paar magischer Fußballschuhe hervor. „Diese Schuhe bringen dem Verein nicht nur Torinstinkt, sondern auch Glück. Gib sie einfach dem Spieler, der es am dringendsten braucht.“ Am nächsten Tag stand Dennis mit den Schuhen vor dem VfL-Trainingsgelände. Der Trainer, skeptisch, ließ sie trotzdem ausprobieren. Im nächsten Spiel schoss der Träger drei Tore – allein in der ersten Halbzeit! Bochum gewann 5:0, und die Fans sangen bis spät in die Nacht. Dennis schaute auf seinen Baum, wo ein kleiner Helm-Anhänger leise glitzerte. Vielleicht war Magie doch real – zumindest in Bochum.

Was das mit dem Helm auf sich hat, und wieso der VfL am 1. Weihnachtstag ein Training ansetzt? Ich hab keine Ahnung! Aber kommt – es ist definitiv ein netterer Weihnachtsgruß als der übliche Kram, oder? Übrigens hab ich ChatGPT auch gefragt, ob ich dazu auch ein passendes Bild haben dürfte. Hier hat die KI dann doch noch ihre Schwächen, denn am Weihnachtstisch saß ein Typ im schwarz-gelben Trikot mit VW als Trikotsponsor. Nach dem Hinweis, dass das Trikot des VfL dunkelblau wäre und "Vonovia" der Trikotsponsor sei, kam dann das heraus:

Die Logos passen einfach mal alle nicht, aber hey: Es befinden sich ein Bier und ein Fußball auf dem Sofa, also das passt schon. / © nextpit

Ich hoffe, in diesem Text waren jetzt genug Inspirationen für Euch dabei. Aber ich habe ja auch stets versucht, es im Subtext mitschwingen zu lassen, dass das Wichtigste doch immer noch Eure eigene Kreativität ist. Vielleicht kommt Ihr ja noch auf ganz eigene Ansätze für originelle Weihnachtswünsche. Und wie schon gesagt: Experimentiert, gebt der KI Informationen zu den adressierten Personen, oder den gewünschten Storys, um sie lebendiger zu gestalten. Ich wünsche Euch jetzt schon einmal frohe Feiertage – egal, ob mit oder ohne Weihnachtsgrüße!

Erzählt uns gerne, ob bei Euch coole Ergebnisse herausgekommen sind. Vertraut Ihr lieber auf die eigene Fantasie? Oder schreibt Ihr vielleicht gar keine Weihnachtsgrüße? Schreibt's uns in die Kommentare! Aber hey: Denkt Euch Eure Kommentare bitte selbst aus – ich merke das, wenn Ihr ChatGPT die Kommentare schreiben lasst. ;)