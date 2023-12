Wo bleibt Google Gemini für das Google Pixel 8 Pro?

Wo bleibt der Pixel Feature Drop, Google?

Vergangene Woche war es so weit und Mountain View kündigte sein letztes vierteljährliche Pixel Feature Drop an. Gerade Besitzer von einem Google Pixel 8 (Test) und dem Pixel 8 Pro sollten von dem Gratis-Update profitieren. Okay – zugegeben: Pro-Besitzer:innen am meisten! Aber auch ältere Pixel-Phones sollten gerade im Kontext des Updates der Pixel-Camera-App in der Version 9.2 Ihre Vorteile aus dem Pixel Feature Drop ziehen können.

Und während wir in der vorweihnachtlichen nextpit-Redaktion ein Update auf das Google Pixel Tablet (Test) erhalten haben, schauen wir bei dem Pixel 8 und dem Google Pixel 8 Pro in die sprichwörtliche Röhre. Mein "Push-Finger" ist bereits ganz wund – doch der Rollout lässt weiterhin auf sich warten. Google betont ja immer wieder, dass OTA-Updates (Over the Air) in Wellen verteilt werden, um die unterirdischen Server-Parks in Mountain View nicht zu überlasten. Aber zumindest das Pixel 8 Pro sollte schon einmal etwas erhalten haben.

Ein Blick auf Reddit, offenbart, dass auch andere europäische Länder wie Frankreich, Spanien oder Italien Probleme haben. Sogar der Blick über den großen Teich in die USA verrät, dass das Update, wenn überhaupt, nur sehr langsam verteilt wird. Hat es mit dem angekündigten KI-Tool Gemini zu tun? Hat Google den Mund ein wenig voll genommen, um mit den schnell fortschreitenden Entwicklungen von ChatGPT mithalten zu können? Oder sind das bereits die ersten Auswirkungen der schärferen EU-Regeln zum Thema KI, welche im Brüssler Europaparlament am Freitagabend beschlossen wurden?

Auch manuell gibt es keinen Video Boost oder eine Gemini-KI

Das Google Pixel 8 Pro ist mit einer 50-MP-Hauptkamera ausgestattet, die von zwei 48-MP-Objektiven für Ultraweitwinkel- und Teleaufnahmen ergänzt wird. / © nextpit

Wir wissen es nicht, denn nach wie vor gibt es kein offizielles Statement aus Mountain View. Android Authority hingegen, hat sich das Update manuell auf ein Google Pixel 8 Pro geflasht und siehe da, versprochene Bestandteile wie der Video Boost, aber vor allem die Rekorder-App, welche ja nun mithilfe der Gemini-KI in der Nano-Version Audioaufnahmen transkribieren sollte. Im Gegensatz zu herkömmlichen KI-Modellen wurde bei Gemini nicht einfach eine Bilderkennung und eine Texterkennung zusammengeworfen. Stattdessen wurde Gemini direkt mit verschiedenen Eingabeformen trainiert. Wir werden uns wohl noch gedulden müssen.

