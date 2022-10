Xiaomi 12T Pro im Hands-on: Alles was ein Flaggschiff braucht, aber günstiger

Das Xiaomi 12T Pro ist ein High-End-Smartphone mit einer 200-MP-Fotolinse, einem Snapdragon 8+ Gen 1 SoC, einem großen 5000-mAh-Akku und 120-W-Schnellladefunktion. In diesem Hands-On zeige ich Dir meine ersten Eindrücke von diesem erschwinglichen Flaggschiff für unter 800 Euro.

Der Xiaomi 12T Pro in Kürze Das Xiaomi 12T Pro kann seit diesem 4. Oktober 2022 in Deutschland vorbestellt werden und wird am 13. Oktober offiziell zum Preis von 799 Euro auf den Markt kommen. Das Smartphone gibt es in einer einzigen Speicherkonfiguration mit 8/256 GB. Wir befinden uns mitten in der Saison der Flaggschiffe für über 1.000 Euro mit dem Galaxy Z Fold 4 und Galaxy Z Flip 4 von Samsung, dem iPhone 14 (Plus) und iPhone 14 Pro (Max) von Apple und bald auch dem Pixel 7 und Pixel 7 Pro von Google. Zwischen all diesen überteuerten Modellen erlaubt sich Xiaomi, ein Modell einzuschieben, das zwar teuer, aber deutlich erschwinglicher ist. Das Xiaomi 12T Pro ist fast völlig identisch mit dem Xiaomi 12T, das mein Kollege Matt getestet hat. Der große Pluspunkt des Xiaomi 12T Pro im Vergleich zum Basismodell soll die Fotoqualität mit dem berühmten 200-MP-Hauptobjektiv sein. Das Xiaomi 12T Pro ist ein High-End-Smartphone für unter 800 Euro. / © NextPit

Design Das Xiaomi 12T Pro hat genau das gleiche Design wie das Xiaomi 12T. Aber die sehr gute Verarbeitung verbirgt weniger edle Materialien, als man in dieser Preisklasse erwarten würde. Mir hat es gefallen: Die sehr hochwertige Verarbeitung

Die schöne mattschwarze Farbe Was mir nicht gefallen hat: Keine IP-Kennzeichnung

Rahmen aus Plastik Das Xiaomi 12T Pro ist ein ziemlich großes Smartphone. / © NextPit Das Xiaomi 12T Pro gibt es in drei Farben: Blau, Silber und Schwarz. Für meinen Test habe ich die schwarze Version bekommen. Die matte Oberfläche sieht sehr edel aus und fühlt sich gut an. Das Fotomodul ist in einer rechteckigen, vertikal ausgerichteten Insel in der oberen linken Ecke untergebracht und hebt sich gut ab. Der Rahmen des Xiaomi 12T Pro ist aus Plastik und das sieht für ein 800 Euro teures Smartphone nicht so gut aus, wie ich finde. Immerhin hat der Hersteller eine Metallic-Beschichtung aufgetragen, die die Misere ein wenig kaschiert. Das Xiaomi integriert zwei Stereolautsprecher und einen Dual-SIM-Steckplatz. Es gibt keinen IP-Zertifizierung, keinen microSD-Slot und keinen 3,5 mm Klinkenanschluss. / © NextPit. Der Bildschirm ist flach und völlig randlos, nur mit einem Loch in der Mitte oben. Die abgerundeten Ecken sorgen für eine gute Griffigkeit. Mit den Maßen 163,1 mm x 75,9 mm x 8,6 mm und einem Gewicht von 205 g bleibt es aber ein großes Smartphone. Corning Gorilla Glass 5 befindet sich auf der Vorderseite. Auf der Rückseite gibt es "Anti-glare tempered glass". Das Smartphone bietet Dual-SIM und eSIM, aber es gibt keine Möglichkeit, den Speicher per microSD zu erweitern. Es gibt auch keinen 3,5-mm-Klinkenanschluss und keine IP-Zertifizierung für Wasser- und Staubbeständigkeit. Das Xiaomi 12T Pro ist mit zwei Stereolautsprechern von Harman Kardon ausgestattet, die Dolby Atmos unterstützen.

Bildschirm Das Xiaomi 12T Pro hat ein 6,67 Zoll großes Amoled-Display mit einer HDR10+-kompatiblen Auflösung von 2712 x 1220 Pixel, einer Bildwiederholrate von 120 Hz, einer maximalen Helligkeit von 900 nits (HBM) und einer Touch-Abtastrate von 480 Hz. Mir hat es gefallen: Die naturgetreue Farbgebung mit dem erweiterten P3-Modus.

Die Bildwiederholfrequenz von 120 Hz und die Abtastrate von 480 Hz.

Die sehr gute Helligkeit Hat mir nicht gefallen: - Der 6,67 Zoll große Amoled-Bildschirm des Xiaomi 12T Pro ist hell und gut kalibriert. / © NextPit Wie so oft liefert Xiaomi auch beim Xiaomi 12T Pro einen sehr schönen Bildschirm. Ich würde mir wünschen, dass Xiaomi auf die LTPO 2.0-Technologie umsteigt, um eine adaptivere Variation der Bildwiederholungsrate zu ermöglichen. Aber ansonsten habe ich in diesem Hands-on nichts, was ich am Bildschirm des Xiaomi 12T Pro auszusetzen hätte. Und ich bezweifle, dass mich mein vollständiger Test dazu bringen wird, meine Meinung zu ändern. Die Auflösung von 2712 x 1220 Pixel ist ein bisschen ungewöhnlich, eingeklemmt zwischen Full HD+ (2400 x 1080) und WQHD+ (3200 x 1440), von einigen Herstellern auch 2K bezeichnet. Aber wir haben eine sehr gute Pixeldichte von 446 dpi. Die Selfie-Kamera des Xiaomi 12T Pro hat eine Auflösung von 20 MP. / © NextPit. Was die Farbgebung angeht, ist es standardmäßig immer noch etwas zu gesättigt. Aber MIUI 13 bietet sehr viele Einstellungsmöglichkeiten. Und mit dem erweiterten Modus P3 finde ich die Kalibrierung absolut ausgereift. Der Bildschirm des Xiaomi 12T Pro ist übrigens in der Lage, eine maximale Helligkeit von 900 Nits anzuzeigen. Diese 900 Nits werden jedoch nicht wie üblich im Peak-Modus (auf einem winzigen Teil des Bildschirms), sondern im HBM-Modus (High brightness mode) erreicht. Im typischen Modus (typ) liegt die Helligkeit bei 500 nits. Das sind sehr respektable Werte und ich habe noch keine Probleme mit der Lesbarkeit oder dem Reflexionsgrad festgestellt.

Schnittstelle/OS Das Xiaomi 12T Pro läuft mit MIUI 13, dem neuesten Overlay von Xiaomi, das auf Android 12 basiert. Das Smartphone profitiert von der neuen Update-Politik von Xiaomi mit drei Android-Versionen und vier Jahren garantierten Sicherheitsupdates. Für diesen Abschnitt verweise ich Euch auf meinen ausführlichen Test von MIUI 13, meinen ausführlichen Test des Xiaomi 12X oder meinen Test des Xiaomi 12 Lite. An der Software des Xiaomi 12T Pro hat sich nichts geändert. Die einzige Neuerung sind zwei Foto-Modi namens "ProFocus" und "ProCut", die ich in der Foto-App nicht gefunden habe. Ich werde in meinem ausführlichen Test darauf eingehen.

Leistung Das Xiaomi hat einen Snapdragon 8+ Gen 1 SoC von Qualcomm an Bord. Der in 4 nm geätzte Chip ist der hochwertigste und leistungsstärkste, der derzeit auf dem Android-Markt erhältlich ist. Der SoC wird von 8 GB LPDDR5-RAM und 256 GB UFS 3.1-Speicher unterstützt. Mir hat es gefallen: Warten auf den vollständigen Test Hat mir nicht gefallen: Warten auf den vollständigen Test Die ersten Benchmarks, die ich durchgeführt habe, haben natürlich sehr gute Ergebnisse in Bezug auf die Bruttoleistung erzielt. Der Wild Life-Test von 3DMark (der eine Minute lang Gaming-Nutzung simuliert) war "maxed out", was bedeutet, dass das Xiaomi 12T Pro zu leistungsstark ist. Aber ich bleibe vorsichtig und warte, bis ich meine Batterie von Tests durchgeführt habe. Insbesondere mit dem Benchmark Wild Life Stress Test von 3DMark möchte ich sehen, wie sich das Xiaomi 12T Pro in Bezug auf die Stabilität und das thermische Bridging verhält. Auf jeden Fall konnte ich Apex Legends Mobile mit 60 FPS ohne Framerate-Einbußen laufen lassen. Es wird sich aber zeigen, ob das Smartphone z. B. bei längeren Spielsitzungen überhitzt.

Fotoqualität Das Xiaomi 12T Pro verfügt über ein dreifaches Fotomodul auf der Rückseite mit einem 200 MP Hauptobjektiv, einem 8 MP Ultraweitwinkelobjektiv und einem 2 MP Makroobjektiv. Die Selfie-Kamera hat eine Auflösung von 20 MP. Das hat mir gefallen: Sehr gute Qualität mit dem 200-MP-Hauptobjektiv.

Der effektive Zoom

Gute Selfies

Videos bis zu 8K bei 30 FPS. Hat mir nicht gefallen: Bitte hört mit den 2 MP Makro-Sensoren auf!

Enttäuschendes Ultraweitwinkelobjektiv Das Hauptobjektiv des Xiaomi 12T Pro macht Fotos mit 200 MP und einem Pixel Binning von 16 zu 1 für eine Endauflösung von 12,5 MP. / © NextPit Nun, ich werde mir meinen Seitenhieb auf die Integration eines verdammten 2 MP Makro-Sensors in einem 800 Euro teuren Smartphone für meinen ausführlichen Test aufheben. Ansonsten sehen die Testfotos, die ich gestern gemacht habe, ganz ordentlich aus. Ich habe nur ein wenig Schwierigkeiten, die Relevanz einer so großen Auflösung von 200 MP zu verstehen. Es ist vor allem die recht große physische Größe des 1/1,22-Zoll-Sensors, die interessant ist. In jedem Fall nimmt das Xiaomi 12T Pro standardmäßig Fotos mit einem Pixel Binning von 16 zu 1 auf, sodass die endgültige Auflösung deiner Fotos 12,5 MP (200/16) beträgt. Theoretisch sollte die Detailgenauigkeit besser sein, da das Binning 16 Photosites zu einem kombiniert, um große Pixel von 2,56 μm zu erzeugen. Ultraweitwinkel-Objektiv © NextPit Hauptkamera © NextPit Hauptkamera – 2x-Zoom © NextPit Hauptkamera – 5x-Zoom © NextPit Hauptkamera – 10x-Zoom © NextPit Ultraweitwinkel-Objektiv © NextPit Hauptkamera © NextPit Hauptkamera – 2x-Zoom © NextPit Hauptkamera – Portraitmodus © NextPit Selfiekamera © NextPit Selfiekamera – Portraitmodus © NextPit Am Tag haben wir einen sehr guten Detailgrad. Die Farbgebung ist eindeutig nicht die natürlichste, aber das stört mich persönlich nicht. Ich war von der Qualität des Zooms überrascht. Xiaomi spricht von einem "In-sensor"-Zoom, also einem Zoom im Inneren des Sensors. Aber das bezieht sich nur auf die 2-fache Vergrößerung. Im Grunde ist es so ähnlich wie der 2-fach-Zoom der neuen iPhone-14-Pro-Modelle. Xiaomi nutzt die hohe Auflösung des Hauptobjektivs, um das Bild zu beschneiden/abzuschneiden und eine 2-fache Vergrößerung zu realisieren. Ich fand die gezoomten Fotos des Xiaomi 12T Pro besser als die, die ich mit dem iPhone 14 Pro Max gemacht habe. Das Ultraweitwinkelobjektiv ist aufgrund seiner geringen Auflösung eher enttäuschend. Die Selfie-Kamera ist sehr gut und ich fand sogar, dass die Selfies im Porträtmodus sehr sauber waren, was das Freistellen angeht. Ich werde in meinem ausführlichen Test auf die Leistung bei schlechten Lichtverhältnissen eingehen. Das Gleiche gilt für die Videoqualität. Beachtet einfach, dass das Xiaomi 12T Pro mit dem Hauptobjektiv bis zu 8K bei 30 FPS, mit dem Ultraweitwinkelobjektiv 4K bei 60 FPS und mit dem Frontobjektiv 1080p bei 60 FPS filmen kann.

Autonomie Das Xiaomi 12T Pro hat einen 5000-mAh großen Akku, der sich per Kabel mit einer Leistung von 120 W schnell aufladen lässt. Mir hat es gefallen: Großer Akku mit 5000 mAh

Kabelgebundenes Aufladen mit 120 W (von 0 auf 100 % in 19 Minuten).

Ladegerät in der Verpackung enthalten Hat mir nicht gefallen: Keine kabellose Aufladung Das 120-W-Ladegerät ist in der Verpackung des Xiaomi 12T Pro enthalten. / © NextPit Auf dem Papier sollte der 5000-mAh-Akku dem Xiaomi 12T Pro eine sehr gute Akkulaufzeit ermöglichen. Es bleibt abzuwarten, wie gut es dem Smartphone gelingt, die Energieausgaben seines energieintensiven SoCs und Bildschirms zu verkraften. Ich habe noch keinen Benchmark gemacht, um die Batterie des Xiaomi 12T Pro zu testen. Und ich habe auch nicht die Geschwindigkeit des Schnellladevorgangs gemessen. Ich werde Euch diese Zahlen in meinem ausführlichen Test in Kürze mitteilen. Auf jeden Fall garantiert Xiaomi bis zu 13,5 Stunden Bildschirmzeit und eine vollständige Aufladung von 0 auf 100% in 19 Minuten. Das 120-W-Ladegerät ist übrigens in der Packung enthalten.

Datenblatt Direkter Vergleich zwischen dem Xiaomi 12T und dem Xiaomi 12T Pro Modell Pro Vanilla Modell Produkt Xiaomi 12T Xiaomi 12T Pro Abbildung Bildschirm 6,7 Zoll, 20:9, AMOLED, 120 Hz, 2712 x 1220 Pixel, 446 dpi 6,7 Zoll, 20:9, AMOLED, 120 Hz, 2712 x 1220 Pixel, 446 dpi SoC MediaTek Dimensity 8100 Ultra Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 Speicher 8 GB RAM | 128 / 256 GB intern 8 GB RAM | 256 GB intern Software Android 12 mit MIUI 13 Android 12 mit MIUI 13 Rückseitiges Fotomodul Hauptobjektiv: 108 MP, 1/1,67", Blende f/1.7

Ultraweitwinkel: 8 MP, 1/4", Blende f/2.2

Makro: 2 MP, 1/5", Blende f/2.4 Hauptobjektiv: 200 MP, 1/1,22", Blende f/1.69

Ultraweitwinkel: 8 MP, 1/4", Blende f/2.2

Makrokamera: 2 MP, 1/5", Blende f/2.4 Selfie-Kamera 20 MP, 1/3,47", Blende f/2.24 20 MP, 1/3,47", Blende f/2.24 Akku 5000 mAh

Aufladen per Kabel 120 W 5000 mAh

Aufladen per Kabel 120 W Konnektivität 5G, LTE, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.3, USB Type-C, NFC, GPS 5G, LTE, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2, USB Type-C, NFC, GPS IP-Index nein nein Farben schwarz, silber, blau schwarz, silber, blau Abmessungen 163,1 x 75,9 x 8,6 mm 163,1 x 75,9 x 8,6 mm Gewicht 202 g 205 g Hinweis Xiaomi 12T - Handhabung Xiaomi 12T Pro - Hands-on