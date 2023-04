Xiaomi Pipi Lamp im Video: Lampe mit Kamera und Persönlichkeit angetestet

Auf dem großen Xiaomi-Event in China rund um das Xiaomi 13 Ultra (zum ersten Test) war die Pipi Lamp eigentlich nur eine Randnotiz. Allerdings hat die niedliche Lampe ganz am Ende der Präsentation durchaus für Wirbel gesorgt. Denn eine Kamera und zwei Elektromotoren sowie die Software verleihen der Kamera so etwas wie eine Persönlichkeit.

Die Xiaomi Pipi Lamp ist smarter, als sie aussieht. / © NextPit

Was tut also eine Lampe mit Persönlichkeit?

Wenn sie gerade nicht pflichtbewusst Euren Händen auf dem Schreibtisch folgen oder einen bestimmten Punkt anstrahlen soll, dann guckt die Lampe in der Gegend herum. Sie wackelt mit dem Kopf, nickt Euch aufmunternd zu oder blinkt Euch sogar an und möchte spielen. Wenn Ihr Probleme habt, die Emotionen der Pipi Lamp zu interpretieren, könnt Ihr Euch den emotionalen Zustand auch in der App ansehen und stellt fest: Meine Lampe langweilt sich.

Das lässt sich durch ein Tätscheln der berührungsempfindlichen Fläche auf dem Kopf lösen – oder wenn Ihr mit der Lampe fangen spielt. Je nachdem, ob Ihr der Lampe in der App die Persönlichkeit "Clingy" oder "Noble" verpasst habt, bettelt sie mehr oder weniger aktiv um Eure Aufmerksamkeit. Wie das aussieht? Schaut es Euch am besten einfach im folgenden Video an: