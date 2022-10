Redmi Note 11 im Test: Mittelklasse in hübsch

Wer ein Handy um 200 Euro sucht, ist mit Xiaomis Redmi-Note-Geräten meist gut beraten. Mit dem Note 11 ist die günstige Smartphone-Serie jetzt auch noch schick geworden. Denn im Test überzeugt das Handy nicht nur im Alltag, es wirkt auch moderner und stylischer als einige 1.000-Euro-Handys.

Bewertung

Pro Modernes, hübsches Design

Schönes AMOLED-Display mit 90 Hertz

Solide Akkulaufzeiten

Speicher erweiterbar Contra Keine 5G-Unterstützung

Leistung unter der Konkurrenz

Quick-Charging trotz 33 Watt zu langsam

Bildqualität sehr durchschnittlich

Kurzfazit und Kaufen Das Redmi Note 11 ist eine echte Mittelklasse-Empfehlung mit drei "abers": müsst Ihr nach dem Kauf einiges an Zeit zum Löschen von Bloatware einplanen. gibt es selbst dann noch Werbung im Betriebssystem. Und müsst Ihr eine gewisse Offenheit gegenüber chinesischen Herstellern mitbringen. Ein Thema, das die deutsche NextPit-Community aus Datenschutzgründen gerne kritisch sieht. Von diesen Nachteilen abgesehen ist das Note 11 zu einem Preis von knapp 200 Euro kaum kritisierbar. Das AMOLED-Display mit 90 Hertz ist im Alltag eine Wonne, die Leistung reicht aus für Mobile Games und Alltags-Apps und die Kamera liefert dem Preis angemessene Ergebnisse. Laut UVP müsst Ihr dafür mindestens 230 Euro zahlen – die Preise sind aber inzwischen selbst im Xiaomi-Onlineshop deutlich gefallen. Ende Oktober 2022 zahlt Ihr für das Redmi Note 11 nur noch rund 180 Euro. Aktuelle Preise seht Ihr im Vergleichselement:

Design & Display Knapp 8 Millimeter dick, 179 Gramm schwer und mit nichtigen Displayrändern – für ein 6,43 Zoll großes Handy ist das Redmi Note 11 ein echter Handschmeichler. Das Gehäuse ist dabei aus Kunststoff gefertigt, eine IP53-Zertifizierung gibt es dabei trotz Klinkenanschluss. Ebenfalls erwähnsenswert ist, dass Redmi ein 90-Hertz-AMOLED-Display und Stereo-Speaker im Handy verbaut. Das Redmi Note 11 ist schön schlicht und zeitlos. / © NextPit Gefällt: Hübsches, kompaktes Design

Brillantes Display für 200 Euro

Stereo-Lautsprecher Gefällt nicht: Gehäuse komplett aus Kunststoff

Vibrationsmotor zu schwammig Xiaomis Flaggschiffe haben inzwischen das Qualitätslevel von Edelmarken wie Samsung oder Apple erreicht. Und diese hohe Verarbeitungsqualität tröpfelt auch auf die Mittelklasse herab. Das Redmi Note 11 wirkt wie aus einem Guss, es gibt kaum nennenswerte Spaltmaße und die Konstruktion wirkt trotz der geringen Dicke von 8 Millimetern robust. Typisch für günstige Smartphones ist, dass die Kante unter dem Display ein wenig dicker ausfällt – insgesamt sind die Displayränder aber ausreichend dünn und selbst um das Punch-Hole zeichnet sich ein verschwindend geringer schwarzer Rand. Hierdurch bekommt das Redmi Note 11 nicht nur einen hochwertigen, sondern auch einen modernen Look. Redmis Display ist über alle Zweifel erhaben. / © NextPit Mit einer Bildwiederholrate von 90 Hertz ist die Anzeige des Note 11 auch technisch auf der Höhe. Trotz der geringen Kosten setzt Xiaomi auf AMOLED, was zu perfekten Kontrasten und satten Farben führt. Die Full-HD-Anzeige ist mit einer Auflösung von 2.400 x 1.080 und einer Pixeldichte von 441 ppi hochauflösend genug, dass Ihr keine Pixel im Alltag wahrnehmt. Im Sonnenlicht reicht die durchschnittliche Helligkeit von 900 Nits ebenfalls aus. Displaytechnisch gibt es in dieser Preisklasse wirklich nichts auszusetzen. Wo Xiaomi Abstriche machen muss, ist bei den eingesetzten Materialien sowie beim Vibrationsmotor. Das Redmi Note 11 ist komplett aus Kunststoff gefertigt, der Z-Achsen-Vibrationsmotor ist mir persönlich zu schwammig. Haptisches Feedback beispielsweise beim Tippen fühlt sich zu unpräzise an, um einen wirklichen Mehrwert zu bieten. Neben einem USB-C-Anschluss gibt es an der Unterseite einen Speaker. / © NextPit Zu guter Letzt: Xiaomi stattet das Redmi Note 11 mit NFC und Stereo-Speakern aus, von denen einer – der an der Unterseite – allerdings deutlich lauter und leistungsstärker ist. Hierdurch ergibt sich beim Schauen von Videos eine Dysbalance, die aber nicht weiter störend ist. Der zweite Speaker ist vor allem dann praktisch, wenn Ihr den unteren Lautsprecher beim Zocken mit der Hand verdeckt.

Software: Im Bloatware-Paradies Auf dem Redmi Note 11 läuft ab Werk Android 11, auf dem Xiaomis eigenes MIUI 13 basiert. Wie gewöhnlich bei dem Hersteller müsst Ihr nach der Einrichtung des Handys einiges an Bloatware, also vorinstallierten Programmen, vom Speicher entfernen. Gleichzeitig gibt es Werbung in einigen Apps. Die Bereitstellung von Updates ist beim Note 11 eher mäßig. Gefällt: MIUI bietet einen gewaltigen Funktionsumfang

Sicherheits-Updates bis 2025 Gefällt nicht: Bekommt nur noch Android 13

Zu viel Bloatware

Werbung im Betriebssystem Da wir in unserem Test zu MIUI 13 schon viel über das Betriebssystem sinniert haben, halte ich mich an dieser Stelle kurz. MIUI ist eine der funktionsreichsten Android-Versionen, dabei kann sie Einsteiger:innen allerdings mitunter überfordern. Eine kleine Starthilfe haben wir Euch in unserer Liste mit den besten Tipps zu MIUI vorbereitet. MIUI 13 ist hübsch und bietet viele Funktionen. / © NextPit Wie immer störe ich mich bei Xiaomis Handys an den vielen vorinstallierten Programmen, die den Speicher ab Werk unnötig belasten. Gleichzeitig gibt es Werbung in einigen System-Apps, die Ihr aber zumindest deaktivieren könnt. Nachdem Samsung voriges Jahr mit einer verlängerten Update-Gewährleistung für Schlagzeilen gesorgt hat, versuchte Xiaomi diesbezüglich gleichzuziehen. Während Xiaomis Flaggschiffe inzwischen vier Jahre Sicherheits-Updates und drei große Android-Updates erhalten, sind es bei den Redmi-Modellen weniger. Ihr könnt noch auf das gerade erschienene Android 13 updgraden, da das Redmi 11 noch mit Android 11 erschien. Sicherheits-Patches gibt es voraussichtlich bis 2025.

Leistung Mit dem Snapdragon 680 von Qualcomm arbeitet ein grundsolider Prozessor im Redmi Note 11. Gepaart wird das SoC mit bis zu 6 Gigabyte Arbeitsspeicher und maximal 128 Gigabyte internem Speicher. Jenseits aktueller Trends ist der Speicher des Note 11 über microSD-Speicherkarten erweiterbar. Gefällt: Erweiterbarer Speicher bar jenseits aktueller Trends

Ausreichend Leistung für Alltag & Mobile Games Gefällt nicht: Geringer Leistungsvorschuss für die nächsten Jahre

Keine 5G-Unterstützung Das Redmi Note 11 ist eines der leistungsschwächsten Smartphones von Xiaomi im Jahr 2022 und kommt aus Kostengründen ohne 5G-Modem aus. Wer nicht in Ballungsgebieten lebt und auch kein Geld für einen 5G-Vertrag ausgeben will, kann auf dieses Feature aber sicher verzichten. Das eingesetzte Snapdragon-680-SoC lieferte im Alltag eine gute Performance ab. Das Punch-Hole im Redmi Note 11 ist schön dezent. / © NextPit Zwar müsst Ihr definitiv Ladezeiten beim Öffnen von Apps und Mobile Games einplanen, MIUI 13 läuft insgesamt aber ruckelfrei. Wie immer empfehle ich das Verkürzen der Animationszeiten in den Entwicklereinstellungen, um die Nutzererfahrung etwas zu beschleunigen. Eindrucksvoll vom 200-Euro-Handy mit eher schlechten Benchmark-Werten ist, dass ich Call of Duty: Mobile mit hohen Grafikeinstellungen ohne Ruckler spielen konnte. Redmi Note 11 im Benchmark-Vergleich Benchmark Geekbench 5 CPU (Single / Multi) 3D Mark WildLife 3D Mark Wildlife Stresstest Redmi Note 11 385 / 1.041 450 446 / 442 Realme 9 5G 609 / 1.710 1.184 1.213 / 1.165 Poco M5 554 / 1.898 1.240 1.227 / 1.209 Oppo Reno 8 lite 685 / 1.994 1.214 1.219 / 1.209 Oppo A76 285 / 1.667 449 450 / 218 Im Benchmark liefert die Kombination aus Snapdragon 680, Adreno 610 und 4 Gigabyte Arbeitsspeicher keine Glanzleistung ab. Zwar habt Ihr mit Thermal Throttling keinerlei Probleme, die Leistung liegt allerdings in allen gängigen Benchmarks unter anderen Handys in dieser Preisklasse. Kurz nach dem Auspacken ist das kein Problem, ohne Leistungsüberschuss sehe ich hier aber Eure Zufriedenheit auf Dauer gefährdet. Denn wenn das Redmi Note 11 Apps und Hintergrundprozesse über die Jahre ansammelt, kann die geringe Leistung im Alltag stören. Durchaus erfreulich beim Lesen des Datenblattes ist allerdings, dass Xiaomi weiterhin auf die Erweiterbarkeit des Speichers setzt. Über microSD-Karten ist dieser auf bis zu 1 Terabyte erweiterbar.

Kamera: Solide, nicht herausragend Die Quad-Kamera auf der Rückseite des Redmi Note 11 entpuppt sich bei genauerem Hinsehen als Dual-Kamera. Denn neben einer Hauptkamera mit 50 Megapixeln und einer Ultraweitwinkelkamera mit 8 Megapixeln gibt es hier zwei 2-Megapixel-Sensoren für Makro und Tiefeninformationen. Selfies nimmt das Redmi Note 11 mit 13 Megapixeln auf, das Objektiv vertraut dabei auf einen Fixfokus. Die Kamera löst mit bist zu 50 Megapixeln auf. / © NextPit Gefällt: Gute Aufnahmen bei Tageslicht Gefällt nicht Pro-Modell bietet mehr

Fotos im Ultraweitwinkel unscharf Die Quad-Kamera auf der Rückseite des Redmi Note 11 ist typisch Mittelklasse. Effektiv bekommt Ihr eine Dual-Kamera, bei der die Hauptkamera qualitativ deutlich besser ist als die Ultraweitwinkelkamera. Mit nativen 50 Megapixeln rechnet die Hauptkamera mehrere Pixel zusammen, um Fotos mit 10 ?! Megapixeln aufzunehmen. Bei Tageslicht lassen sich so scharfe Aufnahmen erstellen, denen allerdings ein wenig Dynamik fehlt. Wie Ihr in meiner Bildergalerie seht, neigt das Redmi Note 11 insgesamt zu Blautönen und stimmt die Fotos seiner Ultraweitwinkelkamera und der Hauptkamera nicht gut aufeinander ab. Die Hauptkamera nimmt Bilder in 8 Megapixeln auf, ohne Autofokus und mit einer durchgehenden Unschärfe von der Bildmitte bis zum Rand empfehle ich aber eher, sofern möglich ein paar Schritte zurückzugehen. Weitwinkel bei Tageslicht © NextPit Weitwinkel bei Tageslicht © NextPit Weitwinkel bei Tageslicht © NextPit Ultraweitwinkel bei Tageslicht © NextPit Weitwinkel bei Tageslicht © NextPit Weitwinkel bei Tageslicht © NextPit Weitwinkel bei Tageslicht © NextPit Weitwinkel bei Dämmerlicht © NextPit Weitwinkel bei Tageslicht © NextPit Porträtmodus Hauptkamera © NextPit Porträtmodus Selfie-Kamera © NextPit Weitwinkel bei Tageslicht © NextPit HDR bei Gegenlicht © NextPit Weitwinkel bei Nacht © NextPit Weitwinkel bei starker Dunkelheit © NextPit Weitwinkel bei Dunkelheit © NextPit Neben diesen beiden Kameras gibt es auf der Rückseite des Note 11 zwei Zusatz-Linsen – eine für Tiefeninformationen und eine für Makro-Aufnahmen. Mit zwei Megapixeln sind die Bilder der Makrokamera nicht wirklich brauchbar, das Feature ist zudem recht umständlich über die Einstellungen der Kamera-App zu erreichen. Xiaomis Kamera-App ist wirklich gut! / © NextPit Um es kurz zu halten: Selfies nehmt Ihr in 13 Megapixeln auf, wirklich scharf sind die Aufnahmen allerdings nicht. In schwierigen Lichtsituationen, etwa bei Nacht oder in der Dämmerung, nimmt die Qualität trotz Nachtmodus stark ab. Und Videos nehmt Ihr maximal in Full-HD bei 30 Bildern pro Sekunde auf. Insgesamt ist die Kamera des Note 11 eher ein Notbehelf – wer hier mehr will, sollte sich das Redmi Note 11 Pro anschauen.

Akku: Lange an, langsam voll Wie in der Mittelklasse üblich, findet im 8 Millimeter dünnen Handy ein Akku mit 5.000 Milliamperestunden Platz. Aufgeladen wird das Handy ausschließlich kabelgebunden, dafür aber über das im Lieferumfang enthaltene Netzteil mit 33 Watt. Die Praxis zeigt allerdings, dass dies keine kurzen Ladezeiten garantiert. Die Knöpfe bieten einen soliden Druckpunkt. / © NextPit Gefällt: Lange Akkulaufzeiten dank 5.000 mAh

Netzteil im Lieferumfang enthalten Gefällt nicht: Quick-Charging trotz 33 Watt recht langsam

Kein kabelloses Laden Es ist immer wieder eindrucksvoll, wie konsequent Hersteller Akkus mit 5.000 Milliamperestunden in ihre Mittelklasse-Handys pressen. Im dünnen Redmi Note 11 werden so lange Laufzeiten realisiert, die Euch im Alltag anderthalb bis zwei Tage Unabhängigkeit von der Steckdose bringen. Der Akku-Benchmark PC Mark attestiert dem Handy eine Laufzeit von 13 Stunden – der Wert ist allerdings unpräzise, da ich aufgrund einer Corona-Quarantäne keine Messung der Displayhelligkeit vornehmen konnte. Ist das Redmi Note 11 einmal leer, könnt Ihr es laut Herstellerangaben mit 33 Watt schnell wieder aufladen. In der folgenden Tabelle habe ich Euch die Ladegeschwindigkeiten aufgeschlüsselt: Ladezeiten Redmi Note 11 Akkustand Zeit 22 % 0 Minuten 35 % 23 Minuten 50 % 50 Minuten 80 % 2h 100 % 2h 40m Ihr seht: Wirklich schnell aufladen lässt sich der große Akku des Note 11 nicht. Typisch für Schnellladetechnologien ist, dass die Ladeleistung mit der Zeit abnimmt. Wollt Ihr die Batterie bis 100 Prozent aufladen, solltet Ihr das Handy also am besten über Nacht an die Steckdose hängen. Steht auf Eurem Nachttisch ein Wireless-Charging-Pad, könnt Ihr das Note 11 damit nicht aufladen. Wieder Mittelklasse-typisch verzichtet Xiaomi auf eine Kompatibilität zum Wireless-Charging.