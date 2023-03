Xiaomi Smart Band 8: Dieses Jahr wird alles anders!

Xiaomi Smart Band 8 steht in den Startlöchern

Der smarte Fitness-Tracker ist vermutlich der preiswerteste Einstieg in den Xiaomi-Kosmos. Leider ist der schmale Sportbegleiter von Jahr zu Jahr teurer geworden, sodass wir unter Umständen dieses Jahr mit einem Preis von 70 Euro rechnen können. Im vergangenen Jahr waren es für das Xiaomi Smart Band 7 zum Verkaufsstart noch 60 Euro und das Jahr zuvor sogar nur 50 Euro. Was das smarte Band dafür bietet, lest ihr in unserem Test.

Xiaomi Smart Band 7 im Test: Der Beste wird noch ein wenig besser

Der Kollege Carsten war zum Zeitpunkt des Testes mit der Tradition "der Gerät" vertraut, bemängelte dennoch, dass trotz chinesischer Verfügbarkeit in Deutschland dem Tracker kein NFC-Chip (Near Field Communication) verbaut wurde, um kontaktloses Bezahlen auch hierzulande zu ermöglichen. Ganz zu schweigen, von fehlendem GPS-Satellitenempfang, was für mein Verständnis die Grundvoraussetzung für einen Fitness-Tracker ist.

Xiaomi Smart Band 8 mit wechselbaren Armbändern

Nun hat das Xiaomi Smart Band 8, mit der Modellnummer M2239B1, gleich mehreren Zertifizierungsstellen durchlaufen und kann die Schwächen der Vergangenheit glatt bügeln. Dabei scheint uns die Legitimation bei der NRRA Korea (National Radio Research Agency) als die Interessanteste, da dort auch ein Bild veröffentlicht wurde. Das bestätigt uns zum einen eine leicht veränderte Rückseite, welche sich hauptsächlich durch die Taste bemerkbar macht, welche augenscheinlich zum Entfernen der Armbänder (Ober- und Unterseite) verantwortlich ist.

Das Xiaomi Band 8 wird das Design des wechselbaren Armbandes ändern. / © NRRA Korea | edit by NextPit

Die allgemeine Form, als auch die Sensoren, inklusive der zwei Lade-Pins wird dabei unverändert bleiben. Der chinesische Hersteller scheint beim Xiaomi Smart Band 8 von dem einstigen einteiligen Silikon-Armband, in dem der Fitness-Tracker einfach nur eingedrückt wurde, Abstand zu nehmen.

Terminlich sehen wir den smarten Xiaomi-Tracker in dem kommenden Monat April. Entweder kurz vor dem Xiaomi 13 Ultra oder sogar gemeinsam. Aktuell hatte man ja auf dem Mobile World Congress die Xiaomi Watch S1 Pro dabei, welche wir schon einmal getestet haben. Und da soll ja angeblich auch noch die erste Xiaomi Smartwatch mit dem Google Betriebssystem Wear OS 3 in der Pipeline sein. Das wäre doch gemeinsam ein netter Launch-Event, oder?

Und was haltet Ihr von dem Xiaomi Smart Band? Viele von Euch werden wohl eines haben. Wie teuer darf es Eurer Meinung nach werden und gehört GPS und NFC für Euch auch zur Pflichtkür? Schreibt uns Eure Meinung in die Kommentare!