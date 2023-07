30 GB Datenvolumen nur 11,99 Euro – Sim.de erhöht das Datenvolumen!

Wollt Ihr Euch einen günstigen Handytarif sichern, dabei aber nicht auf Datenvolumen verzichten, solltet Ihr derzeit bei Sim.de vorbeischauen. Der Netzanbieter hat sein Portfolio noch einmal aufgewertet und so bekommt Ihr unter anderem 30 GB Inklusivvolumen im Netz der Telefónica für gerade einmal 11,99 Euro. Warum sich die Angebote auch für Kurzentschlossene eignen, erfahrt Ihr in unserem Tarif-Check.

Der Anbieter Sim.de zählt wie PremiumSIM, 1&1 und unzählige andere zur Drillisch Online GmbH, die vor allem für günstige Tarife im Netz der Telefónica bekannt ist. Seid Ihr also auf der Suche nach viel Datenvolumen, ohne einen Kredit aufzunehmen, lohnt sich ein Blick in das Portfolio von Sim.de. Für kurze Zeit bekommt Ihr hier nun noch mehr Datenvolumen zum kleineren Preis.

Affiliate Angebot Sim.de-Übersicht 7 GB für 5,99 Euro | 20 GB für 9,99 Euro | 30 GB für 11,99 Euro | 40 GB für 16,99 Euro

Mit den angebotenen Mobilfunktarifen befindet Ihr Euch im 4G-Netz und habt die Wahl zwischen vier verschiedenen Allnet-Flatrates. Während der Sparaktion könnt Ihr hier entweder 7 GB, 20 GB, 30 GB oder 40 GB Datenvolumen zum kleinen Preis erhalten. Falls Ihr Euch keine 24 Monate an Sim.de binden möchtet, könnt Ihr auch eine Flex-Variante wählen, zahlt dann jedoch eine erhöhte Bereitstellungsgebühr in Höhe von 19,99 Euro.

Lohnen sich die Deals von Sim.de?

Alle Tarife bieten eine Download-Bandbreite von maximal 50 MBit/s an. Darüber hinaus habt Ihr bei allen kostenloses EU-Roaming zur Verfügung und zahlt für die ersten drei Varianten eine reduzierte Grundgebühr. Wählt Ihr eine Vertragslaufzeit von zwei Jahren, kommen jeweils 9,99 Euro in Form einer Anschlussgebühr hinzu und Ihr müsst Euch auf eine Datenautomatik einstellen. Ist das Datenvolumen aufgebraucht, werden automatisch bis zu dreimal je 300 MB für zwei Euro hinzugebucht. Seid Ihr Euch also nicht sicher, ob 7 GB reichen, lohnt sich der Griff zu der 20-GB-Variante definitiv.

Sim.de-Übersicht Eigenschaft LTE All 6 GB LTE All 10 GB LTE All 10 GB LTE All 40 GB Netz Telefónica Telefónica Telefónica Telefónica Datenvolumen 6 GB 7 GB 10 GB 20 GB 10 GB 30 GB 40 GB Download-Bandbreite max. 50 MBit/s max. 50 MBit/s max. 50 MBit/s max. 50 MBit/s 5G Nein Nein Nein Nein Mindestlaufzeit 24 Monate

Monatliche Kündigungsfrist 24 Monate

Monatliche Kündigungsfrist 24 Monate

Monatliche Kündigungsfrist 24 Monate

Monatliche Kündigungsfrist Monatliche Tarifkosten 11,99 € 5,99 € 14,99 € 9,99 € 14,99 € 11,99 € 16,99 € Anschlusspreis (24 Monate) 9,99 € 9,99 € 9,99 € 9,99 € Anschlusspreis (Monatliche Kündigungsfrist) 19,99 € 19,99 € 19,99 € 19,99 € Gesamtkosten (24 Monate) 153,75 € 249,75 € 297,75 € 417,75 € Preis pro GB ~ 0,92 € ~ 0,52 € ~ 0,41 € ~ 0,44 € Zum Tarif* Zum Tarif* Zum Tarif* Zum Tarif*

Wie Ihr unserer Übersicht entnehmen könnt, lohnt sich vor allem die 30-GB-Variante gerade besonders. Hier zahlt Ihr pro GB gerade einmal 0,41 Euro, also fast die Hälfte des vermeintlich günstigsten Tarifes. Somit bekommt Ihr nicht nur massig Datenvolumen, sondern zahlt auch den geringsten Effektivpreis.

Beachtet allerdings, dass Ihr bei diesen Tarifen keinen 5G-Zugang habt. Dies ist allerdings bei den Drillisch-Angeboten mittlerweile Standard. Möchtet Ihr dennoch nicht auf den neuen Funkstandard verzichten, sind unsere Tarifübersichten zur Telekom, o2 und Vodafone sicherlich spannend für Euch. Ist das kein Problem für Euch und Ihr benötigt einen neuen Mobilfunktarif oder sucht etwas zur Überbrückung, könnt Ihr hier getrost zugreifen.

Was haltet Ihr von den Angeboten? Habt Ihr schon Erfahrungen mit Sim.de oder anderen Drillisch-Anbietern gesammelt? Teilt uns in den Kommentaren mit!