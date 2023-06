40% Eurer Arbeitszeit könnte von generativer KI beeinflusst werden

Ob sie sich dessen bewusst sind oder nicht: Viele Menschen nutzen oder profitieren bereits täglich von der Unterstützung durch künstliche Intelligenz (KI). Von den Befehlen, die sie in Mikrofone einsprechen, über die Karten, die zur Navigation zu bestimmten Orten verwendet werden, bis hin zu den Chatbots, die Kundendienstanfragen beantworten – KI ist schon seit vielen Jahren in unser Leben integriert.

Aber erst die Einführung von Open-Source-Grundmodellen, wie dem inzwischen berühmten ChatGPT, hat die Technologie erstmals für die breite Masse zugänglich gemacht.

"Der Hype um die generative KI ist ungebrochen", sagt Frances Karamouzis, VP-Analystin beim IT-Forschungs- und Beratungsunternehmen Gartner, und bezieht sich damit auf diesen speziellen Bereich der künstlichen Intelligenz, in dem es um die Entwicklung von Computersystemen geht, die in der Lage sind, ohne direktes menschliches Zutun originelle und kreative Ergebnisse wie Bilder, Texte oder Musik zu produzieren.

"Die Unternehmen rätseln, wie viel Geld sie in generative KI-Lösungen stecken sollen, welche Produkte die Investition wert sind, wann sie anfangen sollen und wie sie die Risiken dieser neuen Technologie minimieren können", fügt sie hinzu.

Besorgte Arbeitnehmer/innen

Auch die Endnutzerinnen und Endnutzer sind zu Millionen an Bord, denn ChatGPT ist unaufhaltsam in das öffentliche Bewusstsein gedrungen. ChatGPT hat das schnellste Wachstum in der Geschichte einer Verbraucheranwendung erlebt: In nur zwei Monaten erreichte die Webseite über 100 Millionen Nutzer/innen.

Zum Vergleich: TikTok brauchte etwa neun Monate nach dem Start, um die gleiche Marke zu erreichen, und Instagram brauchte mit zweieinhalb Jahren sogar noch länger. Google Translate brauchte sechseinhalb Jahre für diesen Meilenstein.

So nützlich (und unterhaltsam) generative KI-Tools auch sein mögen, da sie so unterschiedliche Inhalte wie Lebenslauf- und Anschreibenvorlagen, Reisepläne, lustige Gedichte, realistische Bilder oder sogar Python-Code erstellen können, ihr Aufstieg hat auch eine Reihe von Ängsten hervorgerufen.

Die größte Sorge der Arbeitnehmer/innen ist natürlich, dass ChatGPT oder ein anderes generatives KI-Tool ihre Jobs übernehmen könnte.

Im Bericht des Beratungsunternehmens Accenture A new era of generative AI for everyone heißt es, dass KI-Tools wie ChatGPT-4 einen "bedeutenden Wendepunkt und Meilenstein in der künstlichen Intelligenz darstellen ... [weil] sie den Code für die Komplexität von Sprache geknackt haben".

Accenture geht davon aus, dass 40 % aller Arbeitsstunden von generativen KI-Tools beeinflusst werden könnten, vor allem weil Sprachaufgaben schon jetzt knapp zwei Drittel der gesamten Arbeitszeit der Beschäftigten ausmachen.

Laut dem Future of Jobs Report 2023 des Weltwirtschaftsforums (WEF) werden Arbeitsplätze wie Büro- oder Sekretariatsarbeiten, z. B. Bankkaufleute und Dateneingabekräfte, wahrscheinlich abnehmen. Einem aktuellen Bericht von Goldman Sachs zufolge könnten auch einige juristische Berufe wie Rechtsanwaltsgehilfen und Rechtsassistenten betroffen sein.

Auch Händler/innen, Finanzanalyst/innen und persönliche Finanzberater/innen könnten betroffen sein, da einige ihrer Aufgaben, wie das Erkennen von Markttrends, effektiv von KI übernommen werden können. Auch die Aufgaben im Kundenservice werden zunehmend durch Chatbots ersetzt.

Aber es werden auch neue Arbeitsplätze geschaffen. Das WEF sagt voraus, dass die Zahl der KI- und Machine-Learning-Spezialisten bis 2027 um 40 % steigen wird, dass die Nachfrage nach Datenspezialisten um 30 bis 35 % zunehmen wird und dass die Zahl der Informationssicherheitsanalysten um 31 % zunehmen wird, was insgesamt 2,6 Millionen Arbeitsplätze ausmacht.

AWS Cloud Engineer (alle Geschlechter), Accenture, Stuttgart

Wenn Ihr Euch als Innovationstreiber seht und Kunden dabei helfen wollt, Amazon Web Services in komplexe IT-Landschaften zu integrieren, dann könnte Euch diese Stelle als AWS Cloud Engineer ansprechen. Alles dreht sich um die Entwicklung und Beratung von Cloud-Lösungen über den gesamten Projektzyklus (POC, Design, Implementierung, Testen, IT-Betrieb), und Ihr werdet Anforderungen mit einer agilen Denkweise umsetzen und nach DevOps-Prinzipien arbeiten. Ihr braucht einen Abschluss in (Wirtschafts-)Informatik, eine Zertifizierung als AWS-Practitioner, oder Ihr habt vergleichbare Cloud-Kenntnisse. Weitere Zertifizierungen wie AWS Solution Architect Associate, AWS SysOps Administrator, AWS Solutions Architect Professional, AWS DevOps Engineer Professional wären ein Plus. Bewerbt Euch jetzt für diesen Job.

Senior Software Architect, msg DAVID GmbH, Braunschweig

Der Senior Software Architect entwirft Systemarchitekturen, unterstützt die Implementierung und erstellt Architekturdokumentationen für Schnittstellen, Daten-, Objekt- und Verhaltensmodelle (z.B. in UML). Außerdem bewertet und modernisiert Ihr bestehende Softwarearchitekturen und beratet projektübergreifend Kunden und die Entwicklungsteams von msg DAVID in allen Fragen der Softwarearchitektur. Außerdem identifiziert, analysiert und bewertet Ihr neue Technologien für den praktischen Einsatz in Projekten. Um Euch zu bewerben, braucht Ihr mehrere Jahre Berufserfahrung in der Softwareentwicklung und -architektur, vorzugsweise im Java-Umfeld, und Ihr habt bereits mit Cloud-Technologien gearbeitet. Seht Euch jetzt alle Anforderungen an.

DevOps Engineer Java (m/w/d), Hoffmann Group, München

Im Rahmen der definierten Wachstumsziele der Hoffmann Group wird ein DevOps Engineer Java (m/w/d) gesucht, der mit einem ganzheitlichen Ansatz die Software-/Systemarchitektur des E-Commerce-Frameworks des Unternehmens weiterentwickelt. Von der Konzeption, Überwachung und Optimierung von Prozessen und Tools in den Bereichen Automatisierung, Testing und Deployment seid Ihr hier auch für die Weiterentwicklung und Auswahl geeigneter Technologien für die Framework-Architektur und Systeminfrastruktur verantwortlich. Mehrere Jahre Berufserfahrung im Bereich DevOps, insbesondere im Aufbau und Betrieb von CI- und CD-Pipelines (Jenkins) sowie fundierte Kenntnisse in Unix-Umgebungen und Skriptsprachen sind erforderlich. Außerdem braucht Ihr Kenntnisse in moderner Softwareentwicklung und Automatisierung, idealerweise mit Ansible, und Erfahrung in den Bereichen Java, Git, Docker, Infrastruktur (Proxmox), Datenbanken (MySQL). Weitere Informationen zu dem Job findet Ihr hier.

