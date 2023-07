Die 7 bestbezahlten Jobs in Technik und IT

Jetzt, wo die Pandemie abzuklingen scheint, haben sich die Investitionen verlangsamt. Aber man kann mit Sicherheit sagen, dass das Wachstum immer vor der Tür steht und die Nachfrage nach spezialisierten Technologieberufen ungebrochen ist, vor allem, wenn sich andere Branchen in der Welt nach der Pandemie digital weiterentwickeln.

Egal, ob Ihr gerade eine Karriere im Tech-Bereich beginnt oder Euch in der Mitte des Berufslebens befindet und überlegt, Euren Schwerpunkt zu verlagern: Der potenzielle Verdienst ist natürlich ein Teil des Puzzles. Kreativität, Arbeitszufriedenheit und das Potenzial, an der Spitze zu stehen, spielen ebenfalls eine Rolle, aber das Hauptziel sollte sein, Euer Verdienstpotenzial sowohl kurz- als auch langfristig zu maximieren.

Während in den USA der durchschnittliche Jahreslohn in der IT-Branche bei 97.430 $ liegt, ist die Skala in Europa etwas komplexer, da es mehrere bedeutende Zentren in Deutschland, aber auch in London, Paris und anderswo gibt.

Laut dem Sync.io Salary Benchmark Report liegt das Mediangehalt für eine Junior-Position in Berlin bei 64.000 € und steigt auf 103.000 € für eine Senior-Position. Höhere Durchschnittsgehälter gibt es laut dem Bericht in London und Dublin.

Hier sind einige der bestbezahlten Stellen in der Branche und was sie mit sich bringen.

Informatiker/in und Informationswissenschaftler/in (120.000 €)

Computer- und Informationsforscher/innen entwickeln innovative Anwendungen für neue und bestehende Computertechnologien. Ihre Arbeit, die sowohl das Programmieren als auch das Entwerfen von Hardware umfasst, führt zu mehr Effizienz bei Netzwerken, Sicherheit und Rechengeschwindigkeit.

Computernetzwerkarchitekt/in (110.000 €)

Computernetzwerkarchitekten/innen entwerfen und bauen Datenkommunikationsnetzwerke, darunter lokale Netzwerke (LANs), Weitverkehrsnetzwerke (WANs) und Intranets. Diese Netzwerke reichen von kleinen Verbindungen zwischen zwei Büros bis hin zur Cloud-Infrastruktur der nächsten Generation.

Analyst/in für Informationssicherheit (94.000 €)

Informationssicherheitsanalytiker/innen planen und führen Sicherheitsmaßnahmen durch, um die Computernetzwerke und -systeme eines Unternehmens zu schützen. Der Wiederherstellungsplan umfasst sowohl vorbeugende Maßnahmen als auch Schritte zur Wiederherstellung des ordnungsgemäßen IT-Betriebs nach einer Katastrophe.

Datenbankadministrator/in und Architekt/in (92.000 €)

Datenbankadministratoren und -architekten erstellen oder organisieren Systeme zum Speichern und Sichern einer Vielzahl von Daten, z. B. Finanzinformationen und Versanddaten von Kunden. Sie sorgen auch dafür, dass die Daten für autorisierte Benutzer/innen zugänglich sind.

Computersystemanalytiker/in (90.000 €)

Computersystemanalytiker/innen untersuchen die aktuellen Computersysteme eines Unternehmens und entwickeln Möglichkeiten zur Verbesserung der Effizienz. Auf diese Weise helfen sie dem Unternehmen, effizienter zu arbeiten.

Computerprogrammierer/in (85.000 €)

Computerprogrammierer/innen schreiben, ändern und testen Codes und Skripte, damit Computersoftware und -anwendungen richtig funktionieren. Außerdem führen Programmierer/innen Tests durch, um sicherzustellen, dass neu erstellte Anwendungen und Software die erwarteten Ergebnisse liefern.

Computer-Support-Spezialist/in (53.000 €)

Computer-Support-Spezialisten warten Computernetzwerke und leisten technische Hilfe für Computerbenutzer. Sie spielen eine wichtige Rolle bei der täglichen, wöchentlichen oder monatlichen Wartung der Netzwerke ihres Unternehmens und können auch die Benutzer direkt unterstützen.

Wenn Ihr Euch verändern willst, findet Ihr auf der NextPit-Jobbörse einige relevante Stellen, mit denen Ihr Eure Verdienstmöglichkeiten schnell verbessern könnt:

Accenture ist eine der größten Unternehmensberatungen der Welt und bietet Euch die Möglichkeit, Eure Karriere voranzutreiben, indem Ihr weltweit führenden Unternehmen, Regierungen und anderen Organisationen dabei helft, ihren digitalen Kern aufzubauen, ihre Abläufe zu optimieren, das Umsatzwachstum zu beschleunigen und den Bürgerservice zu verbessern.

Die Online-Modeplattform Zalando ist eine gute Wahl, denn sie bietet ein wettbewerbsfähiges Gehalt, 40 % Mitarbeiterrabatt auf fast 6.000 Modemarken, Ermäßigungen im öffentlichen Nahverkehr und viele exklusive Angebote von externen Partnern. Das Unternehmen mit Sitz im Herzen Berlins hat eine Unternehmenskultur, die auf Vertrauen, Feedback und einer positiven und inspirierenden Arbeitsatmosphäre beruht.

Der deutsche Standort des multinationalen Software-Riesen Capgemini punktet bei den Mitarbeitern, die das Unternehmen auf der Bewertungswebsite Glassdoor mit vier von fünf Punkten bewertet haben. Diese Bewertung basiert auf 69.972 anonymen Mitarbeiterbewertungen. 85 % der Befragten würden einem Freund empfehlen, bei Capgemini zu arbeiten, und 82 % haben eine positive Einstellung zum Unternehmen.

Beginnt eure Jobsuche noch heute über das NextPit Job Board. Dieser Artikel wurde von Doug Whelan geschrieben.