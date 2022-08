Amazon, Disney+ & Netflix: Alle neuen Serien und Filme der Woche

In der aktuellen Woche vom 1. bis 7. August steht bei Netflix unter anderem die neue Fantasy-Serie Sandman im Mittelpunkt. Hierfür konnte man die Game of Thrones-Darsteller Gwendoline Christie und Charles Dance nebst bekannten Gesichtern wie Patton Oswalt und David Thewlis gewinnen. Darüber hinaus streamt man die Romantik-Komödie Locked Down mit Anne Hathaway und Chiwetel Ejiofor, den Animationsfilm The Addams Family und die düstere Kriminalkomödie Buba mit Bjarne Mädel.

Das Programm von Prime Video scheint in dieser Woche hingegen überschaubar zu sein. Amazon begleitet in der Doku All Or Nothing den Fußballclub Arsenal und sichert sich abseits davon alle Filme der The Hunger Games-Reihe (dt. Die Tribute von Panem). Sehenswert scheint zudem Ron Howards Dreizehn Leben. Der Film erzählt die wahre Geschichte einer in der Tham Luang-Höhle eingeschlossenen thailändischen Fußballmannschaft und ihrer Rettung. Mit dabei sind Viggo Mortensen, Colin Farrell und Joel Edgerton.

Beim Micky Maus-Konzern läuft die 12. Staffel von Bob's Burgers und endlich ist auch das Toy Story-Spin-Off Lightyear zu sehen. Weiterhin zeigt Disney+ den Lego Star Wars Sommerurlaub und den neuen Action-Thriller Prey aus der Predator-Reihe, der in der Welt der Comanchen zu Beginn des 17. Jahrhunderts spielt.

Netflix: Neue Filme und Serien in der KW 31

Lego Friends: Heartlake Stories: Limited Series ab 1. August

Brothers of the Wind ab 1. August

The Addams Family ab 1. August

Locked Down ab 1. August

The Nanny Diaries ab 1. August

Big Tree City ab 1. August

Café Minamdang ab 1. August

Forecasting Love and Weather ab 2. August

Ricardo Quevedo: Morgen wird noch schlimmer ab 2. August

Guten Morgen, Verônica: Staffel 2 ab 3. August

Absolutes Fiasko: Woodstock '99 ab 3. August

Buba ab 3. August

Schieb es nicht aufs Karma! ab 3. August

Wedding Season ab 4. August

Tamara Falcó: La marquesa ab 4. August

Super Giant Robot Brothers ab 4. August

Kakegurui Twin ab 4. August

Sandman ab 5. August

Twenty Five Twenty One ab 5. August

Der Aufstieg der Teenage Mutant Ninja Turtles - Der Film ab 5. August

Carter ab 5. August

Darlings ab 5. August

Reclaim ab 6. August

Amazon Prime Video: Neue Filme und Serien in der KW 31

Die Maske ab 1. August

Flucht aus Pretoria ab 1. August

All Or Nothing: Arsenal - Staffel 1 ab 4. August

Dreizehn Leben ab 5. August

The Hunger Games Franchise ab 5. August

Annabelle Comes Home ab 7. August

Disney+ & Star: Neue Filme und Serien in der KW 31

Bob's Burger - Staffel 12 ab 3. August

Lightyear ab 3. August

Prey ab 5. August

Lego Star Wars Sommerurlaub ab 5. August

Welche neuen Inhalte findet Ihr spannend und welche sind lahm? Teilt es uns in den Kommentaren mit!