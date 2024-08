Die Darstellung auf dem Display ist klasse, Euch stehen verschiedene Farbschemata und nette Animationen zur Verfügung – OLED vermisst hier wirklich niemand. Mich ärgert nur eine Sache beim Display: Wechselt Ihr in den Nachtmodus, dimmt das Gerät das Display angenehm runter – allerdings erstrahlt es direkt wieder volle Pulle, sobald Ihr ein Sprachkommando gebt, also beispielsweise einen Podcast startet.

Mit 11,3 x 10,3 x 11,1 cm ist der neue Echo Spot in der Form dem Echo Spot der fünften Generation (Test) zwar recht ähnlich, aber ein klein wenig größer. Für das Nachtschränkchen ist es aber allemal kompakt genug und genau dort gehört das Gerät auch hin. Wir haben es also mit einer Art Halbkugel zu tun, mit einer flachen Front. Die Aufgabenteilung erkennt Ihr deutlich auf obigem Bild: Etwas mehr als die obere Hälfte ist dem Display gewidmet, die untere Hälfte dem 44,5 mm messenden Lautsprecher.

Der Amazon Echo Spot (2024) besitzt lediglich ein kleines 2,83-Zoll-Display, ist also für andere Aufgaben als YouTube oder Netflix gedacht. Diesen anderen Aufgaben wird das Display auch absolut gerecht, was wir aber auch für das gesamte, ansprechende und kompakte Design sagen können.

Einrichtung und Bedienung

Der Echo Spot ist flott eingerichtet und wird im Wesentlichen per Sprache oder Alexa-App kontrolliert. Das gilt auch für die Weckfunktion, bei der eine Einstellungsmöglichkeit am Gerät selbst wünschenswert gewesen ist.

Gefällt:

Schnelle, unkomplizierte Einrichtung

Intuitive Bedienung

Ausreichend guter Klang

Coole Snooze-Funktion via Antippen des Geräts

Gefällt nicht:

Keine Weck-Einstellungen am Gerät

Kein Temperatursensor

Für einen Tech-Journalisten habe ich verhältnismäßig viel Respekt vor der Einrichtung neuer Smart-Home-Komponenten. Komplett unbegründet beim Echo Spot, da dessen Einrichtung sagenhaft simpel ist. Einfach Stecker einstecken und wahlweise den QR-Code auf dem Display scannen, oder direkt auf dem Smartphone die Alexa-App starten. Dort hangelt Ihr Euch nach der Verbindung mit dem WLAN kurz durch die angezeigten Schritte und seid schon startbereit.

Es wird nicht viel angezeigt, aber das ist auch nicht nötig – das Display ist perfekt, so wie es ist. / © nextpit

Es stehen ein paar unterschiedliche Designs fürs Display zur Verfügung – mit der Auswahl entscheidet Ihr auch, ob das Wetter dargestellt wird. Wie gewohnt könnt Ihr aber natürlich Alexa jederzeit eh nach dem Wetterbericht fragen, der Spot reagiert dabei übrigens sehr schnell auf Eure Kommandos.

So quatscht Ihr mit der smarten Assistenz: Die besten Alexa-Sprachbefehle!

Wollt Ihr umfangreichere Einstellungen für den Echo Spot, müsst Ihr in die Alexa-App eintauchen. / © nextpit

Ebenso könnt Ihr per Spracheingabe Musik abspielen lassen, wozu Ihr in der App vorab kurz den Streaming-Partner Eures Vertrauens verbinden müsst. Der Spot beherrscht also die üblichen Tricks, sodass Ihr Euren neuen Wecker zum Beispiel dazu auffordern könnt, ein bestimmtes Album, eine bestimmte Band oder auch eine bestimmte Playlist abzuspielen.

Apropos Musik: Der Sound ist laut und auch klanglich gut genug fürs Schlafzimmer. Ihr könnt also im Dämmerschlaf durchaus mal ein paar Minuten länger der Playlist tauschen – oder beim Einschlafen dem Lieblings-Podcast. Allerdings wäre es mir vom Klang zu wenig als primäre Musikquelle im Wohnzimmer.

Der Speaker ist völlig ausreichend fürs Schlafzimmer, wäre mir aber grundsätzlich zur Beschallung zu dünn. / © nextpit

Umfangreiche Weck-Optionen findet Ihr in der Alexa-App. Soll sich der Alarm an bestimmten Tagen wiederholen? Mit welchem Ton wollt Ihr geweckt werden? Das und einiges mehr definiert Ihr dort. Was ich vermisse: Die Möglichkeit, den Wecker auch ohne App am Gerät zu stellen. Ihr könnt lediglich über den Touchscreen den Alarm abstellen, oder aber oben aufs Gerät tippen für die Snooze-Funktion.

Auf dem Touch-Display bieten sich Euch vier Optionen, wenn Ihr nach unten wischt:

Über das Haus-Icon gelangt Ihr immer wieder auf den Start-Screen zurück.

Tippt Ihr auf die Sonne, könnt Ihr manuell die Helligkeit des Panels konfigurieren.

Mit dem Halbmond aktiviert Ihr den "Bitte nicht stören"-Modus.

Das Zahnrad schließlich bringt Euch in die Einstellungen. Diese Einstellungen sind aber deutlich rudimentärer als in der Alexa-App.

Dank Ultraschallsensor könnt Ihr den Spot zudem so konfigurieren, dass beispielsweise ab einer bestimmten Uhrzeit automatisch das Licht eingeschaltet wird, wenn Ihr den Raum betretet – auch das ist in der App einstellbar. Generell könnt Ihr beim smarten Amazon-Wecker schön mit Routinen arbeiten, sodass nach dem Wecken beispielsweise gleichzeitig die gewünschte Playlist abgespielt und das Licht eingeschaltet wird. Die Kiste unterstützt Matter und Zigbee, ist Multiroom-tauglich mit kompatiblem Gerät, ersetzt aber keinen vollwertigen Smart-Home-Hub wie den Amazon Echo Hub (Test).

Drop ins für kompatible Geräte funktionieren auch mit dem Echo Spot, ebenso könnt Ihr per Sprache Anrufe initiieren. Was nicht am Start ist: Ein Temperatursensor, der Euch automatisch die Heizung bei einer bestimmten Grad-Zahl reguliert. Aber wie gesagt: Als große Schaltzentrale fürs Smart-Home ist dieses Device auch nicht angelegt.