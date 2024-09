Die Fire-TV-Sticks von Amazon verwandeln jeden Fernseher in eine Streaming-Bibliothek. Möchtet Ihr Euch die Sticks in hochauflösender 4K-Qualität zulegen, verlangt Amazon normalerweise 69,99 Euro oder 79,99 Euro für die 4K-Max-Version. Aktuell könnt Ihr Euch jedoch einen saftigen Rabatt von bis zu 50 Prozent sichern. Die Angebote gelten noch bis zum 24. September und nur so lange der Vorrat reicht. Schnell sein lohnt sich also.

Die Fire-TV-Sticks im Vergleich

Zunächst schauen wir uns einmal die Gemeinsamkeiten der beiden Versionen an. Die TV-Sticks bieten Euch Zugriff auf kostenpflichtige Streaminganbieter wie Netflix und Amazon Prime Video. Zusätzlich könnt Ihr aber auch durch die Mediatheken von Gratisanbietern wie Freevee stöbern. Die Streaming-Sticks fügen sich dabei nahtlos in Euer Smart Home ein, sodass Ihr über die Fernbedienung auch Sprachbefehle an Eure Alexa geben könnt. Beide Varianten unterstützen die Formate Dolby Vision, Dolby Atmos, HDR10+ und HLG. Beide liefern dabei eine Auflösung von bis zu 2.160p.

Affiliate Angebot Amazon Fire TV Stick 4K (2023) Wi-Fi 6 | Dolby Vision | Dolby Atmos

Die Unterschiede der beiden Sticks liegen in der Fernbedienung, dem Speicher und der Konnektivität. Die 4K-Variante ist mit Wi-Fi 6 ausgestattet, während der 4K Max Stick Wi-Fi 6E unterstützt. Dieser Unterschied ist allerdings marginal, da Wi-Fi 6E nur wenige 160-MHz-Kanäle mehr nutzt. Der Grafikprozessor des 4K Max Sticks schafft mit 850 MHz eine höhere Speichertaktfrequenz als der 4K Stick mit 650 MHz.

Der kleinere von beiden bietet Euch zudem einen Speicherplatz von 8 GB, beim 4K-Max sind es 16 GB. Ein 1,7 oder 2,0 GHz Quad-Core Prozessor sorgt dabei dafür, dass Apps möglichst schnell gestartet werden. Die Fernbedienung des 4K-Max-Geräts erlaubt es Euch nun, Programme im Live-TV umzuschalten.

Welcher Fire TV Stick soll es werden?

Ihr seht also, die Unterschiede zwischen den beiden Modellen sind nicht wirklich erheblich. Beide bieten eine Menge praktischer Funktionen. Wenn Ihr im Besitz von vielen Streaming-Abos, etwa von Netflix, seid und Euch viele Inhalte herunterladen wollt, lohnt sich vermutlich die Investition in die 4K-Max-Version mit dem größeren Speicher.

Affiliate Angebot Amazon Fire TV Stick 4K Max (2023)

Für die 4K-Version zahlt Ihr aktuell nur 34,99 Euro, denn Amazon streicht hier satte 50 Prozent vom eigentlichen Preis. Die 4K-Max-Version kostet Euch 44,99 Euro, auch hier verschwinden 44 Prozent des Normalpreises. Zusätzlich gibt es noch 20 Prozent Trade-In-Bonus, wenn Ihr ein Gerät, welches mit Eurem Amazon-Konto verknüpft ist, eintauscht.

Was haltet Ihr von den Angeboten? Nutzt Ihr bereits einen Amazon Fire TV Stick? Lasst es uns gerne wissen!