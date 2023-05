Amazon Kindle Scribe Update: Handschrift wird zu Text!

Ähnlich den Feature Drops von Google , spendiert auch Amazon von Zeit zu Zeit seinen Produkten, wie dem neuen Kindle Scribe ein kostenloses Software-Update, welches einige neue Funktionen mit sich bringt. So auch aktuell mit dem dritten Update, welches unter anderem die von vielen geforderte Eigenschaft mit sich bringt, handgeschriebene Notizen in Text zu wandeln.

Neue Funktionen für den Kindle Scribe von Amazon

Der 10,2 Zoll große Kindle Scribe von Amazon gehört mit seinem Paperwhite-Display, dem Stift und den 16 GB Speicher Minimum zu den größten und beliebtesten e-Readern am Markt. Dennoch hatte er bislang ein Makel, den die Fan-Gemeinde immer wieder kritisierte: Man konnte die handschriftlichen Eingaben nicht in einen digitalen Text wandeln. Mit dem via OTA (Over the Air) verteilten Update auf die Version 5.16.2 hat der wohl größte Onlinehändler dieses Manko eliminiert.

Denn ab sofort können bei einem Export des Notizbuches, handschriftliche Notizen in Text gewandelt werden. Nachteil: Ohne das Versenden, sprich das Teilen über die Option "In Text umwandeln und schnell senden", ist diese Funktion nicht verfügbar. Das Notizbuch wird dann als *.txt-Datei gewandelt und versendet.

Amazon spendiert seinem Kindle Scribe ein Update, welches unter anderem handgeschriebenes in Text wandelt. / © Amazon

Neue Lasso-Funktion

Mit der Lasso-Funktion gibt es eine zusätzliche Neuerung für das Kindle Scribe. So kann damit nun überall da, wo Ihr die Möglichkeit habt zu schreiben, die Notizbücher, Haftnotizen sowie PDFs mit der neuen Lasso-Auswahl einkreisen, um dann die Größe zu ändern oder die Auswahl innerhalb eines Notizbuches, einer Haftnotiz oder einer PDF-Datei zu verschieben. Auch ist das Ausschneiden, Kopieren und Einfügen in andere Notizbücher, Haftnotizen und PDFs möglich.

PDF nun auch im Querformat

Apropos PDF: Diese können nach dem OTA-Update im Hoch- und Querformat konsumiert werden. Weiterhin könnt Ihr jetzt die Ränder anpassen, um die Schriftgröße zu erhöhen. Zudem kann ein individueller Text ausgewählt werden, indem dieser mit dem Finger oder Stift markiert wird. Praktisch ist in dem Zusammenhang Text bezogene Wörterbuchdefinitionen, Übersetzungen und Wikipedia-Ergebnisse nachzuschlagen.

Wer von Euch nennt ein Kindle Scribe sein Eigentum? Das 10-Zoll-Device gibt es seit Kurzem ja auch mit einem 6-Zoll Display. Kann euch überhaupt ein E-Reader begeistern oder greift Ihr gleich zu einem Apple iPad oder Android-Tablet? Schreibt uns doch Eure Präferenzen in die Kommentare.