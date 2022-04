Mit Android 13 bekommt Euer Smartphone dieses geniale Audio-Feature

NEXT PIT TV

Android 13 wird Spatial Audio mit Head Tracking mitbringen.

iPhones und Apple-Geräte bieten das Feature seit 2020.

Spatial Audio erfordert die neueste Betriebssystemversion und kompatible Kopfhörer.

Google wird Android 13 erst zur I/O im Mai offiziell vorstellen – aber einige Funktionen sind bereits bestätigt oder zumindest kolportiert. Die Android-Experten von Esper's haben nun zusätzliche APIs im Audio-Framework von Android 13 entdeckt, darunter Funktionen für Ultraschall und Latency Modes.

Auf technischer Ebene gibt es nur wenige Details. Wichtig ist aber, dass Spatial Audio offenbar ins Audio-Framework von Android 13 eingebacken wir ist – und damit auf allen Android-Smartphones ab Version 13 künftig Head Tracking über Bluetooth unterstützt sein könnte. Bei Apple gibt es das Feature bereits in iPhones, iPads und sogar in der MacBooks-Reihe.

Was ist 3D- oder Spatial-Audio?

Spatial Audio ist an sich keine neue Technologie. Es handelt sich um eine verbesserte 360-Grad-Surround-Sound-Funktion für Kopfhörer, wenn diese mit kompatiblen Geräten gekoppelt sind. Tatsächlich handelt es sich um dasselbe Konzept wie Dolby Atmos und die 3D-Audio-Funktionen von Sony, die in ausgewählten Kopfhörern und Spielekonsolen von Sony zu finden sind.

Der Unterschied zwischen Spatial Audio mit Head Tracking und dem Surround Sound von Dolby und Sony liegt in der Verwendung von Lage- und Beschleunigungssensoren in den Kopfhörern. Die Head-Tracking-Technologie bietet ein zusätzliches Erlebnis, da sie die Ausrichtung des Kopfes des Benutzers erkennt und die virtuelle Position der Klangquellen in Spielen, Filmen oder sogar Musik der Kopfbewegung des Nutzers anpasst.

Die einzige Voraussetzung neben dem unterstützten Smartphone oder Tablet ist ein 3D-Audio-fähiger Kopfhörer und natürlich passender Content. Die meisten Streaming-Dienste unterstützen diese Funktion bereits.

Welche Geräte werden Spatial Audio unterstützen?

Mit der Implementierung von Apple haben wir gesehen, dass ältere Geräte ab der iPhone-7-Serie Spatial Audio unterstützen. Es wird erwartet, dass eine breite Palette von Android-Smartphones und -Geräten Spatial Audio unterstützen wird, solange sie mit dem neuesten Android 13 OS laufen. Dies hängt jedoch von Google, den OEMs und deren Android-Update-Zeitplänen ab. Android 13 wird im kommenden Herbst auf den Markt kommen – und es dürfte bis Anfang nächsten Jahres dauern, bis es auf Android-Geräten in großem Umfang zur Verfügung steht.

