Laut einem Bericht von Forbes gabt die US-Regierung über die CISA (Cybersecurity and Infrastructure Security Agency) eine neue Warnung an alle Bundesbediensteten mit Pixel-Geräten heraus, ihre Geräte bis zum 4. Juli zu aktualisieren. Andernfalls wird ihnen geraten, die Smartphones nicht mehr zu benutzen.

Auch Privatpersonen und Unternehmen wird empfohlen, ihre Pixel-Geräte auf die neueste Software zu aktualisieren, um die Sicherheitslücke zu schließen.

Die Sicherheitslücke mit der Bezeichnung CVE-2024-29748 war Teil der von der GrapheneOS-Gruppe entdeckten Sicherheitslücken. Google veröffentlichte den ersten Patch bereits im April, während ein zweiter Patch mit der Bezeichnung CVE-2024-32896 über Android 14 QPR3 (Quarterly Platform Release) im Juni veröffentlicht wurde.

CVE-2024-32896 which is marked as being actively exploited in the wild in the June 2024 Pixel Update Bulletin is the 2nd part of the fix for CVE-2024-29748 vulnerability we described here:https://t.co/c4xnnbje04



As we explained there, none of this is actually Pixel specific.