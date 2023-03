Apple iPad Pro (2024) wohl mit Geheimwaffe – dem M3-Chip

Nachdem Apple die iPad-Pro-Tablets Ende 2022 auf den Markt gebracht hat, soll die Nachfolge-Generation erst Anfang nächsten Jahres erscheinen. Ein bislang unbestätigter Bericht will nun aber in Besitz pikanter Details über den Apple-M3-Chipsatz sein, der wahrscheinlich auch das nächste Apple iPad Pro (2024) antreiben könnte. Werfen wir doch gemeinsam mal einen Blick in die neuen Erkenntnisse.

Erst kürzlich tauchten angebliche Benchmark-Ergebnisse eines Apple-M3-SoCs auf.

Der Chip schnitt im Single-Core-Test besser ab als der Apple-M2-Pro- und der M2-Max-Chip.

Er könnte die OLED-Tablets des iPad Pro antreiben, die für 2024 geplant sind.