Apple iPhone Flip: Gerüchte über zwei Prototypen im Clamshell-Design

Wenn wir über ein Apple iPhone Fold – oder wie heute über ein (oder zwei) Apple iPhone Flip – berichten, hat es schon fast etwas von einer niemals endenden Geschichte. Cupertino ist längst überfällig, was ein Apple iPad Fold oder iPhone Fold anbelangt. Doch der Konzern scheint trotz pausierende Außenwahrnehmung eifrig an einem iPhone mit faltbaren Display zu arbeiten. Denn wie nun ein neuer Medienbericht informiert, gibt es aktuell zwei Prototypen eines Apple iPhone Flip im beliebten Klapp-Design.

Apple iPhone Flip x 2

Hinter einer Bezahlschranke berichtet "The Information" über die aktuellen Arbeiten zweier Prototypen des Apple iPhone Flip. Die ersten Smartphones mit einem faltbaren Display sollen aus Cupertino nun Foldables im Clamshell-Design sein. Darauf legt sich die Publikation auf Basis von Insiderquellen fest. Man hat sich allen Anschein nach von dem Erfolg des Samsung Galaxy Z Fold 5 (Test) inspirieren lassen, dass sich laut eigenen südkoreanischen Aussagen deutlich zahlreicher verkauft, als das Samsung Galaxy Z Fold 5 (Test) im Book-Format.

Weiterhin berichtet die Quelle darüber, dass eines der beiden Foldables im Klapphandy-Design genauso dünn (7,8 mm), wie das Apple iPhone 15 (Test) sein soll. Allerdings soll die Massenproduktion nicht vor 2026 erfolgen.

Angeblich gibt es bereits einen Prototypen eine Apple iPhone Flip, welches ungewöhnlich dünn sein soll. / © Antonio De Rosa

Gerüchte über ein Apple iPhone Fold gibt es etliche

Ältere Gerüchte gehen davon aus, dass das Außendisplay eine E-Ink-Technologie verwenden würde, was mit Sicherheit dem Akkuverbrauch zugutekommt. Ebenfalls ist von einem besonderen Displayschutz die Rede, der laut einem angemeldeten Patent durch den Beschleunigungssensor zum Schließen des Innendisplays binnen weniger Millisekunden veranlasst wird.

Natürlich darf auch Jon Prosser in der Liga der ( Möchtergern )-Informanten zu diesem Thema nicht fehlen. Er will bereits beide Formfaktoren eines Apple iPhone Fold, beziehungsweise Apple iPhone Flip in der Hand gehalten haben. Auch er bestätigt, dass das Flip das erste Apple-Foldable sein wird, was das öffentliche Licht erblickt.

So könnte ein Apple iPhone Flip nach den Vorstellungen eines Designers aussehen. / © Technizo Concept

Ebenfalls gibt es ein angemeldetes Patent, welches die Displayfläche durch eine magnetische Verbindung über das Panel des Apple iPads erweitern würde. Es gibt auch schon Designer, welche ihre kreative Energie in ein Apple iPhone Flip investieren. Doch hier betreten wir nun Bereiche, welche wir doch anderen Medien überlassen wollen. Wir bei nextpit warten doch noch weiter auf erste handfeste Beweise zu einem Apple iPad Fold, Apple iPhone Fold oder Apple iPhone Flip.

Was ist Eure Meinung zu den allgemeinen Informationen zum möglichen Apple iPhone Flip? Alles Schnee von übermorgen und bisher nicht einen Gedanken wert oder klingt spannend, welche Innovationen in ein solches Foldable einfließen können? Schreibt uns gern unten in die Kommentare, was Euch so aktuell bei dem Thema durch den Kopf geht und warum Apple wohl bis heute noch kein Foldable am Start hat?