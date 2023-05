Apple-Sorglos-Paket bei o2: iPhone 14 Pro Max + Apple Watch Ultra nur 13 Euro!

Die Pro-Serie des vergangenen Jahres galt als Speerspitze der Smartphones aus Cupertino. Mit neuem Prozessor, verbesserter Hauptkamera und der Dynamic Island wollte der Hersteller sich von Samsung und anderen Herstellern absetzen, verpasste aber gerade dem iPhone 14 Pro Max einen ordentlichen Preis. Selbst in Verbindung mit einem Mobilfunktarif ist das Smartphone sehr kostspielig, doch nun könnt Ihr Euch den Apple-Boliden bei o2 mit passender Apple Watch Ultra sichern.

Das Apple iPhone 14 Pro Max ähnelt dem Vorgängermodell fast genau, außer einer interaktiven Aussparung, der Dynamic Island, in der oberen Mitte auf der Frontseite. Die Dynamic Island ist eines der Highlights und zeigt interaktive Beleuchtung für Benachrichtigungen, Warnungen oder andere Kontextinformationen an. Das neue Apple-A16-Bionic-SoC wurde im 4-nm-Verfahren gefertigt und kann vor allem in puncto Stabilität und der Leistung in unserem Test zum iPhone 14 Pro Max wirklich überzeugen.

Die Aussparung namens Dynamic Island ist unserer Meinung nach weit davon entfernt, nur ein Gimmick zu sein. / © NextPit

Zusätzlich findet sich im o2-Angebot auch die Apple Watch Ultra. Mit einer stolzen UVP von 999 Euro ist die größte Smartwatch Anfang des Jahres auf dem Markt erschienen und sollte sich vor allem an Outdoor-Fans und Sportler richten. Der Grund dafür ist die deutlich robustere Bauweise und das äußerst genaue Multi-Band-GPS, das Eure Position bestimmt. Mit den weiteren Sensoren, wie etwa der präzisen Pulsmessung, tragt Ihr also einen echten Mini-Computer am Handgelenk. Wollt Ihr mehr zur Premium-Smartwatch erfahren, schaut doch in unseren Test zur Apple Watch Ultra.

Lohnt sich das Apple-Angebot von o2?

Um das Angebot wahrzunehmen, schließt Ihr bei o2 einen Mobilfunkvertrag ab. Hierbei handelt es sich um den Mobile M Boost mit 50 GB Datenvolumen, das durch den Grow-Vorteil jährlich um 5 GB steigt. Hier surft Ihr mit maximal 300 MBit/s im 5G-Netz der Telefónica und könnt das Inklusivvolumen dank Connect-Option auf bis zu 10 Geräten aufbrauchen. Der Anbieter verlangt 13 Euro in Form einer Anzahlung für die beiden Apple-Geräte und erlässt Euch die Anschlussgebühr. Monatlich müsst Ihr allerdings mit 74,99 Euro rechnen.

Apple-Deal-Übersicht Eigenschaft o2 Mobile M Boost 36 Monate o2 Mobile M Boost 24 Monate Datenvolumen 50 GB + 5 GB jährlich 50 GB + 5 GB jährlich Bandbreite Download max. 300 MBit/s max. 300 MBit/s 5G Ja Ja Mindestlaufzeit 36 Monate 24 Monate Monatliche Kosten 74,99 Euro 106,99 Euro Einmalige Gerätekosten 13,00 Euro 1,00 Euro Anschlusspreis Entfällt Entfällt Versandkosten 4,99 Euro 4,99 Euro Gesamtkosten 2.717,63 Euro 2.537,75 Euro Reguläre Gerätekosten Apple iPhone 14 Pro Max – 1.199,00 Euro

Apple Watch Ultra – 839,90 Euro Apple iPhone 14 Pro Max – 1.199,00 Euro

Apple Watch Ultra – 839,90 Euro Effektive monatliche Tarifkosten ~ 18,85 Euro ~ 20,79 Euro Jetzt mit gelber Apple Watch Ultra sichern* / Jetzt mit schwarzer Apple Watch Ultra sichern* Jetzt mit gelber Apple Watch Ultra sichern* / Jetzt mit schwarzer Apple Watch Ultra sichern*

Bei dem Deal handelt es sich um die günstigste Variante des iPhone 14 Pro Max mit 128 GB Gerätespeicher. Allerdings zahlt Ihr hierfür mindestens 1.199 Euro im Netz und auch die Apple Watch Ultra kostet Euch weiterhin mindestens 839,90 Euro. Seid Ihr also bereit, Euch 36 Monate an o2 zu binden, zahlt Ihr für den Tarif gerade einmal 18,85 effektiv im Monat drauf.

Das Angebot ist vor allem für diejenigen unter Euch interessant, die schon länger mit dem Pro Max liebäugeln. Generell gilt, dass das Angebot durchaus spannend ist, da es recht selten passiert, dass das Top-Flaggschiff zu solchen Tarifen verfügbar ist. In Verbindung mit der Apple Watch Ultra müsstet Ihr normalerweise mit deutlich höheren Anzahlungskosten oder monatlichen Gebühren rechnen, was den Deal interessant macht.

Was haltet Ihr von dem Angebot? Seid Ihr bereit, solche Kosten im Monat zu tragen, damit Ihr ein solches Apple-Bundle nutzen könnt? Lasst es uns wissen!