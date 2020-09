Asus Zenfone 7 Pro im Test: Der regierende Selfie-König

Was mir am Asus Zenfone 7 Pro gefällt

Das AMOLED-Display

Das 6,4-Zoll-IPS-Display des Zenfone 6 war eine der wenigen Enttäuschungen des Smartphones. Asus hat das Thema für die 7er-Serie aufgegriffen und sein neues Flaggschiff-Handy mit einem 6,67-Zoll-AMOLED von Samsung ausgestattet. Es ist eine absolute Schönheit. Das Display profitiert auch vom Flip-Kamera-Design, so dass man nicht auf eine Notch oder ein unschönes Loch starren muss. Man erhält trotzdem Ränder und insgesamt ein Bildschirm-zu-Gehäuse-Verhältnis von 92 Prozent. In diesem Jahr wird auch eine Bildwiederholrate von 90 Hz angeboten.

Der Bildschirm hat eine Helligkeit von 700 nits (100 Prozent, APL), eine maximale Spitzenhelligkeit von 1000 nits, eine Farbgenauigkeit von durchschnittlich Delta E<1 und 110 Prozent / DCI-P3. Asus verpackt dies in seinem All-Screen NanoEdge Display.

Die Zenfone 7 Pro verfügt über schlanke Ränder ohne Kerbe oder Lochung. © NextPit

Das Flaggschiff der Leistung

Asus stellt bereits ein leistungsstarkes Smartphone in Form des ROG Phone 3 her, aber diese Leistung wird nun auf die neue Zenfone 7-Serie übertragen. Sowohl das Zenfone 7 Pro als auch das reguläre Zenfone 7 sind mit der Mobilplattform Snapdragon 865 Plus 5G von Qualcomm mit übertaktetem Adreno 650 Grafikprozessor, LPDDR5-Speicher und UFS 3.1-Speicher ausgestattet. Das SoC ist bei der Pro-Variante mit 3,1 GHz getaktet und wird von fast übermäßigen 8 GB RAM unterstützt.

Das Datenblatt lässt sich gut in reale Leistung umsetzen. Die von mir getestete Pro-Variante kostet 799 Euro, was kein niedriger Preis ist, kann aber mit dieser Hardware mit Smartphones ab 1.000 Euro konkurrieren. Werft einen Blick auf die Benchmark-Ergebnisse in der Tabelle unten:

Asus Zenfne 7 Pro Benchmark-Ergebnisse: EinsPlus 8 LG Samt Asus Zenfone 7 Pro 3D-Mark Slingshot Extreme ES 3.1 7079 2990 7573 3D-Mark Slingshot Vulkan 6899 2787 6632 3D-Mark Slingshot ES 3.0 8998 3984 9862 Geekbench 5 (Einzel/Multi) 910 / 3341 565 / 1852 983 / 3240 PassMark-Speicher 27705 20276 28567 PassMark-Disk 41757 66528 152535

Die Leistung hängt jedoch nicht ausschließlich von der Hardware ab, da Software eine große Rolle für das Gefühl eines Smartphones im täglichen Gebrauch spielt. Während das Zenfone 7 Pro mit allem fertig wird, was man ihm an den Kopf werfen kann, mangelt es ihm an einer gewissen Schnelligkeit in der Software, besonders wenn man es mit dem OnePlus vergleicht. ZenUI 7 sieht aus wie Stock Android, fühlt sich aber nicht so glatt und geschmeidig an wie Oxygen OS.

Die Akkulaufzeit und Funktionen

Das Zenfone 7 Pro verfügt über einen riesigen 5.000 mAh Akku. Während die Kapazität gleichgeblieben ist wie beim Zenfone 6, wurde die Ladegeschwindigkeit von 18W auf 30W erhöht. Obwohl ein grosser Akku und eine schnelle Aufladung großartig sind, gefällt mir am Zenfone 7 Pro vor allem, dass es individuell angepasst werden kann.

Im Einstellungsmenü stehen mehrere Batteriemodi zur Verfügung, mit denen Ihr entscheiden könnt, ob Ihr eine hohe Leistung oder einen bestimmten Grad an Batteriesparen wünscht. Ihr könnt sogar benutzerdefinierte Batteriesparmodi erstellen, mit denen Ihr fast vollständige Kontrolle darüber habt, welche Anwendungen Strom verwenden dürfen. Asus hat auch hier Steuerungen zum Schutz der langfristigen Akkulaufzeit hinzugefügt, wie z.B. die Möglichkeit, den Akku über Nacht langsam über das Schnellladegerät aufzuladen. Hier gibt es die Option, den Ladevorgang bei einem bestimmten Schwellenwert – sagen wir 80 Prozent – zu stoppen, was nach Angaben des Unternehmens die Lebensdauer des Akkus über 500 Ladezyklen um acht bis zehn Prozent verlängern kann. Es sind die kleinen Dinge, die zählen.