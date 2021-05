Asus Zenfone 8 im Hands-On: Ein Flaggschiff gegen den Trend

Das Zenfone 8 kommt zu einem Preis von 599 Euro auf den Markt. Damit will Asus ein Flaggschiff anbieten, das die High-End-Monster von Samsung, Xiaomi und Oppo im Preis unterbietet. Dabei orientiert sich Asus mit einem kleinen Format ausgerechnet an Apple! Im Hands-On fasse ich Euch meine Eindrücke vom Zenfone 8 zusammen.

Design: Kompakt, schlank und "pixelig"

Das Asus Zenfone 8 sieht einem Google Pixel sehr ähnlich. Es ist etwas weniger kompakt als ein Pixel 5 (Zenfone 8: 148 x 68,5 x 8,9 mm und 169 g / Pixel 5: 144,7 x 70,4 x 8 mm und 151 g). Aber es ist eindeutig ein Leichtgewicht gegen die 200+ Gramm schweren Giganten im High-End-Android-Markt.

Das flache Amoled-Display samt Punch-Hole-Notch, die abgerundeten Ecken, das recht präsente Kinn, die matte Glasrückseite und das unscheinbare Dual-Kamera-Modul ... all das kennen wir von Googles aktuellem Pixel-Lineup. Und erfreulicherweise finden wir auch hier einen guten Grip vor, den Googles Handys auszeichnen.

Das Zenfone 8 ist Hi-Res Audio zertifiziert / © NextPit

Ich habe mich ja schon öfter zu diesem Thema geäußert, aber dieser Formfaktor hat den großen Vorteil, den für die Finger erreichbaren Bereich (die "reachable area") zu maximieren. Ein Punkt, den immer mehr Hersteller auch in ihren Software-Overlays berücksichtigen. Kurzum, die Idee ist es, die Bedienung mit einer Hand zu erleichtern. Und in diesem Punkt ist Asus mit dem Zenfone 8 absolut erfolgreich.

Das Design des Asus Zenfone 8 erinnert sehr an das Google Pixel 4 und Pixel 5 / © NextPit

Was das Display selbst betrifft, so muss ich es erst noch weiter testen, aber die flüssige Darstellung, die durch die adaptive Bildwiederholrate von 120 Hz ermöglicht wird, ist sehr angenehm. Sogar auf einem "kleinen" Bildschirm.

Das Full-HD+-Panel bietet eine maximale Helligkeit von 1100 nits, was nicht wirklich außergewöhnlich ist. Selbiges gilt für die Touch-Abtastrate von 240 Hz für Mobile Games. Denn sie liegt genau im Durchschnitt dessen, was wir in dieser Preisklasse finden. Nicht mehr und nicht weniger. Ich fand die Farben im Default-Modus etwas stumpf, aber sobald ich in den Standardmodus gewechselt habe, hat mich die Farbmetrik zufriedengestellt.

Der flache 120-Hz-Amoled-Screen ist angenehm zu bedienen / © NextPit

Insgesamt tritt das Zenfone 8, wenn auch etwas verspätet, in die Fußstapfen von Apple beim Revival der kompakten Smartphones. Aber das ist okay, da kaum ein anderer Android-Hersteller bislang auf die Idee gekommen ist. Das Asus Zenfone 8 begnügt sich zudem nicht damit, kompakt zu sein, sondern ist auch sehr stilvoll mit einem nüchternen und raffinierten Look, einem ausgezeichneten Grip und einem gut kalibrierten Bildschirm, der mit einer Hand bedient werden kann!