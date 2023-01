Diese 10 Wischgesten für Android 13 müsst Ihr kennen!

Android 13 und seine verschiedenen Overlays bieten zahlreiche Wischgesten, mit denen Ihr Shortcuts erstellen und die Benutzeroberfläche intuitiver gestalten könnt. In dieser Anleitung zeigt Euch NextPit die besten Gesten, die Euch unter Android 13 auf Eurem Smartphone effizienter tippen, swipen oder pinchen lassen.

NextPit TV

Wenn Ihr mehrere Apps auf Eurem Smartphone geöffnet habt, könnt Ihr einfach nach rechts oder links swipen, um zwischen den Apps zu wechseln.

Übrigens: Wenn Ihr auf Eurem Homescreen (ohne geöffnete App) nach rechts auf diese Leiste swipt, springt Ihr zur zuletzt geöffneten App. Schnell zwischen Chrome-Tabs wechseln Diese Geste ist der oben erwähnten sehr ähnlich. In der Google-Chrome-App auf Eurem Android-Smartphone könnt Ihr mit einer einfachen Wischgeste von einem Chrome-Tab zum anderen wechseln. Swipt einfach nach links oder rechts auf der Adressleiste. Übrigens: Wenn Ihr von derselben Adressleiste aus nach unten swipt, könnt Ihr Euch eine Übersicht über alle Eure Tabs und Tab-Gruppen anzeigen lassen.

Ergänzt einen Quick-Button auf der Rückseite Eures Smartphones Diese Geste ist an die Back-Tap-Geste an iOS angelehnt. Ihr könnt mehrere Schnellzugriffe erstellen, indem Ihr auf die Rückseite Eures Smartphones tippt. Zunächst hatte ich diese Option auf Android nur in MIUI, dem Overlay von Xiaomi, wiedergefunden. Aber auch auf den neuesten Pixel 7-Modellen bietet Google in Android 13 eine ähnliche Funktion namens Quick Tap an. Ihr könnt mehrere Shortcuts mit verschiedenen Arten des Tapens verknüpfen: Doppel- oder Dreifach-Tap. Diese Geste funktioniert ziemlich gut, selbst wenn Ihr eine Hülle mit Eurem Smartphone verwendet (dann musst Ihr etwas fester tippen). Schaut Euch unser ausführliches Tutorial an, um Back Tap auf Eurem Xiaomi-Smartphone zu aktivieren.

Eine App in den Fenstermodus versetzen Der Fenstermodus oder "Pop-up View" ermöglicht es, mehrere Apps gleichzeitig auf dem Bildschirm anzuzeigen. Einige Android-Overlays bieten Gesten an, mit denen Ihr schneller in diesen Fenstermodus wechselt. Dies ist unter anderem bei ColorOS 13 von Oppo, One UI 5 von Samsung oder MIUI 13 von Xiaomi der Fall. Auf meinem Nothing Phone (1) kann ich zum Beispiel einfach vom unteren Bildschirmrand nach oben in eine Anwendung swipen und dann lange drücken, ohne den Finger vom Smartphone zu nehmen. Dann ziehe ich die App einfach in die obere rechte Ecke meines Bildschirms und sie wird in einem kleinen, schwebenden Fenster angezeigt.

Schnelleres Einfügen von Zahlen und Sonderzeichen mit Gboard Die Gboard-Tastaturkürzel verdienen einen eigenen Artikel. Aber eine der nützlichsten Gesten ist die, mit der Ihr Zahlen oder Sonderzeichen mit möglichst wenig Aufwand einfügen könnt. Drückt einfach die Taste ?123 unten links auf der Tastatur, zieht Euren Finger über das Symbol und lasst ihn dann los, um es einzufügen und zur normalen Tastatur zurückzukehren. Ihr müsst also nicht mehr manuell zwischen den beiden Tastaturbereichen hin- und herwechseln. Diese Geste funktioniert auch mit der Shift-Taste, um einen Großbuchstaben zu platzieren. Schaut Euch unsere Anleitung zum Erstellen von Shortcuts auf Eurem Android-Startbildschirm an.

Den Gboard-Cursor genauer bewegen Wenn Ihr einen Tippfehler korrigieren wollt, indem Ihr einen Buchstaben in der Mitte eines Wortes und/oder Satzes streicht/hinzufügt, kann es sehr, sehr schwierig sein, den Cursor an die richtige Stelle zu setzen. Ich denke, viele von Euch kennen das schon, aber Ihr müsst nur die Leertaste auf der Gboard-Tastatur gedrückt halten. Ohne den Finger loszulassen, könnt Ihr nach links oder rechts ziehen, um den Cursor zu bewegen. Das ist viel präziser und weniger frustrierend.

Vergrößert das Fenster des Bild-in-Bild-Modus Der Bild-in-Bild-Modus ermöglicht es Euch, YouTube-Videos oder Filme und Serien im Fenstermodus anzusehen. Die PiP-Option ist auf YouTube kostenpflichtig und im Gegensatz zu meiner Kollegin Camila würde ich eher sterben, als YouTube Premium zu abonnieren. Netflix bietet diese Funktion auch an. Aber mit einer einfachen Pinch-to-Zoom-Geste, ähnlich wie beim Zoomen, wenn Ihr Fotos macht, könnt Ihr das PiP-Fenster vergrößern. Das ist zwar nicht unbegrenzt, aber es ermöglicht Euch, etwas mehr von dem zu sehen, was in diesem winzigen Teil Eures Bildschirms passiert. Ihr könnt das PiP-Fenster natürlich auch per Drag-and-Drop verschieben, aber ich bin mir sicher, dass Ihr das bereits wusstest.

Bilder in Google Fotos leichter wiederfinden Habt Ihr den kostenlosen Speicherplatz in Google Fotos überstrapaziert, kann es schwierig sein, ein bestimmtes Foto in dieser riesigen Fotogalerie zu finden. Auf der Startseite von Google Fotos könnt Ihr die Pinch-to-Zoom-Geste nutzen, um in die Miniaturansichten der Fotos hinein- und herauszuzoomen. Die Galerie scrollt schneller, wenn Ihr herauszoomt, und Ihr könnt neu zoomen, um genau DAS Foto zu finden, das Ihr braucht.