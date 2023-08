Studie: So viel Prozent unserer Arbeitszeit eliminiert KI bis 2030

McKinsey zufolge wird generative KI insbesondere die Arbeitsweise von Fachkräften in den Bereichen Naturwissenschaften, Technik, Mathematik, Kreativität sowie Wirtschaft und Recht effizienter machen. Arbeitsplätze sollen hier zumindest also vorerst nicht in der breiten Masse verloren gehen. Die größten Auswirkungen der Automatisierung werden voraussichtlich andere Berufskategorien betreffen. Insbesondere Berufe in den Bereichen Büroverwaltung, Kundenservice und Gastronomie sollen betroffen sein.

Einen starken Einfluss auf die Umgestaltung des Arbeitsmarkts wird auch die Energiewende in den USA sein. Diese wird der Studie zufolge zu einem Arbeitsplatzabbau in den Bereichen Erdöl, Gas und Automobilherstellung führen und gleichzeitig zu einer moderaten Nettozunahme von Arbeitsplätzen in grünen Industrien führen. Infrastrukturprojekte sollen die Nachfrage im Baugewerbe erhöhen, das bereits heute in den USA um fast 400.000 Arbeitskräfte kämpft. Zudem wird aufgrund der alternden Bevölkerung eine erhöhte Nachfrage nach Arbeitskräften im Gesundheitswesen erwartet – sowie Zuwächse in der Logistik aufgrund des E-Commerce.

Darüber hinaus könnten bis 2030 außerdem 12 Millionen Berufswechsel erforderlich sein. Wenn Menschen in schrumpfenden Berufsfeldern ausscheiden, könnte sich die Wirtschaft stärker auf besser bezahlte Berufe ausrichten. Das ist bereits heute ein Problem: Arbeitnehmer in niedrig bezahlten Berufen haben bis zu 14-mal häufiger einen Berufswechsel nötig als diejenigen in den bestbezahlten Positionen – und die meisten Jobwechsler benötigen zusätzliche Fähigkeiten, um erfolgreich zu sein. Ebenfalls auffällig: Frauen sind 1,5-mal häufiger gezwungen, in neue Berufe zu wechseln als Männer.

