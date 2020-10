Prime Day Deals: bis zu 30% Rabatt auf Staubsaugerroboter von Roborock

Saugroboter haben sich längst von den Exoten, die in YouTube-Videos Katzen spazierenfahren, zu weit verbreiteten Alltagshelfern gewandelt. Einer Studie von Metoda nach hatten die Reinigungsroboter bereits 2017 einen Umsatzanteil von 25 Prozent am gesamten Staubsauger-Markt. Kein Wunder: Staubsaugen rangiert in puncto Beliebtheit ungefähr zwischen Aufkleberreste abknibbeln und Konfetti aus Hochflorteppichen popeln.

Euch ist die Lust an Eurem alten Kabelstaubsauger vergangen und Ihr seid Amazon-Prime-Mitglieder? Dann lasst Euch diese Deals nicht entgehen!

Vielseitiges Einsteiger-Modell: Roborock E3

Ein Markenstaubsauger mit Wischfunktion ist in dieser Preisklasse nicht leicht zu finden. / © Roborock

Weg mit Tierhaaren, Hausstaub oder Kekskrümeln: Der Roborock E3 bringt Eure Wohnung in Nullkommanix auf Vordermann. Sobald der Staubsauger einen Teppich unter seinen Rollen erkennt, steigert er automatisch die Leistung für eine fasertiefe Reinigung. Und der Clou in dieser Preisklasse: Auf glatten Böden saugt der Roborock E3 nicht nur, sondern wischt dank integriertem Wassertank gleich feucht nach.

Der Roborock E3 ist während der Amazon-Prime-Days ein echtes Schnäppchen. Dank des 30-Prozent-Rabatts kostet das Einsteigermodell gerade einmal 223,99 Euro – Ihr spart gegenüber des Normalpreises satte 96 Euro!

Power-Sauger: Roborock S4

Der Lidar-Scanner auf der Oberseite des Roborock S4 vermisst Eure Wohnung per Laser. / © Roborock

Ihr sucht einen reinen Saugroboter und wollt keine Wischfunktion? Dann seid Ihr beim Roborock S4 genau richtig, der zudem mit einem Lidar-System ausgerüstet ist. Insbesondere in verwinkelten oder komplexen Wohnungen erlaubt der Laser-Scanner ein präziseres Erfassen des Raumes und entsprechend eine gründlichere Reinigung. Außerdem lassen sich so gezielt auch nur bestimmte Räume reinigen – und die Reinigung dieser sogar per Zeitsteuerung planen.

Während der Amazon-Prime-Days ist der Roborock S4 um ganze 24 Prozent rabattiert. Das bedeutet eine Ersparnis von 100 Euro und einen Aktionspreis von 315,99 Euro!

Saugt und wischt: Roborock S6 Pure

Saugt, wischt und lasert: Der Roborock S6 Pure ist umfangreich ausgestattet. / © Roborock

Der S6 Pure ist ein Allrounder in Roborocks beliebter S-Reihe und kombiniert smartes Staubsaugen mit einer integrierten Wischfunktion. Außerdem ist wie beim Roborock S4 ein Lidar-System an Bord. Ihr könnt den Roborock S6 Pure also ebenfalls nur bestimmte Räume reinigen lassen, ihm in bestimmten Bereichen das Wischen verbieten oder einen Zeitplan für die Reinigung festlegen.

Roborock rabattiert den S6 Pure im Rahmen der Prime-Days um 110 Euro. Der 20-Prozent-Preissturz sorgt somit für einen Verkaufspreis von 439,99 Euro auf Amazon.

