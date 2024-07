In etwas mehr als einer Woche findet der erste Prime Day in diesem Jahr statt. Um Euch entsprechend anzuheizen, bietet Amazon bereits jetzt die ersten spannenden Deals aus dem eigenen Sortiment an. Gerade gibt es etwa ein Sicherheits-Paket für Euch, dass aus drei Blink-Kameras für den Außeneinsatz, einer Blink Video Doorbell und dem passenden Sync Module besteht. Dafür zahlt Ihr bis zum 15. Juli rund 200 Euro weniger. Ob das Angebot zum Bestseller wirklich so gut ist oder Amazon hier etwas trickst, verrät Euch unser Deal-Check.