Bluetti EP600 im Test: Heimspeicher für ausgewachsene PV-Anlagen

Ihr sucht einen Heimspeicher zum Nachrüsten oder wollt gleich eine PV-Anlage mit Speicher aufbauen, wobei der Speicher am besten modular aufgebaut sein, Notstrom unterstützen und dann auch noch wetterfest sein soll? Mit seinem ersten Heimspeicher EP600 will der chinesische Powerstation-Gigant Bluetti all diese Aufgaben in einem kompakten und schicken Gehäuse vereinen. nextpit hat den Heimspeicher Bluetti EP600 für Euch im Test.