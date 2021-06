Bose Frames 2.0 Test: Immer noch cool – und immer noch eine Spielerei

Die Bose Frames 2.0 ist eine Brille zum Musikhören – und wir haben sie getestet! Ja, Audiobrillen sind eine Nische; aber eine spannende! Entsprechend haben wir uns gefreut, als eines der drei neuen Modelle in unserer Redaktion eintrudelte. Hier kommt der Test der 280 Euro teuren Bose Frames Tenor.

Grausamer Mangel an Bass

Insgesamt finde ich das Design der Bose Frames Tenor gelungen, was die dezente Integration der gesamten Audiotechnik angeht. Allerdings ist die Optik dieser Luxusbrille dem vom Hersteller geforderten Preis eindeutig nicht würdig. Ich weiß, dass wir hier mehr für die Technik als für die Materialien bezahlen, aber bei 280 Euro erwarte ich etwas mehr als eine "Plastik"-Verarbeitung.

Weiter hat Bose die Breite der Linsen und den Abstand zwischen den einzelnen Linsen um 1 bzw. 3 mm reduziert. Für Personen mit großen Köpfen ist das eine schlechte Sache. Die Bose Frames Tenor sind immer noch sehr bequem, aber ich fühlte mich darin so eingeengt wie in meinem Calvin Klein XL Slim-Fit-Hemd.

Interessant für Besitzer der ersten Generation: Das neue Modell ist merklich kleiner geworden. Das alte Alto-Modell gibt es in zwei Größen: S und M/L. Die Tenor hat nur eine Größe. Hier die Abmessungen:

Wenn man eine Brille für fast 300 Euro kauft, möchte man, dass sie sich sehen lassen kann. Das Problem: Die Bose Frames wollen die Aufmerksamkeit von den hervorstehenden Bügeln ablenken, in denen die Audiotechnik sitzt. Das gelingt aber so gut, dass die Brille schon fast zu gewöhnlich wirkt.

Die Bose Frames Tenor bieten ein kompakteres und ausgefeilteres Design als die erste Generation. Endlich am Start: zumindest IPX2-Wasser- und Staubschutz sowie austauschbare Linsen.

Coole Touch-Bedienelemente, aber nicht sehr ergonomisch

Die Bose Frames Tenor sind ganz und gar keine Sonnenbrille, aber sie sind auch keine vollwertigen kabellosen Kopfhörer. Und wie sieht es mit der Klangqualität aus?

Das hat mir gefallen:

Überraschend klarer Klang

Stimmige Mitten und gut verständliche Vocals bei Musik

maximale Lautstärke stark genug für den Außeneinsatz

Das hat mir nicht gefallen:

ein grausamer Mangel an Bass

viel Nachhall

Hier ist einer der direktionalen Lautsprecher der Bose Frames Tenor zu sehen. / © NextPit

Ich kann mich noch gut an den Test der ersten Generation erinnern: Ich war damals wirklich überrascht vom Klang. Der Klang kommt aus Richtlautsprechern – und wird nicht etwa per Knochenleitung übertragen. Es ist also ziemlich verrückt, dass Bose es schafft, einen für Euch hörbaren Klang zu erzeugen – und zwar ohne die Frames zu einem Bluetooth-Lautsprecher zu machen, der die Trommelfelle Eurer Mitmenschen zum Platzen bringt.

Aber: Die winzigen Lautsprecher der Bose Frames Tenor bringen keinen Bass auf die Straße. Der Klang wirkt einfach dünn. Für viele Musikrichtungen ist das weniger wichtig, denn häufig dominieren ohnehin die Mitten (Streicher, Bläser, Gesang etc...). Bass-Freaks sollten sich aber woanders umsehen.

Die kleinen 16-mm-Treiber (zur Erinnerung: bei einem High-End-Kopfhörer beträgt der Durchmesser der Membranen etwa 40 mm) erzeugen einen überraschend klaren Klang, sowohl bei Musik als auch bei Sprache, etwa für Podcasts.

Die beiden Richtlautsprecher behindern Eure Ohren nicht / © NextPit

Ein Mangel der ersten Generation, den wir bei den neuen Bose Frames Tenor wiederfinden, ist hingegen die Tendenz, dass die Lautsprecher den Schall "entweichen" lassen. Eure Umgebung hört also mit, zumindest ein wenig. Im Englischen spricht man hier von "bleeding".

Im Freien hat mich nie jemand schief angeschaut, selbst wenn ich die Lautstärke auf 100 % eingestellt hatte. In Innenräumen müsst Ihr jedoch mit der Lautstärke vorsichtig sein. In der U-Bahn beschränkte ich die Lautstärke meistens auf 50 Prozent. So war die Musik von außen gerade noch hörbar.

In der SoundCloud-Playlist unten könnt Ihr hören, wie die Brille in Innenräumen klingt. Ich habe mich selbst mit einem professionellen Mikrofon aufgenommen und einen Song bei niedriger, mittlerer und hoher Lautstärke auf den Bose Frames gespielt.

In der Wiedergabeliste oben habe ich mich auch beim Sprechen in Innenräumen und im Freien aufgenommen, um zu sehen, wie die Mikrofone der Bose Frames Tenor abschneiden. Insgesamt empfand ich die Qualität als eher durchschnittlich, was bei fast allen von mir getesteten True-Wireless-Audio-Produkten der Fall ist.

Die Stimme ist zwar immer noch verständlich, aber es gibt ein gewisses Knistern, und die Bose Frames Tenor leisten einfach keine gute Arbeit bei der Dämpfung von Umgebungsgeräuschen und der Isolierung der Stimme.

Insgesamt bin ich mit der Audioqualität des Bose Frames Tenor immer noch zufrieden. Für eine Brille, die man im Freien, beim Spazierengehen oder beim Radeln benutzt, finde ich den Kompromiss völlig richtig. Es ist mehr oder weniger die gleiche Wiedergabe, die man mit In-Ear-Kopfhörern im Transparenzmodus (der die Umgebungsgeräusche verstärkt) hat, nur der Bass ist schwächer. Ich habe mich sogar dabei ertappt, mit den Bose Frames Tenor zu arbeiten – die Brille ist gerade bei Hitze viel bequemer als Ohr- oder Kopfhörer.