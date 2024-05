Bug in iOS 17.5 lässt alte, bereits gelöschte Fotos wieder auftauchen

Die (Handy-)Kamera ist immer dabei

Smartphones haben die private Fotografie zweifellos revolutioniert, denn man kann sein Leben tagtäglich mit schier unzähligen Fotos dokumentieren. Das betrifft zum überwiegenden Teil Harmloses, darunter Familienfotos, Reisen und was es sonst noch gibt, mitunter verwendet man sein Handy aber auch, um private Aufnahmen aller Art zu machen. Die werden oftmals auch schnell wieder gelöscht und in solchen Fällen will man auch, dass sie das bleiben.

Doch seit dem Start von iOS 17.5 tauchen derartige Aufnahmen bei einigen Nutzern ungefragt wieder auf: "Ich habe gerade das Update abgeschlossen. Als ich im Gespräch mit meinem Partner ein Bild verschicken wollte, sah ich, dass es sich bei den letzten Bildern um NSFW-Material handelte, das wir vor Jahren gemacht hatten, als wir noch getrennt lebten (Covid etc.). Aber WTF. Es wurde dauerhaft gelöscht", schreibt ein*e Nutzer*in auf Reddit (via 9to5Mac). Er oder sie meint, dass diese Bilder ungefragt und "magische Weise" wieder aufgetaucht seien und das großes Unbehagen ausgelöst habe.

Mehrere Nutzer bestätigten diesen Fehler, die mysteriös wieder auftauchenden Fotos reichen dabei teilweise bis 2010 zurück. Das Ganze hängt offenbar mit Apples Fotos-App zusammen. Zunächst wurde vermutet, dass dafür ein Fehler beim "Kürzlich gelöscht"-Ordner verantwortlich sein könnte. Nach Angabe mehrerer Anwender handelte es sich dabei aber zumeist um Aufnahmen, die bereits vor Jahren gelöscht worden sind, es kann also nicht daran liegen, dass Fotos dort 30 Tage lang aufbewahrt werden, bevor sie endgültig gelöscht werden.

Man kann annehmen, dass es sich hier um irgendeinen Fehler im Zusammenhang mit der Synchronisation von Fotos bzw. iCloud-Backups handelt, bisher sind das aber nur Spekulationen und Vermutungen. Apple hat sich dazu jedenfalls noch nicht geäußert.

