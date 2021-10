Casa Casi 28: Ärmel hochkrempeln! So arbeiten wir in Zukunft

Letzte Woche zeichnete sich schon ab, dass es heute um die Zukunft der Arbeit gehen würde. Oder doch eher über die Arbeit der Zukunft? So oder so: Fabi und Casi haben sich des Themas angenommen. Hier ist die neue Folge unseres NextPit-Podcasts "Casa Casi"!

Wenn wir über sogenannte Zukunftsthemen reden, klingt das immer erst ein wenig nach Utopie oder wahlweise Dystopie. Also wie irgendwas, was ganz weit weg ist. So wie beim Thema der letzten Woche – So kaufen wir in Zukunft ein – geht es dabei aber nicht um irgendwas, was in vielen Jahren mal akut wird.

Die "Zukunft der Arbeit" hat längst begonnen

Wir reden nicht über Dinge, die in 20 oder 50 Jahren passieren, sondern um Veränderungen, die gerade passieren. Auf kaum ein Thema trifft das so sehr zu wie aufs Thema Arbeit. Heute haben Fabi und ich uns dieses Themas angenommen. Dabei stellten wir wieder einmal fest, dass wir Wissenschaft, Technologie und Fortschritt auf der einen Seite und Politik/Gesellschaft auf der anderen Seite nicht voneinander trennen können.

Als Nerds interessieren wir uns natürlich für die technischen Möglichkeiten, die sich für uns ergeben. Das betrifft Shopping ebenso wie Arbeit, wenn wir an unseren Talk letzte Woche und an Supermärkte ohne Kassen und Personal denken. Aber es bedeutet eben auch, dass viele Jobs einfach verschwinden werden.

Im Podcast spreche ich eine Oxford-Studie von 2013 an, die sich mit der Zukunft der Arbeit befasst hat. Bei 700 Berufsgruppen ermittelte man Prognosen, wie viele Jobs binnen 20 Jahren wegfallen könnten. Schaut mal bei der Süddeutschen Zeitung vorbei, denn da gibt es ein Tool, in das Ihr einfach einen Beruf eingeben könnt. Als Resultat erhaltet Ihr eine Prozentzahl, die die Wahrscheinlichkeit darstellen soll, mit der dieser Job in 20 Jahren nicht mehr existieren wird.

It's not about robots, stupid!

Genau darum geht es, wenn wir über die Zukunft der Arbeit sprechen: Im Gegensatz zu früheren Wellen der Industrialisierung werden wir augenscheinlich nicht mehr neue Jobs kreieren können, als auf der anderen Seite wegfallen. Das liegt nicht daran, dass uns menschenähnliche Roboter Einkäufe und Hausarbeit wegnehmen, und/oder Maschinen uns im Restaurant das Essen an den Tisch karren.

Kleiner Exkurs zum unten verlinkten Video: Ich berichtete 2018 schon mal für Mobile Geeks über diese merkwürdigen Hotels in Japan, in denen Roboter Hotelgäste begrüßen und abfertigen. Mittlerweile wissen wir, dass die Hälfte der Roboter längst wieder ihren Job verloren haben – sie haben einfach noch mehr Arbeit für das menschliche Personal verursacht, anstatt Arbeit zu erledigen.