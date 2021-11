Casa Casi 32: Auf ins Metaverse? Ja, gerne – aber bitte nicht mit Facebook!

Das Metaverse ist in aller Munde! Viele wollen es realisieren, allen voran Facebook. Aber wollen wir uns tatsächlich noch weiter Mark Zuckerberg ausliefern? Fabi und Casi haben da ihre Bedenken – und ebenso Sascha Pallenberg, der heute in der "Casa Casi" zu Gast ist.

So, wieder ist 'ne Woche rum und wir hauen eine neue Podcast-Folge raus. Nachdem wir uns zuletzt ums Reisen gekümmert haben, geht es in der heutigen Folge um das Gegenteil: Ums Mit-dem-Arsch-zuhause-bleiben! Das meint in diesem Fall aber nicht das, was wir in den aktuellen Zeiten allein schon wegen Corona machen sollten – also, wann immer es geht zuhause bleiben und Menschenmengen vermeiden.

Was ist eigentlich dieses Metaverse?

Vielmehr geht es um das sagenhafte Metaverse – ein Begriff, der dank Facebook äh, Meta derzeit in aller Munde ist und von dem gleichzeitig trotzdem niemand so richtig weiß, was es ist. Mark Zuckerberg arbeitet sehr eifrig an diesem Metaverse, von dem er glaubt, dass es der nächste logische Schritt ist nach dem Internet, welches wir heute alle kennen und nutzen.

Gleichzeitig gibt es aber auch viele andere Konzerne, die sich daran versuchen mit unterschiedlichsten Ansätzen: Microsoft, Google, Tencent, Epic Games, um nur ein paar zu nennen. Da sich so viele verschiedene Unternehmen darum bemühen und die Möglichkeiten, die so ein Metaverse beinhalten kann, unendlich groß sind, kann man den Begriff auch aktuell noch nicht richtig greifen.

Wenn Ihr eine Idee vom Metaverse bekommen wollt und auch davon, wieso derzeit so viele Unternehmen auf einen noch nicht wirklich gestarteten Zug aufspringen wollen: Lest bitte das, was Matthew Ball über das Metaverse geschrieben hat. Seine Texte werden im Silicon Valley als eine Art Metaverse-Bibel gefeiert.

Wir erinnern uns aber auch daran, dass einst mit dem Roman Neuromancer (1984) von William Gibson der Begriff "Cyberspace" geprägt wurde und eine Cyberpunk-Welle losgetreten wurde. Als "Cyberspace" bezeichnen wir aber eigentlich derzeit eher das ganz normale Internet, in dem wir uns alle tummeln.

Neuromancer

Danach war es der 1991 veröffentlichte Science-Fiction-Roman „Snow Crash“ von Neal Stephenson, der erstmals den Begriff "Metaverse" aufgriff. Dort rennen Menschen in einer Art weltumspannenden Virtual Reality als Avatare herum. Quasi ein digitales Ebenbild der tatsächlichen Welt.

Snow Crash

Nach der Regel, dass aller guten Dinge drei seien, sollten wir in diesem Zusammenhang zwingend noch ein drittes Buch erwähnen: Nämlich "Ready Player One", das von Ernest Cline 2011 veröffentlicht und von Steven Spielberg 2018 verfilmt wurde. Obwohl ich den Film mag, möchte ich Euch da lieber das Buch ans Herz legen.

Ready Player One

Auch in "Ready Player One" geht es um eine ziemlich herunter gerockte Welt, die mehr und mehr Menschen dazu bringt, ihr Leben lieber im virtuellen Raum zu verbringen, der sogenannten OASIS.

Nein, bitte nicht Mark Zuckerberg

Nehmt Euch all diese Dystopien und Ihr habt schon mal eine Idee, wie dieses Metaverse mal aussehen könnte. Es gibt aber auch genügend Gründe zu glauben, dass das Metaverse eher aus einem utopischen statt dystopischen Blickwinkel betrachtet werden könnte. Wir tun uns im Podcast lediglich schwer damit uns vorzustellen, dass ausgerechnet Mark Zuckerberg uns ins gelobte Land Metaverse führen sollte.

Ich mag nicht zu viel von dem vorwegnehmen, was wir im Podcast besprechen. Aber ich will zumindest verraten, dass Fabi und ich uns kompetente Hilfe gesucht haben zum Thema Mark Zuckerberg. Wen sonst, wenn nicht Sascha Pallenberg, sollte man als Gesprächspartner in die "Casa Casi" einladen, wenn man gepflegt über diesen merkwürdigen Gesellen diskutieren möchte, der einst Facebook gründete?