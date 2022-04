Casa Casi 50: FOMO – Diese Folge dürft Ihr nicht verpassen!

Die "Fear of Missing Out", kurz FOMO, beschäftigt Fabi, Palle und Casi in dieser Jubiläumsfolge des NextPit-Podcasts Casa Casi. Ganz klar, auch die 50. Folge dürft Ihr keinesfalls verpassen!

Wir haben uns in der Episode natürlich auf die neue Auslegung dieser schon lange existenten Angst auseinandergesetzt. Die findet in unserer Technik-Welt gleich doppelt statt:

Vermutlich gab es FOMO schon in der Steinzeit. Wenn man gerade dabei war, die Höhle zu bewachen und aus der Ferne hörte man das laute Lachen der Kumpels, die ums Lagerfeuer sitzen – ja, dann gab es sicher auch damals schon die Angst, etwas zu verpassen. Wirklich ein Ding wurde dieses Phänomen und der Begriff dann 2004, zumindest wurde er in diesem Jahr zum ersten Mal in einer Campus-Zeitung der Harward-Universität erwähnt.

Bei der Hardware kann das FOMO durch mehrere Impulse ausgelöst werden. Vielleicht sind es Sneaker, Uhren, Vinyls, die limitiert sind. Diese Verknappung erhöht in uns das Verlangen, schnell zuschlagen zu müssen. Es kann aber auch eine verbesserte Version eines Smartphones sein. Das ein Jahr alte iPhone 12 hat noch einwandfrei gearbeitet und würde das auch noch die nächsten fünf Jahre – dennoch hat man sich das iPhone 13 gegönnt, weil es unbedingt der neueste Prozessor, die neue Farbe oder mehr Speicherplatz sein muss.

Viel dramatischer wirkt sich FOMO jedoch in den sozialen Medien aus. Da ist einmal der Impuls, generell nichts zu verpassen, was meine Freunde posten. Ich will auf dem Laufenden bleiben – zumindest reden wir uns das leicht ein. Denn mal ehrlich: Die Welt dreht sich problemlos weiter, wenn wir nicht das Foto von Tante Ilses Nusskuchen gesehen haben, oder?

Wir scrollen also durch endlose Feeds und reden uns ein, dass wir das alles mitbekommen wollen. Aber wir sehen auch, was wir in der großen Offline-Welt verpassen: Die Fotos aus der Kneipe – die Kumpels sitzen quasi direkt um die Ecke und haben nicht Bescheid gesagt? Oder Urlaubsfotos! Ständig sind die anderen alle weg und ich sitze ständig allein auf der Couch und sehe nichts von der Welt. Die Beziehungen der anderen, die neuen Anschaffungen und vieles mehr – Instagram und Co zeigen uns, wie großartig es bei den anderen läuft und was wir alles verpassen. Lasst nicht zu, dass Ihr Euch all das einredet!

Wie so oft in der Casa Casi kommen wir auch heute wieder zum Schluss, dass wir ein Thema nie wirklich für sich allein betrachten können. Andere Problemfelder wie Depressionen, Einsamkeit, Spielsucht, die Belohnungsmechanismen der Newsfeeds und vieles mehr zahlen mit auf FOMO ein und so können bestehende Probleme durch die intensive Social-Media-Nutzung verschlimmert werden.

Wir haben daraus eine recht lustige Podcast-Folge gemacht, aber wir dürfen diesen Effekt keinesfalls unterschätzen. In den folgenden Show Notes gibt es auch einen Link zur AOK, die ein paar Punkte vorschlägt, was Ihr gegen FOMO unternehmen könnt. Spoiler-Alarm: Mehr Kontrolle über das eigene Smartphone-Verhalten schadet nicht, versprochen!

Casa Casi 50: Show Notes

