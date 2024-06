Eine der beliebtesten KI-Funktionen, die dieses Jahr auf Android- und Galaxy-Smartphones eingeführt wurde, ist Circle to Search. Das einfache und unkomplizierte Tool wird von Google seit seinem Debüt weiter verbessert und jetzt gibt es Hinweise, dass eine weitere Verbesserung ins Haus steht: die Integration einer Audio-Suchfunktion!

Lieder über Circle to Search identifizieren

In der letzten dekompilierten Version der Google-App entdeckte Android Authority eine Codezeile, die auf eine neue Schaltfläche für die Audiosuche in Verbindung mit Circle to Search hinweist.

Details über die Funktion und den Button sind noch nicht bekannt, aber das Nachrichtenportal konnte den Button zeigen, der als Musiknote erscheint und sich neben der Suchleiste und dem Übersetzen-Button befindet. Leider mussten sie feststellen, dass der Button aktuell noch ohne Funktion ist.

In der neuesten dekompilierten Google-App sehen wir den Audio-Suchbutton bereits. / © Android Authority

Anhand der verfügbaren Hinweise können wir jedoch davon ausgehen, dass die Audiosuchfunktion als zusätzliches Tool fungieren wird, um auf dem "Circle to Search"-Screen nach Audioinhalten wie Songtitel, Interpreten und Liedtexten zu suchen. Das Aktivieren der Schaltfläche würde dann höchstwahrscheinlich einen entsprechenden Kontext und Suchergebnisse liefern.

Die Audiosuche für Circle to Search wäre auch eine andere Funktion als die Songsuche in der Google-App, die nur die im Hintergrund spielenden Titel anhand einer Melodie oder eines Summens identifiziert. Ähnlich wie Circle to Search nutzt auch sie Googles maschinelles Lernen für genauere Ergebnisse.

Es ist unklar, wann die Audio-Suchfunktion für die Öffentlichkeit eingeführt wird oder ob sie überhaupt vollständig umgesetzt wird. Nichtsdestotrotz scheint Google weiter bemüht, die "Circle to Search"-Funktion zu verbessern. So ist seit ihrer Einführung eine direkte Übersetzungsfunktion ergänzt worden.

Habt Ihr Circle to Search schon auf Eurem Google- oder Samsung-Smartphone ausprobiert? Wie könnte Google die Funktion Eurer Meinung nach noch verbessern? Schreibt uns Eure Vorschläge in die Kommentare.