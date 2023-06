Dangbei Neo im Test: Beamer Superstar?

Die Verarbeitung des Dangbei Neo geht insgesamt in Ordnung. Zu einem Preis von 750 Euro ist der Beamer zwar solide zusammengeschraubt, Metallelemente oder schützendes Gummi gibt es aber allerdings nicht. Selbiges gilt für die Fernbedienung, die allerdings über sehr solide Druckpunkte verfügt. Darüber hinaus funktioniert sie zuverlässig, egal in welche Richtung Ihr sie bei der Bedienung haltet.

Für einen Kompakt-Beamer ist der Neo mit Maßen von 20 x 15,7 x 10 cm zwar nicht gerade klein, er passt aber für Filmabende bei Freunden noch immer in den Rucksack. Dass der Neo etwa 2 kg wiegt, ist bei der Nutzung auf Tischen sehr sinnvoll. Denn hier neigen viele Kompakt-Beamer dazu, vom Gewicht angeschlossener Kabel verrückt zu werden. Dangbei sorgt mit dem höheren Gewicht und rutschfesten Gummifüßen dafür, dass Projektor und Videobild an Ort und Stelle bleiben.

Der Dangbei Neo ist ein besonders unauffälliger Beamer und wirkt auf den ersten Blick ein wenig zu schlicht. So verzichtet der Hersteller auf einen manuellen Fokusring sowie auf einen Zoom-Schieber – stattdessen gibt es einen einzigen Knopf an der Oberseite. Mit diesem könnt Ihr den Beamer an- und ausschalten, alle weiteren Funktionen steuert Ihr über die beiliegende Fernbedienung oder über Euer Smart-Home.

Bildqualität und Auto-Arretierung

Der Dangbei Neo löst Videoinhalte maximal in Full-HD auf. Maximal sind laut Herstellerangaben 120 Zoll drin, hier sind allerdings schon allmählich einzelne Bildpunkte zu erkennen. Die Lebensdauer des Projektors soll bis zu 30.000 Stunden betragen, für HDR10 ist der integrierte DLP-Projektor ebenfalls zertifiziert. Besonders clever: Dangbei verbaut Sensoren, mit denen sich der Beamer ganz von selbst einstellen kann.

Gefällt:

Sehr gute Bildqualität, selbst in der Dämmerung

Zuverlässige Auto-Arretierung

Lange Lebensdauer von 30.000 Stunden

Gefällt nicht:

Löst maximal in 1.920 x 1.080 Pixeln auf

Kein optischer Zoom ...

... und Digitalzoom geht auf Kosten der Auflösung

Für Aufregen hat der Dangbei Neo im Netz aufgrund seiner Netflix-Zertifizierung trotz DLP-Technologie gesorgt. In der Praxis bedeutet das Vorteile wie eine lange Lebensdauer von 30.000 Stunden im kleinen Gehäuse – als Nachteil müsst Ihr allerdings auf einen optischen Zoom verzichten. Keine Seltenheit bei DLP-Projektoren, die Dangbei zumindest per Digitalzoom ausgleicht. In den Einstellungen könnt Ihr das Bild somit verkleinern, die Qualität nimmt dabei allerdings ein wenig ab. Denn im Grunde genommen verkleinert Ihr nur das Videofenster, folglich wird dieses auf weniger Pixeln angezeigt.

Auf einen optischen Zoom müsst Ihr leider verzichten. / © NextPit

Was der Dangbei Neo allerdings vollkommen automatisch macht, ist die Arretierung des Videobildes. Hierfür platziert Dangbei an der Vorderseite unter anderem einen ToF-Sensor, wie er auch in vielen Kamera-Smartphones zum Einsatz kommt. Per Knopfdruck misst der Beamer, in welchem Winkel er auf eine Wand ausgerichtet ist, setzt den richtigen (Auto)fokus und wendet automatisch eine Trapezkorrektur an. Das funktionierte im Test tadellos und binnen weniger Sekunden. Hier punktet der Dangbei Neo, zumal das Bild selbst in schrägen Winkeln kaum unscharfe Stellen aufweist.

Ebenso überzeugend ist das gezeigte Videobild, das mit 540 ISO-Lumen überraschend hell ist. Zwar eignet sich der Projektor dadurch nicht ganz zur Nutzung bei Tageslicht, für die Dämmerung oder leicht abgedunkelte Räume reicht die Helligkeit allerdings aus. In komplett dunklen Räumen sieht das Bild dann aber doch am besten aus – und überzeugt mit satten Farben, hohen Kontrasten und einer guten Schärfe trotz der mit 1.080p nicht ganz optimalen Auflösung.

Dank ToF-Sensor funktioniert das Auto-Keystone sehr zuverlässig. / © NextPit

Mit vielen Einstellungsmöglichkeiten könnt Ihr das Bild dann noch an Eure Vorlieben anpassen. Dabei seht Ihr immer eine Vorschau bevor Ihr Euch für das Einstellen einer Option entscheidet. Insgesamt punktet der Dangbei Neo trotz Full-HD-Auflösung besonders bei der Bildqualität. Beim Filmeschauen in den Abendstunden glänzt das Gerät – und sorgte selbst in meiner kritischen Film-Freundesgruppe für Begeisterung.