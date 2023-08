Das Xiaomi 14 Ultra kommt auch zu uns!

Das aktuelle Xiaomi-Flaggschiff, in Form des Xiaomi Mix Fold 3, will man uns hierzulande nicht verkaufen. Bei der Xiaomi-14-Serie, samt Xiaomi 14 Ultra als ultimatives Kamera-Flaggschiff hingegen sieht es nach aktueller Aktenlage schon ganz anders aus. Das wurde nun in der IMEI-Datenbank durch einen GSM-Association-Eintrag mit zwei Modellnummern gesichtet. Diese deuten sowohl ein chinesisches als auch ein globales Xiaomi 14 Ultra an.