Chrome mag der Standard-Browser für Android-Smartphones sein, es gibt aber eine Menge Alternativen. Die besten Browser für Android punkten mit gutem Komfort und mehr Funktionen. Wir haben eine Übersicht über die besten Android-Browser zusammengestellt und stellen Euch auch ein paar Exoten vor.

Add-ons erweitern den Funktionsumfang von Firefox. Diese bringen kleinere Funktionen mit oder integrieren ganze Services von Drittanbietern. Die größte Stärke des Firefox liegt in seiner Unabhängigkeit vom Google-Kosmos, und alleine deswegen kann man Firefox als einen der besten Browser für Android bezeichnen. Aber auch der Rest stimmt. Firefox ist eine echte Empfehlung. Erhält 4,3 Sterne bei Google Play und hat eine ähnlich treue Anhängerschaft wie Googles Browser. Mozilla Firefox bei Google Play herunterladen Mozilla Firefox Klar Schlank, schnell, privat – das hat sich Mozilla für seinen "Firefox Klar"-Browser auf die Fahnen geschrieben. Mit Firefox Klar hat Mozilla einen Browser präsentiert, der die Darstellungs-Engine von Chrome verwendet. Mittlerweile setzt aber auch dieser Browser auf Mozillas eigene Engine Gecko. Darüber hinaus ist Firefox Klar darauf ausgelegt, die eigenen Daten zu schützen. Firefox Klar zeigt Webseiten ohne Tracking-Module von Webseiten an und entfernt Cookies, sobald Ihr die Seite schließt. Als Standard-Browser eingerichtet schützt er Euch vor Tracking, wenn Ihr zum Beispiel in Twitter oder Facebook auf Links klickt. In andere Browser kommen die Seiten mit einem Tipp auf "Öffnen mit ...".

Die Ladezeiten sind dank des entfernten Trackings schnell, die Darstellung von Webseiten auf Chrome-Niveau. Komfortfeatures allerdings sind Mangelware: Statt echter Lesezeichen gibt es vordefinierte URLs für die Autovervollständigung, Tabs gibt es, sind aber für Links anderer Apps vorgesehen, Ihr selbst könnt keine öffnen. Firefox Klar ist reduziert auf seine Aufgabe und die erledigt er gut: datenschutzfreundliches Surfen. 4,0 Sterne bei Google Play. Mozilla Firefox Klar bei Google Play herunterladen Microsoft Edge Microsoft Edge kennen wir schon aus Windows, doch es gibt ihn eben auch für Android. Der Android-Browser integriert Ad-Block, verspricht Anti-Tracking-Funktionen und synchronisiert Lesezeichen mit Eurem Microsoft-Account. Das heißt, Ihr habt auf dem Computer und auf dem Handy dieselben Lesezeichen und gespeicherten Passwörter parat. Über ein spezielles Symbol könnt Ihr eine mobil geöffnete Webseite zu einer anderen Edge-Instanz – zum Beispiel auf Eurem Bürorechner schieben. Microsoft Edge lässt Euch auswählen, was Ihr synchronisieren wollt und das Menü anpassen / © NextPit Microsoft Edge verwendet die Blink-Engine von Google, stellt Websites also genau so dar wie es der Chrome-Browser tun würde. Der mobile Browser hat eine schöne Daumen-Navigation. Die Tool-Leiste am unteren Rand gibt schnellen Zugang zu Vor- und Zurück und zu den Tabs. Microsoft Edge bei Google Play herunterladen Opera 4,6 Sterne bei Google Play sind schon mal eine Ansage. Opera ist nicht nur ein ganz alter Browser-Hase, sondern mit all seinen Features sowas wie ein Schweizer Armeemesser unter den Browsern. Mit Zusatzfunktionen wie Adblock, kostenlosem VPN, QR-Scanner, Newsfeed, Nachtmodus sowie einem Lese-Modus macht sich Opera bei seinen Fans beliebt. Ein Passwort-Manager rundet das Funktionspaket ab. Der Browser basiert inzwischen auf Googles Blink-Engine und rendert Seiten wie ein Chrome-Browser. Direkt aus dem Menü könnt Ihr den Adblocker aktivieren – was Ihr bei NextPit natürlich schön sein lasst! / © NextPit Opera bei Google Play herunterladen Opera Touch Opera Touch heißt das neuste Pferdchen im Opera-Browser-Stall und will im Gegensatz zu anderen mobilen Browsern ganz bewusst die perfekte Bedienbarkeit mit einer Hand ermöglichen. Der Browser will natürlich besonders flott sein (wie es irgendwie jeder Browser von sich behauptet), in der Tat ist Opera Touch wirklich blitzschnell. Ihr könnt über die Schnellaktionsschaltfläche jederzeit zur nächsten Seite oder zur Suche hüpfen, außerdem sind sowohl ein Tracking- als auch ein Werbeblocker integriert. Opera Touch setzt auf Einhand-Bedienbarkeit / © NextPit Anscheinend findet der Browser bei den Nutzern recht großen Beifall, im Play Store kommt der Browser mit 4,3 Sternen nämlich recht gut weg. Opera Touch bei Google Play herunterladen Opera Mini Auch Opera Mini wagt den Spagat zwischen Geschwindigkeit und Bedienungskomfort und tut das nach Meinung seiner Anhänger schon seit einigen Jahren sehr ordentlich. Vor einigen Monaten gab es ein Update, das dem Browser für Android ein frisches, neues Design verpasst hat.

Der Mini will aber nicht nur kompakt und flott (und natürlich sicher) sein, sondern auch noch besonders platzsparend. Auch dieser Browser kommt bei Google Play mit 4,3 Sternen auf eine gute Bewertung. Opera Mini bei Google Play herunterladen Samsung Internet Browser Ein vielleicht etwas überraschender Eintrag in dieser Liste ist der Samsung Internet Browser. Auf Samsung-Smartphones ist dieser ohnehin installiert, er steht via Play Store aber auch anderen Smartphones offen. Lesezeichen werden optional über einen Samsung-Account synchronisiert, womit Galaxy-Besitzern der Wechsel zu anderen Marken erleichtert wird – oder der Wechsel zu einem Samsung-Gerät. Es gibt die Option, Erweiterungen einzuschalten, zum Beispiel einen Tracking-Schutz zu aktivieren. Samsungs Browser – nicht nur bei Samsung-Nutzern beliebt / © Samsung Komfortabel ist ein Webseitenmenü links unten, das Zugriff auf Teilen-Funktionen und Zoomstufen des Textes gibt. QR-Codes können direkt über den Browser gescannt werden. Und bei all den Features ist der Browser auch noch enorm flink und stellt Webseiten schnell dar. So könnt Ihr vorinstallierte Apps löschen und deinstallieren Natürlich rühmt sich Samsung damit, dass dieser Browser der meistinstallierte auf Galaxy-Phones ist, unterschlägt dabei aber selbstverständlich den Fakt, dass Ihr diese Software halt auch auf jedem neuen Galaxy-Smartphone vorfindet und viele Nutzer ihn einfach verwenden, weil er eben da ist. Das soll aber nichts über die Qualität des Browsers aussagen, denn der Samsung Browser erfreut sich – nicht nur – auf Smartphones der Koreaner großer Beliebtheit und räumt bei Google Play immerhin 4,4 Sterne ab. Samsung Internet Browser bei Google Play herunterladen Cliqz In München wird der Cliqz-Browser entwickelt. Er basiert auf Firefox Quantum und soll Euch, wie so viele neuen Browser, vor den Tracking-Bemühungen der Websites bewahren. Cliqz will jedoch einen Algoritmus entwickelt haben, der Tracking nicht blind blockiert, sondern so modifiziert, dass Websites weiterhin wunderbar funktionieren und von Euren Privatsphäre-Bemühungen gar nichts bemerken.

Falls Ihr Cliqz auf mehreren Geräten synchronisierten wollt, könnt Ihr sie statt mit einem Bentzerkonto einfach anonym per QR-Code vernetzen. Cliqz bei Google Play herunterladen Brave Bei Google Play gibt es für diesen Browser 4,7 Sterne und das dürfte als Indiz dafür gelten, dass das Konzept angenommen wird. Ihr könnt Cookies, Skripte, Werbung und Popups blocken, spart zudem Akku und Speicherplatz. Definitiv eine spannende Browser-Alternative zu den großen Namen. Anders als bei Firefox Klar geht dies jedoch nicht zulasten der Funktionalität. Webbasiert, schnell, sicher – der Brave Browser! / © NextPit Brave bei Google Play herunterladen Tor Browser for Android Wer anonym im Netz unterwegs sein möchte, kennt mit Sicherheit den Tor-Browser. Auch der findet sich natürlich auf unseren Androiden und setzt auch hier voll auf die Karte "Privatsphäre". Falls Ihr Beim Thema Datenschutz und Sicherheit nicht bereit seid, Kompromisse zu machen, dann ist der Tor Browser vielleicht der Android-Browser Eurer Wahl. Es gibt verschiedene Sicherheitsstufen, Mehrfach-Verschlüsselung und manche Features mehr. Dafür müsst Ihr aber auch in Kauf nehmen, dass dieser Browser nicht so flott ist wie die meisten seiner Kollegen. Bringt es dennoch auf 4,4 Sterne bei Google Play. Anonymer und sicherer als mit diesem Browser geht es im Grunde derzeit nicht auf Eurem Android-Smartphone.

Tor Browser bei Google Play herunterladen Puffin Browser Der Freemium-Browser Puffin schleust Euren kompletten Traffic über seine Cloud-Server. Das soll Ladezeiten dank starker Kompression verkürzen und Euren mobilen Datenverbrauch senken. Diese (in den USA verortete) Infrastruktur ermöglicht es auch, dass Ihr Flash-Inhalte auf dem Smartphone wiedergeben könnt. In der Pro-Variante wird die Flash-Funktion erweitert und Ihr erhaltet den Ad-Blocker.