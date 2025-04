Diese Geräte erleichtern nicht nur die Arbeit, sondern verkürzen auch die Reinigungszeit erheblich. Statt zuerst zu saugen und anschließend mühsam zu wischen, erledigen die Geräte beide Schritte in einem Durchgang – komfortabel und effizient. Durch zwei voneinander getrennte Tanks wird frisches Wasser direkt auf den Boden gebracht, während das Schmutzwasser separat aufgesogen und aufgefangen wird. Die rotierenden Walzen nehmen Euch dabei fast die gesamte Arbeit ab – ohne viel Druck ausüben zu müssen. Und weil das Wischwasser sofort wieder eingesaugt wird, trocknet der Boden in kürzester Zeit. Ihr könnt also direkt wieder durch den Raum gehen. Welche Vorteile die Modelle konkret bieten und welches davon besser zu Eurem Haushalt passt, verraten wir jetzt.

Tineco FLOOR ONE S5 STRETCH EXTREME: Kraftvoller Alleskönner im Osterangebot

Bis einschließlich 22. April bietet Tineco zwei seiner Top-Geräte zu besonders günstigen Konditionen an: den FLOOR ONE S5 STRETCH EXTREME und das Premium-Modell FLOOR ONE S7 STRETCH. Beide lassen sich um bis zu 180 Grad neigen – perfekt also, um unter Betten, Schränken oder Sesseln mühelos zu reinigen. Im Vergleich zu älteren Modellen wurde der Frischwassertank zudem oberhalb des Bürstenkopfes positioniert. Dadurch reduziert sich das Gewicht des Gehäuses, was die Handhabung verbessern soll.

Der S5 STRETCH EXTREME passt seine Saugkraft automatisch an die Bodenverhältnisse an und verfügt über eine spezielle Bürste, die das Verheddern von Haaren verhindert – ideal für Haushalte mit Tieren. Ihr habt die Wahl, ob Ihr nur saugen möchtet oder ob Ihr den Boden im Automatik- oder Max-Modus gleichzeitig reinigen und trocknen wollt. Der Akku liefert Energie für bis zu 40 Minuten Einsatz – ideal für große Wohnbereiche. Und nach dem Putzen startet Ihr einfach die Selbstreinigungsfunktion: Dabei werden sowohl Schläuche als auch Rollen gründlich durchgespült und anschließend per Zentrifugalkraft (450 Umdrehungen/Minute) zumindest leicht getrocknet.

Noch mehr Leistung: Der Tineco FLOOR ONE S7 STRETCH

Wer noch mehr Ausstattung und Leistung sucht, sollte sich den FLOOR ONE S7 STRETCH näher anschauen. Dieses Modell bietet sämtliche Funktionen des S5, übertrifft ihn aber in mehreren Punkten.

Mit einer Akkulaufzeit von bis zu 50 Minuten eignet er sich besonders für große Flächen. Auch dieses Gerät reinigt sich nach der Nutzung selbst – nutzt dafür jedoch zusätzlich heiße Luft mit bis zu 85 Grad, um die Komponenten noch hygienischer zu trocknen. So verhindert Ihr effektiv Gerüche und Keimbildung. Der Frischwassertank fasst einen ganzen Liter, womit sich etwa 300 Quadratmeter ohne Nachfüllen reinigen lassen – ein echter Vorteil für große Haushalte.

Beide Modelle sind aktuell bei Otto und MediaMarkt zum Aktionspreis erhältlich – aber nur für begrenzte Zeit. Wer also plant, den Frühjahrsputz effizienter und entspannter zu gestalten, sollte nicht lange zögern. Jetzt ist der perfekte Moment, um auf moderne Reinigungstechnik umzusteigen und sich künftig Zeit, Nerven und Kraft zu sparen.

Dieser Artikel ist Teil einer Kooperation zwischen nextpit und Tineco. Auf die redaktionelle Meinung von nextpit hat diese Zusammenarbeit keinen Einfluss.