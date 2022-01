Disney+, Netflix & Prime Video: Alle Neustarts der Woche im Überblick

Die drei Streaming-Dienste Netflix, Amazon Prime Video und Disney+ zeigen sich in dieser Woche mit mehr als 30 neuen Filmen und Serien. Zu den Highlights zählen Marvel's Eternals, The Office, After Life und Hotel Transsilvanien 4. Alle Neustarts findet ihr in diesem Überblick.

In der Woche vom 10. bis 16. Januar 2022 bietet Netflix seinen Abonnenten unter anderem den Sci-Fi-Thriller Vivarium mit Jesse Eisenberg und die dritte Staffel von After Life mit Comedian Ricky Gervais. Ebenso sieht man den Kriminal-Thriller Verlorene Liebe mit Alyssa Milano und die dritte Staffel von Undercover. Wer sich abseits davon einem weiteren Serienmarathon widmen möchte, kann sich auf insgesamt neun Staffeln der US-Serie The Office (dt. Das Büro) freuen, die pünktlich zum Wochenende bereitstehen.

Amazon Prime Video hingegen zeigt neben weiteren neuen, wöchentlich erscheinenden Folgen von The Expanse die dritte Staffel der Mystery-Drama-Serie Harrow, The Book of Eli und die Eigenproduktion Hotel Transsilvanien 4 (Eine Monster Verwandlung). Abschließend nimmt der Online-Händler den Anime The Promised Neverland und den Actionfilm The Outpost mit Orlando Bloom in seine Mediathek auf. Kunden von Disney+ sehen in dieser Woche Marvel's Eternals, zwei Staffeln von Touch, Date Night, Glass und Shape of Water.

Wer weiter in die Zukunft blicken will, findet im unteren Teil dieses Artikels die Links zu allen Januar-Highlights der Streaming-Plattformen.

Netflix: Neue Filme und Serien in der KW 2

Undercover: Staffel 3 ab 10. Januar

Der Ursprung der Welt ab 11. Januar

How I Fell in Love with a Gangster ab 12. Januar

Vivarium ab 12. Januar

Photocopier ab 13. Januar

Chosen ab 13. Januar

The Journalist ab 13. Januar

Copshop ab 14. Januar

El comediante ab 14. Januar

After Life: Staffel 3 ab 14. Januar

Verlorene Liebe ab 14. Januar

Riverdance: Ein animiertes Abenteuer ab 14. Januar

The House ab 14. Januar

Archive 81 ab 14. Januar

The Office (U.S.): Staffeln 1 bis 9 ab 15. Januar

Lindenberg! Mach dein Ding ab 16. Januar

Amazon Prime Video: Neue Filme und Serien in der KW 2

Harow - Staffel 3 ab 10. Januar

Small World ab 10. Januar

Black Beach ab 10. Januar

The Book of Eli ab 11. Januar

Privilege ab 11. Januar

The Professor and the Madman ab 13. Januar

Love Happens ab 13. Januar

Hotel Transsylvanien: Eine Monster Verwandlung ab 14. Januar

Binge Reloaded - Staffel 2 ab 14. Januar

The Promised Neverland - Staffel 1 ab 15. Januar

The Outpost - Überleben ist alles ab 16. Januar

Disney+ & Star: Neue Filme und Serien in der KW 2

Marvel's Eternals ab 12. Januar

The Most Dangerous Animal of All ab 12. Januar

Touch - Staffel 1 & 2 ab 12. Januar

Kalender Girls ab 14. Januar

Date Night - Gangster für eine Nacht ab 14. Januar

Glass ab 14. Januar

Shape of Water - Das Flüstern des Wassers ab 14. Januar

Stan & Ollie ab 14. Januar

Was haltet Ihr von den Streaming-Inhalten der Kalenderwoche 2? Habt Ihr einen Tipp für die NextPit-Community? Teilt es uns in den Kommentaren mit!