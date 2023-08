Dreame L10 Prime: Wisch- und Saugroboter zum Kracher-Preis

Seit fast einem Jahr steht der Dreame L10s Ultra auf Platz 1 unserer Saugroboter-Bestenliste – und bekommt jetzt einen kleinen Bruder. Der Dreame L10 Prime macht nur wenige Abstriche, ist mit 599 Euro auf Amazon* aber ein ganzes Stück günstiger als das Premium-Modell. Wo genau die Unterschiede liegen, lest Ihr hier.

Der Dreame L10 Prime ist ein Komfort-Saugroboter. Die mitgelieferte Station saugt nicht nur den gesammelten Staub aus dem Staubtank des Roboters ab, sondern automatisiert auch das Wischen. Das bedeutet: Aus dem Wassertank der Station befeuchtet diese automatisch die rotierenden Wischpads mit frischem Wasser. Der L10 Prime hat allerdings keinen integrierten Wassertank und muss daher häufiger an die Station zum Nachfeuchten als etwa der L10s Ultra.

Nach jedem Wisch-Durchlauf spült und schrubbt die Station die Mopp-Pads sauber und pumpt das dreckige Spülwasser dabei in einen separaten Tank fürs Schmuzwasser. Nach dem letzten Wischdurchgang föhnt die Station die Wischmopps automatisch trocken, um Geruchsbildung und im schlechtesten Fall Schimmel vorzubeugen. Eure Teppiche schont der L10 Prime übrigens auch: Der Saugroboter hebt seine Wischer automatisch um bis zu 7 mm an, sobald er nicht mehr auf glatten Böden unterwegs ist.

Die beiden Mopp-Pads auf der Unterseite des Dreame L10 Prime rotieren mit bis zu 180 U/min. / © Dreame

Der L10 Prime bietet eine Saugleistung von 4.000 Pa und liegt damit auf einem Niveau mit dem Dreame W10 Pro oder D10 Plus, der im nextpit-Test mit einer guten Saugleistung überzeugen konnte. Beim Spitzenmodell L10s Ultra gibt es mit 5.300 Pa etwas mehr Leistung, entsprechend schlägt sich das teurere Top-Modell in unserem Benchmark noch einen Tick besser als der D10 Plus.

Für die Navigation in Eurer Wohnung gibt's einen LiDAR-Sensor. Gegenüber passiven optischen Orientierungssystemen ist hier der Vorteil, dass der L10 Prime sich auch im Dunkeln zurechtfindet. Das ist besonders im Winter praktisch, wenn der Saugroboter Morgens oder Abends reinigen soll. Außerdem ist das System weniger störanfällig. Für die Teppich-Erkennung gibt es übrigens separate Ultraschall-Sensoren.

Affiliate Angebot Dreame L10 Prime Der Dreame L10 Prime ist auf Amazon zum Start für 599 Euro erhältlich. Zur Geräte-Datenbank

Der Akku schließlich bietet eine Kapazität von 5.200 mAh. Laut Dreame arbeitet der Roboter damit bis zu 250 Minuten lang – laut Hersteller reicht das für bis zu 200 m2. Sollte der Akku allerdings nicht ausreichen, um Euren Palast in einem Rutsch zu reinigen, kann der L10 Prime auch zwischenladen und seine Arbeit anschließend dort fortsetzen, wo er aufgehört hat.

nextpit wird den Saugroboter in den kommenden Wochen ausführlich testen. Was interessiert Euch am Dreame L10 Prime – und worauf sollen wir genauer eingehen?

Dieser Artikel ist Teil einer Kooperation zwischen Dreame und nextpit. Auf die redaktionelle Meinung von nextpit hat diese Zusammenarbeit keinen Einfluss.