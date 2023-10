Dreame L10 Ultra: Saugroboter mit Wischfunktion (fast) zum Bestpreis

Der Dreame L10 Ultra, den wir ja auch begeistert getestet haben, ist derzeit für schlankes Geld bei Amazon zu haben. Am Amazon Prime Day zahlt Ihr für den Saugroboter lediglich 599 Euro. Und wie gut dieser Preis ist, verrät Euch nextpit selbstverständlich, wenn Ihr weiter lest.

Im Test des Dreame L10 Ultra hat Kollege Thomas nicht nur ordentliche vier Sterne vergeben, sondern dem Gerät auch bescheinigt, es "auf jeden Fall mit den besten Saugrobotern mit Wischfunktion aufnehmen" zu können. Damit habt Ihr eigentlich schon die wichtigste Info zu dem Saugroboter, den Ihr bei Amazon aktuell 599 Euro abstauben könnt (Haha, verstanden? ab"stauben", wegen – ach, vergesst es).

Dreame L10 Ultra: Deswegen solltet Ihr beim Amazon Prime Day zuschlagen

Mit dem Dreame L10 Ultra bietet Dreame eine Light-Version des Dreame L10s Ultra an. Der Saug- und Wischroboter hat eine Saugkraft von 5300 Pa und ist dank automatisierter Vorgänge in der Basisstation sehr eigenständig. Im Gegensatz zum L10s Ultra fehlt dem L10 Ultra jedoch die Kamera. Stattdessen kommt zur Navigation ein Infrarotsensor zum Einsatz. Die Einrichtung erfolgt schnell und einfach über die Dreamehome-App, die zahlreiche Einstellungsmöglichkeiten bietet.

Der Dreame L10 Ultra ist eine sehr zuverlässige Putzhilfe / © NextPit

Dank der freihändigen Reinigung habt Ihr bis zu 60 Tage Ruhe. Die Saug- und Wischleistung des Dreame L10 Ultra ist ausgezeichnet, allerdings neigt er dazu, sich in Kabeln zu verheddern. Insgesamt ist der L10 Ultra eine wirklich gute Wahl unter den Saug- und Wischrobotern. Technisch gibt es also kaum was zu bemängeln, aber was taugt der Preis?

Ein Blick auf Idealo.de verrät uns, dass es das Ding schon ein einziges Mal für einen Tag sogar noch günstiger gab. Davon abgesehen sind die hier aufgerufenen 599 Euro deutlich günstiger als die UVP von 899 Euro und derzeit die günstigste Möglichkeit, den Dreame L10 Ultra zu bekommen. Der aktuelle Straßenpreis liegt bei knapp 750 Euro, sodass auch in dieser Hinsicht der Deal absolut Sinn ergibt.

