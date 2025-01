Warum hat es das E-Auto so schwer?

Reden wir nicht um den heißen Brei herum: Die Preise für E-Autos sind nach wie vor in den allermeisten Fällen zu hoch. Und wer gibt schon gerne mehr Geld aus, als er muss? Deshalb greifen viele Autokäufer lieber zu den alten Bekannten: Benzinern und Diesel. Ja, du hast richtig gelesen! Der gute alte Verbrenner erlebt gerade ein kleines Comeback.

Aber Moment mal, was ist mit den ganzen Umweltzielen?

Stimmt, das ist ein guter Punkt. Aber die Zahlen sprechen eine klare Sprache: Immer weniger Menschen entscheiden sich für ein E-Auto. In einigen Ländern wie Skandinavien läuft das zwar ganz anders – die Menschen dort lieben ihre E-Autos über alles – aber in Deutschland und Frankreich sowie anderen Ländern Europas sieht es eben anders aus.

Und was ist mit den großen Autoherstellern?

Volkswagen liegt aktuell hinsichtlich der Verkaufszahlen in Europa vorne, aber auch Stellantis (also Peugeot, Opel, Fiat und Co.) und Renault machen gute Geschäfte. BMW und Mercedes haben dagegen im vergangenen Jahr bei ihren Autoabsätzen in Europa etwas Federn lassen müssen.

E-Auto oder Verbrenner: Wie geht es jetzt weiter?

Die Experten sind sich nicht ganz einig. Einige sagen, dass E-Autos bald wieder beliebter werden, weil die Preise fallen und die Auswahl größer wird. Andere glauben, dass der Verbrenner noch lange nicht am Ende ist. Einige Zahlen aus dem vergangenen Jahr zeichnen aber einen klaren Trend:

E-Autos: In Deutschland sind die Verkäufe von E-Autos im Jahr 2024 stark zurückgegangen.

Benzin und Diesel: Die Nachfrage nach Benzinern und Dieseln ist hingegen wieder gestiegen.

Hybridautos: Hybridautos liegen im Trend und werden immer beliebter.

Es lässt sich also festhalten: Der Markt für Autos ist im Wandel. E-Autos haben zwar Potenzial, aber es gibt noch viele Herausforderungen. Die Verbraucher sind unsicher und die Preise (zu) hoch. Es bleibt spannend, zu sehen, wie sich der Markt in den nächsten Jahren entwickeln wird. Wenn man dem Verband der Automobilindustrie vertrauen darf, wird 2025 für E-Autos übrigens wieder richtig erfolgreich. Ihr Absatz sollte gegenüber 2025 um 75 Prozent zulegen. Der Verkauf von Plug-in-Hybriden soll ebenfalls steigen. Aber nur um 8 Prozent.

Und jetzt Ihr: Wenn Ihr Euch ein neues Auto kaufen müsstet. Würdet Ihr Euch für ein E-Auto entscheiden? Oder eher für einen Plug-in-Hybrid? Oder doch eher für einen Benziner oder Diesel? Bei mir ginge der Trend klar zum E-Auto. Noch habe ich aber keins gefunden, das meinen Ansprüchen vollständig gerecht werden würde.