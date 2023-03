eBay-Gutschein-Aktion: Bis zu 50 € Rabatt auf neue Technik!

Bei eBay gibt es wieder eine sehr spannende Gutschein-Aktion für Euch. Dabei könnt Ihr nicht nur auf der Hauptseite, sondern auch im Re-Store bis zu 50 Euro auf Technikprodukte sparen. Dadurch entstehen ziemlich spannende Deals von A wie Apple bis X wie Xiaomi. Wir haben uns das Angebot einmal genauer angeschaut und präsentieren Euch unsere Favoriten in diesem Deal-Check.

Erfahrene NextPit-Leser:innen kennen die Gutschein-Aktionen von eBay bereits und auch in diesem Fall handelt es sich um einen Code, den Ihr eingeben könnt, um Euch 10 Prozent Rabatt bei Eurem nächsten Technikeinkauf zu sichern. Dabei darf der Rabatt jedoch nicht mehr als 50 Euro betragen und Ihr könnt den Code bei insgesamt zwei Produkten verwenden.

Affiliate Angebot eBay-Gutscheine Jetzt mit dem Gutschein "TECHNIK23" bis zu 50 Euro Rabatt einheimsen

Um Euch einen kleinen Vorgeschmack auf die Aktion zu geben, haben wir uns die Deals einmal genauer angeschaut und die Preise online verglichen. Dabei ergaben sich einige spannende Angebote. Die fünf Besten findet Ihr in diesem Artikel. Außerdem könnt Ihr seit dem 01. März als Privatverkäufer kostenlos Eure Angebote beim größten Online-Auktionshaus einstellen. Mehr dazu, findet Ihr etwas weiter unten im Artikel.

Diese Deals lohnen sich besonders bei der Gutschein-Aktion von eBay

Nachfolgend findet Ihr fünf Deals, bei denen Ihr einen aktuellen Bestpreis erhaltet, wenn Ihr den Gutschein "TECHNIK23" im Warenkorb eingebt. Auf den Produktseiten findet Ihr jeweils höhere Preise, die sich erst reduzieren, sobald Ihr den Coupon nutzt. Natürlich ist das Portfolio deutlich größer, allerdings könnt Ihr Euch davon über den obenstehenden Link selbst ein Bild machen.

SANDISK Extreme Pro UHS-1, 1 TB

Den Anfang in unserer Liste macht die Micro-SDXC-Karte von Sandisk. Hierbei erhaltet Ihr einen Speicher von einem Terabyte (!) für gerade einmal 117 Euro. Der nächstbeste Preis liegt hier bei 129,99 Euro. Auch beim Verkäufer müsst Ihr Euch keine Sorgen machen, denn Media Markt hat das Angebot eingestellt und erhält auf eBay stolze 98,5 Prozent positive Stimmen bei mehr als 1 Million Bewertungen.

Affiliate Angebot Sandisk Extreme Pro 1TB Micro-SDXC-Karte mit einem Terabyte Speicher und einer Lesegeschwindigkeit von bis zu 200 MBit/s.

Harman Kardon Onyx Studio 7

Der Bluetooth-Lautsprecher von Harman hat eine Laufzeit von knapp 8 Stunden und eine Leistung von 50 Watt zu bieten. Mit einem 120 Millimeter Hochtöner und zwei 25 Millimeter großen Tieftönern erhaltet Ihr einen guten Sound. Das Gerät kostet Euch derzeit 85,50 Euro bei eBay. Das nächstbeste Angebot liegt hier bei 111 Euro.

Affiliate Angebot Harman Kardon Onyx Studio 7 Mit 1 x 120mm Hochtöner und 2x 25mm Tieftöner und einer Nennleistung von 50 Watt.

Nintendo Switch OLED

Die OLED-Variante der Nintendo Switch findet sich ebenfalls unter den Angeboten von eBay. Hier erwartet Euch nicht nur der deutlich bessere OLED-Bildschirm, sondern auch ein erweiterter Speicher und die Möglichkeit, das Gerät an Euren Fernseher anzuschließen. Mit dem Code "TECHNIK23" kostet Euch die Konsole nur noch 314,90 Euro. Das nächstbeste Angebot liegt hier bei Kaufland mit 329,90 Euro.

Affiliate Angebot Nintendo Switch OLED Nintendo Switch OLED mit 7-Zoll-Bildchirm, neuer Docking-Station und 64 GB internem Speicher.

Apple AirPods Pro 2. Generation (2022)

Auch bei den Apple AirPods Pro der zweiten Generation könnt Ihr bei eBay gerade ordentlich sparen. Die In-Ear-Kopfhörer kosten Euch derzeit gerade einmal 246,51 Euro, wenn Ihr den Gutscheincode nutzt. Der Verkäufer "phonescom" kann dabei mit 100 % positiven Bewertungen aus insgesamt 13.733 Stimmen glänzen.

Affiliate Angebot Apple AirPods Pro 2. Generation Mit Magsafe Ladecase mit besserem ANC und längerer Akkulaufzeit im Vergleich zu den Vorgängern.

Apple HomePod mini

Auch im Re-Store gibt es noch einen wirklich spannenden Deal für Euch. Denn hier gibt es den Apple HomePod mini für 69,21 Euro. Normalerweise zahlt Ihr für die Smart-Home-Zentrale mindestens 89,99 Euro im Netz. Hierbei wird der Artikelzustand als "Zertifiziert" angegeben. Wollt Ihr mehr zum Re-Store erfahren, schaut am besten in den verlinkten Artikel. Dort erklären wir Euch, was es mit den verschiedenen Artikelzuständen auf sich hat.

Affiliate Angebot Apple HomePod mini Apple HomePod mini mit dem Artikelzustand "zertifiziert" als generalüberholtes Gerät kaufen.

Ab jetzt: Keine Verkaufsgebühren bei eBay

Seid Ihr Privatverkäufer, erlässt Euch eBay seit dem 01. März die Auktionsgebühren. Es gibt weiterhin kostenpflichtige Zusätze, allerdings müsst Ihr nun nicht mehr für Eure Bilder oder die Auktion an sich zahlen. Mehr Informationen findet Ihr auf der Aktionsseite des Online-Auktionshauses.

Was haltet Ihr von den Angeboten? Ist etwas für Euch dabei gewesen oder lasst Ihr die Finger von eBay? Lasst es uns in den Kommentaren wissen!