Die EcoFlow Delta 3 Plus ist die neueste Powerstation des chinesischen Energie-Riesen. Sie gehört zu den kompakteren Modellen der Delta-Reihe, hat aber mit einer Kapazität von 1 kWh und einer Ausgangsleistung von 1.800 W dennoch ordentlich was auf der Kiste. Im Test verrät Euch nextpit, wie sich das Modell in der Praxis schlägt und ob der Kauf lohnt.

Design und Anschlüsse der EcoFlow Delta 3 Plus

Die Delta 3 Plus sieht aus wie jede andere Powerstation von EcoFlow. Es ist ein zeitloses Design mit grau-schwarzen Farbakzenten. Einen Design-Faktor hätte der Hersteller gerne ändern können, die Tragegriffe sind weiterhin an den Seiten nach außen hin positioniert. Das einzig Gute hierbei ist, dass die Seitengriffe die offenen Anschlüsse schützen.

Design und Verarbeitung Anschlüsse 4x AC-Steckdosen

2x USB-C

2x USB-A

2x DC55521

1x Kfz-Ausgang Gewicht 12,5 kg Maße 39,8 × 20 × 28,4 cm

Die Delta 3 Plus ist hochwertig verarbeitet und sieht modern aus. Sie wiegt 12,5 kg und misst 39,8 × 20 × 28,4 cm. An der Unterseite wurden dem Gerät Gummischichten für einen sicheren Stand im Kofferraum oder auf dem Boot verpasst. Gut gefällt mir die Positionierung der Ausgänge. An der Vorderseite platziert EcoFlow vier AC-Ausgänge. Über diesen Anschluss können Endverbraucher mit konstant 1.800 W geladen werden. Über den Schuko-Steckdosen findet Ihr jeweils zwei USB-C und USB-A-Ports. Via USB-C kann mit bis zu 140 W geladen werden, bei USB-A sind es maximal 36 W.

Die EcoFlow Delta 3 Plus ist solide verarbeitet und hat ein modernes Design. © nextpit An der Vorderseite der Delta 3 Plus gibt es vier Steckdosen. © nextpit

Darüber hinaus gibt es folgende weitere Anschlüsse:

2x DC55521-Ausgang mit 12,6 V, 3 A und

1x Kfz-Ausgang mit 12,6 V

Ebenfalls an der Vorderseite gibt es ein Display, das Euch Informationen zum Gerät anzeigt. An der Rückseite sind Zugangsmöglichkeiten, um die Delta Plus 3 aufzutanken. Ihr könnt die Powerstation am Hausnetz, am Kfz oder via Solar aufladen. Ein Vorteil der Delta Plus 3 ist die Erweiterungsmöglichkeit. Sie enthält einen Anschluss für eine Zusatz-Batterie, die die Kapazität um 1 kWh erhöht. Insgesamt kann die Kapazität der Powerstation auf 5 kWh angehoben werden.