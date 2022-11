Ecovacs Deebot X1 Turbo im Test: Wischroboter mit Herz für Teppiche

Das hat Vor- und Nachteile: Einerseits ist das sinnvoll, denn so werden die Kanten Eurer wertvollen Orientteppiche tatsächlich kein bisschen feucht. Andererseits kann der X1 Turbo dadurch keine Bereiche in der Wohnung erreichen, die nur durch überqueren eines Teppichs zu erreichen sind. Hier wäre ein "Scheiß auf meine IKEA-Teppiche"-Modus noch wünschenswert. Oder haben Käufer von 1.300-Euro-Saugern keine billigen Teppiche?

Wer möchte, kann in der Ecovacs-App sogar den eingescannten Grundriss mit Möbeln ausstaffieren. Einige Dinge erkennt der X1 Turbo sogar eigenständig, beispielsweise meine Couch. Einen Esstisch muss ich dagegen händisch hinzufügen. Habe ich das getan, kann ich theoretisch sagen: "Yiko, mach rund um den Esstisch sauber". In der Praxis funktioniert das auch tatsächlich, wenn Ihr Eure Wohnung in der App entsprechend konfiguriert habt. Nur das Herbeirufen per "Yiko, mach hier sauber" hat im Test nicht funktioniert – der X1 Turbo konnte mich nicht finden.

Leider hat der X1 Turbo das Mapping im Test immer wieder unvollständig beendet. Sprich: Manche Zimmer hat der Saugroboter trotz weit geöffneter Türen schlicht ignoriert. Die App zeigt das mit einem "Mapping unvollständig" sogar entsprechend an, und per Fingertipp könnt Ihr den Roboter wieder zum Kartographieren losschicken. Wieso das nicht automatisch klappt, ist mir schleierhaft. Nach etwa einem halben Dutzend Anläufen ist die Bude dann schließlich erfasst.

Saug und Wischleistung im Check

Bei der Saug- und Wischleistung selbst gibt sich der Ecovacs Deebot X1 Turbo keine Blöße. Der Putzroboter saugt und wischt alles weg, was ihm in den Weg kommt. Nur bei einen Tag altem Ketchup muss sich der X1 Turbo geschlagen geben. Aber wer lässt Flecken schon so lange eintrocknen?! Das größere Problem bestand im Test allerdings darin, den Ecovacs-Roboter zu einer kompletten Reinigung zu bewegen.

Gefällt:

starke Saugleistung mit 5.000 Pa

wischt sehr gründlich, optional mit Putzmittel

Station reinigt und trocknet Mopp-Pads

geht sehr vorsichtig mit Teppichen um

Gefällt nicht:

Station ohne Absaugfunktion

sehr langsames Aufladen

Was der Deebot X1 Turbo reinigt, das reinigt er gründlich. Selbst ohne optional erhältlichem Reinigungsmittel schrubbt der Ecovacs-Saugroboter Fußspuren, Flüssigkeitsspuren & Co. gründlich vom Boden. Nur wirklich hartnäckig eingetrocknete Soßenreste schafft der X1 Turbo nicht. Allerdings scheiterte bei einem anschließenden Versuch auch der Dreame L10s Ultra (Test) am gleichen Fleck – und das mit zusätzlichem Reinigungsmittel im Tank.

In der Station des X1 Turbo gibt's einen Tank für sauberes und einen für schmutziges Wasser. / © NextPit

Der Saugmodus überzeugt ebenfalls. Mit 5.000 Pa zieht der Deebot X1 Turbo Staub, Fusseln, Haare & Co. zuverlässig von Hartböden und Teppichen in den Tank. Die rotierende Bürste setzt auf eine Mischung aus Borsten und Lamellen. Schade ist lediglich, dass die Station keine Absaugfunktion hat. Den Staubtank müsst Ihr also regelmäßig selbst entleeren. In der folgenden Tabelle seht Ihr, wie sich der Deebot X1 Turbo im NextPit-Saugbenchmark schlägt.

Testvolumen (g) Ansaugvolumen (g) Reinigungsleistung (%) Reis 10 g 9,6 g 96 % Hafer 10 g 9,9 g 99 % Kaffee 10 g 9,6 g 96 % Sand Laminat: 10 g

10 g Teppichboden: 10 g Laminat: 9,1 g

9,1 g Teppichboden: 8,8 g Laminat : 91 %

: 91 % Teppichboden: 88 %

Für die allermeisten Wohnungen dürfte der Deebot X1 Turbo eine ausreichende Reichweite bieten. Im reinen Wischbetrieb braucht der Roboter gut ein Viertel seiner Akkukapazität, um in knapp einer Stunde 35 Quadratmeter durchzuschrubben. Währenddessen fährt der Roboter etwa alle zehn Minuten ans Dock, um seine Wischmopps gründlich durchzuspülen. Das kommentiert der Roboter jedes Mal mit einem "The Mopping Pads are slightly dirtly. I will return to wash them." Nach zwei kompletten Reinigungsdurchläufen ist ein kompletter Tank sauberes Wasser in Schmutzwasser verwandelt, und der X1 Turbo fordert mich zum Nachfüllen beziehungsweise Entleeren auf.

Der Deebot X1 Turbo fährt im Wischbetrieb regelmäßig an die Station, um die beiden Mopps durchzuspülen. / © NextPit

Wenn Ihr jetzt denkt, dass Ihr mit 100 Prozent Akkulaufzeit vier solcher Durchgänge schafft, habt Ihr Euch allerdings getäuscht: Der Deebot X1 Turbo behält nämlich immer mindestens 25 Prozent Restkapazität im Akku – und fährt dann zum Nachladen ans Dock. Dabei beendet er außerdem den Wischvorgang und macht leider nicht automatisch da weiter, wo er aufgehört hat. Auch wenn der Tank mit sauberem Wasser leer ist, macht der X1 Turbo nicht da weiter, wo ihm der Saft ausgegangen ist.

Schwere Geburt: Das Aufteilen der automatisch generierten Karten hat im Test leider nicht so gut funktioniert. / © NextPit

Habt Ihr weniger als etwa 70 Quadratmeter reine Wischfläche und achtet vor dem Reinigungsvorgang auf einen vollen Tank, soll Euch das aber nicht stören. Eine Schnellladefunktion gibt's allerdings nicht. Es dauert rund fünf bis sechs Stunden, bis der Akku von 25 auf 100 Prozent aufgeladen ist.