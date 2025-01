Skoda Superb iV: Benziner und E-Auto unter einer Haube

Der Superb iV kombiniert das Beste aus zwei Welten: die Power eines Benziners und die Ruhe eines Elektroautos. Mit einer rein elektrischen Reichweite von bis zu 120 Kilometern kommt Ihr locker durch die Stadt und vielleicht sogar zur Arbeit und zurück. Und wenn Ihr mal eine längere Strecke vorhabt, schaltet sich der Benzinmotor einfach dazu. Dann fahrt Ihr Eurem Ziel wie mit einem herkömmlichen Auto entgegen.

Für den Vortrieb arbeitet unter der Haube ein 1,5-Liter-TSI-Benziner zusammen mit einem Elektromotor. Zusammen bringen die beiden Aggregate 150 kW auf die Straße. Das entspricht umgerechnet 204 PS. Und das Beste: Der Akku lässt sich nicht nur zu Hause an einer Wallbox (Vergleich), sondern auch an einer Schnellladesäule aufladen. Von 10 auf 80 Prozent dauert das weniger als eine halbe Stunde. Allerdings nur unter optimalen Bedingungen. Es sollte also nicht zu kalt sein.

E-Antrieb oder Verbrenner, Ihr habt die Wahl

Aber warum gerade der Superb iV? Weil Skoda nicht nur Autos baut, sondern auch echte Lebensbegleiter. Der Superb ist schon immer für seinen Komfort und sein großzügiges Platzangebot bekannt gewesen. Und mit dem iV bekommt Ihr all das, plus noch einen Hauch von Zukunft. So könnt Ihr selbst die E-Mobilität erleben, bei Bedarf aber auch lange Strecken mit dem Verbrennungsmotor abspulen.

Ihr seid ein Fan von SUVs? Kein Problem! Skoda hat mit dem Enyaq schon gezeigt, auch im E-SUV-Segment ganz vorne mitspielen zu können. Schließlich war der Skoda Enyaq im vergangenen Jahr zum Beispiel in Deutschland das am zweithäufigsten neu zugelassene Elektroauto. Aber manchmal sehnt man sich einfach nach etwas Eleganteren, etwas Klassischerem. Und genau da kommt der Skoda Superb iV ins Spiel.

Kurz gesagt: Der Skoda Superb iV, der als klassischer Verbrenner im vergangenen Jahr übrigens allein in Deutschland fast 17.000 Mal neu zugelassen wurde, ist die perfekte Wahl für alle, die Wert auf Nachhaltigkeit, Komfort und ein bisschen Luxus legen. Ob für die tägliche Fahrt zur Arbeit oder in den nächsten Urlaub – mit dem Superb iV seid Ihr immer gut unterwegs.