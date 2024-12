Bei LogiTel könnt Ihr Euch gerade das iPhone 16 Pro mit passendem Telekom-Tarif so günstig wie selten sichern. Ihr habt hier nicht nur die freie Farbauswahl, sondern bekommt derzeit 120 Euro Cashback von der Deutschen Telekom ausgezahlt. Doch auch Sparhandy wartet gerade mit einem spannenden Deal zum iPhone 16 auf. Wir haben uns die Angebote etwas genauer angeschaut und verraten Euch, was sich hier besonders lohnt.

Sicherlich hatten viele von Euch die iPhone-16-Serie (Vergleich) auf dem Wunschzettel zu Weihnachten. Leider ist es so, dass der Hersteller nicht unbedingt bekannt dafür ist, Smartphone für 500 Euro oder weniger auf den Markt zu werfen. Möchtet Ihr Euch die Apple-Smartphones dennoch schnappen, bieten sich derzeit verschiedene Tarif-Deals im Netz an. So bekommt Ihr bei LogiTel das iPhone 16 Pro gerade mit passendem Handyvertrag im Telekom-Netz zum recht günstigen monatlichen Preis geboten.

Affiliate Angebot Apple iPhone 16 Pro Mit Telekom MagentaEins Mobil S | 20 GB | 5G | max. 300 MBit/s | 120 Euro Cashback

iPhone 16 Pro: Das Apple-Flaggschiff im Kurz-Check

Das Apple iPhone 16 Pro (Test) glänzt bereits beim Auspacken mit seiner hochwertigen Verarbeitung. Der Hersteller setzt auf einen Rahmen aus Titan, was es leichter macht als Vorgänger-Modelle, ohne auf eine hohe Widerstandsfähigkeit zu verzichten. Wie in jedem Jahr hat sich Apple zudem eine Neuerung zum Vorgänger einfallen lassen, die direkt ins Auge fällt. Beim iPhone 16 Pro ist es der Kamerasteuerungs-Button. Dieser dient dazu, die Kamera-App direkt zu starten und diese dann auch direkt zu steuern.

Bei der Kamera gibt es eine Neuerung: Das Teleobjektiv hat jetzt nativ eine 5x- anstelle einer 3x-Vergrößerung. / © nextpit

Neben diesen Neuerungen gesellt sich auch eine 48-MP-Ultraweitwinkelkamera, die zusammen mit der 48-MP-Hauptkamera und der 12-MP-Telekamera auf der Rückseite ihren Platz findet. Der A18-Pro-Chip performt wieder einmal auf höchstem Niveau und bietet im Alltag und bei Games einen hohen Leistungsstandard. Etwas schade ist, dass nach wie vor Apple Intelligence noch nicht gänzlich verfügbar ist. Außerdem klingt es zwar so, als sei das iPhone 16 Pro ein Novum, im Vergleich zum iPhone 15 Pro (Test) hat sich aber nicht viel geändert.

Der LogiTel-Deal im Tarif-Check

Das iPhone 16 Pro bekommt Ihr derzeit bei LogiTel am günstigsten. Möglich macht das die Kombination mit dem Telekom-Tarif "MagentaEins Mobil S". Hier stehen Euch 20 GB und eine Download-Bandbreite von 300 MBit/s zur Verfügung. Die Allnet-Flat funkt zudem im 5G-Netz. Dafür zahlt Ihr 34,95 Euro im Monat, sowie einmalig 399 Euro für das Smartphone, 39,95 Euro in Form einer Anschlussgebühr und 4,99 Euro für den Versand. Durch eine aktuelle Aktion der Telekom könnt Ihr hier jedoch noch einmal 120 Euro Cashback abgreifen, was den Deal richtig spannend macht.

Tarif-Check Tarif Telekom MagentaEins S Datenvolumen 20 GB Download-Bandbreite max. 300 MBit/s 4G/5G 5G/LTE Mindestlaufzeit 24 Monate Monatliche Kosten 34,95 € Einmalige Kosten 443,94 € Gesamtkosten 1.282,74 € Cashback 120,00 € Aktuelle Gerätekosten (laut idealo) iPhone 16 Pro (128 GB) – 1.089,00 € Monatliche effektive Tarifkosten ~ 3,07 € Zum Angebot*

Wie Ihr unserer Tabelle entnehmen könnt, bleiben effektiv 3,07 Euro im Monat für den Handyvertrag zu zahlen. Durch das Cashback und den aktuellen Bestpreis für das iPhone 16 Pro zahlt Ihr also kaum zusätzlich etwas für den Telekom-Tarif. Allerdings gilt dies nur für den Effektivpreis. Denn auf der Rechnung bleiben weiterhin 34,95 Euro monatlich stehen. Für das iPhone 16 Pro dennoch ein gutes Angebot.

Doch lieber das iPhone 16?

Ist Euch das etwas zu teuer, könnt Ihr bei Sparhandy einen spannenden Deal zum iPhone 16 mit 128-GB-Gerätespeicher entdecken. Der Provider bietet Euch das Smartphone unter anderem mit dem Vodafone Smart Lite Spezial für 34,99 Euro im Monat an. Neben 35 GB Datenvolumen, habt Ihr hier ebenfalls eine monatliche Bandbreite von 300 MBit/s im 5G-Netz von Vodafone (Tarifübersicht) zur Verfügung. Spannend wird dieser Deal jedoch erst durch die Kosten.

Einmalig stehen 229,95 Euro für das Gerät, sowie 39,99 Euro in Form eines Anschlusspreises auf der Rechnung. Der Versand wird mit zusätzlichen 6,99 Euro berechnet. Bringt Ihr jedoch Eure alte Rufnummer mit, winkt ein Wechselbonus von 200 Euro. Nach Abzug des aktuellen Bestpreises von 858,99 Euro für das iPhone 16 (Test) und dem Bonus, bleiben effektiv 57,70 Euro stehen. Heruntergebrochen auf die Laufzeit von 24 Monaten entspricht das rund 2,40 Euro, die Ihr zusätzlich für den Tarif zahlt.

Affiliate Angebot Apple iPhone 16 Mit Vodafone Smart Lite Spezial | 5G | 35 GB | max. 300 MBit/s | 200 Euro Wechselbonus

Alles in allem sind beide Angebote durchaus spannend. Obwohl die Effektivpreise durchaus spannend wirken, bleiben die tatsächlichen Kosten. Diese sind für das iPhone 16 und iPhone 16 Pro durchaus interessant. Soll es etwas günstiger sein, lohnt sich allerdings ein Blick in unseren Vergleich der besten Smartphones unter 1.000 Euro mehr.

Was haltet Ihr von den Deals? Ist eines der beiden Tarif-Angebote spannend für Euch? Lasst es uns wissen!