Fast 50 Prozent Rabatt: Samsung-OLED im Preissturz bei MediaMarkt

Ihr sucht nicht nur einen großen Smart TV (Kaufberatung), sondern auch eine erstklassige Bildqualität für Serien und Filme? Dann ist ein OLED-TV genau die richtige Wahl für Euch. Aktuell bietet MediaMarkt einen solchen 55-Zoll-Fernseher von Samsung zu einem unschlagbaren Preis von unter 900 Euro an. Die Rede ist dabei vom Samsung „GQ55S85D“. Dieser bietet Euch allen voran eine gestochen scharfe 4K-Auflösung, samt OLED-HDR-Technologie mit intensiven Farben, tiefstem Schwarz und beeindruckenden Kontrasten. Obendrein ist die 120 Hz Bildwiederholrate ebenfalls top, wodurch sich der OLED auch ideal für alle Gamer eignet.

Das zeichnet den Samsung-OLED aus

Der Samsung-Fernseher setzt auf die fortschrittliche OLED-Technologie, die deutlich höhere Kontraste bietet als herkömmliche Displays. Schwarztöne wirken absolut perfekt, und die lebendigen Farben ziehen Euch mitten ins Geschehen. Mit einer Bildwiederholrate von bis zu 120 Hertz bleiben schnelle Szenen zudem ruckelfrei, egal ob bei Actionfilmen, Sportübertragungen oder Videospielen. Die gestochen scharfe 4K-Auflösung liefert dazu eine beeindruckende Detailtreue. Kurz gesagt: Das Bild ist rundum top!

Doch nicht nur das Bild überzeugt: Mit Dolby Atmos sorgt der Fernseher für ein Klangerlebnis, das Euch mitten ins Geschehen versetzt – fast wie im Kino. Ein weiteres Highlight ist die smarte Benutzeroberfläche. Damit habt Ihr direkten Zugriff auf Eure Lieblings-Streamingdienste oder steuert den Fernseher ganz bequem per Sprachbefehl. Selbstverständlich sind auch alle wichtigen Anschlüsse für externe Geräte vorhanden.

Preissturz bei MediaMarkt: Jetzt mit fast 50 Prozent Rabatt

Und wie steht es um den Preis? MediaMarkt bietet Euch diesen OLED-TV aktuell mit einem Rabatt von 47 Prozent an. So zahlt Ihr nur noch 899 Euro – und der Versand ist sogar kostenfrei. Ist das ein guter Deal? Der Preisvergleich sagt eindeutig: Ja! Zwar war der TV vor Kurzem über eBay minimal günstiger zu haben, doch aktuell ist dieser MediaMarkt-Preis unschlagbar. Obendrein könnt Ihr Euch beim Kauf bis zum 15. Dezember auch noch ein Cashback in Höhe von 125 Euro sichern. Alle Infos zu der Aktion findet ihr hier.

Wenn Ihr noch mehr Bildschirmfläche möchtet, gibt es übrigens auch das Modell mit 65 Zoll im Angebot*. Dank eines Rabatts von 48 Prozent kostet es derzeit nur 1.188 Euro bei MediaMarkt. Hier winkt außerdem sogar ein 150-Euro-Cashback.

Wie sieht's eigentlich bei Euch aus: Muss unbedingt ein OLED im Wohnzimmer stehen oder reicht auch ein normaler 4K-Fernseher? Und was haltet Ihr von dem MediaMarkt-Angebot hier? Lasst es uns gerne in den Kommentaren wissen.