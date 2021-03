Fauna Audio Glasses im Test: Nicht nur was für Nerds!

Faunas Audio Glasses sind als Wearable für den ganzen Tag gedacht. Optimalerweise bleiben die Brillen also immer mit Eurem Handy verbunden, sodass Ihr jederzeit Musik oder Podcasts hören, Anrufe entgegennehmen oder von sogenannten “Whistles” an bestimmte Handlungen erinnert werdet. Das Tragen den ganzen Tag über ist mit den Klarsichtbrillen natürlich ein wenig realistischer.

Das gefällt mir an den Fauna Audio Glasses

Optik und Dezenz

Ein wenig hochgestochen klingt diese Überschrift, aber tatsächlich wird kaum jemandem auffallen, dass Ihr mit den Fauna Audio Glasses eine Brille mit integrierten Lautsprechern tragt. Die gesamte Elektronik der Brille befindet sich in den jeweiligen Ohrenbügeln, die ein wenig dicker und mattschwarz ausfallen. Habt Ihr wie ich ein wenig längere Haare, verschwinden die Bügel aber sowieso und dann werdet Ihr höchstens schräg angeguckt, wenn aus Eurem Kopf auf einmal leise Musik dringt.

Vielleicht schauen Euch Passanten aber auch an, weil Ihr so unwiderstehlich gut ausseht. Das von mir getestete Modell hat einen sehr modernen Look, der ein wenig an die bekannte RayBan Wayfarer erinnert. Ihr wisst schon – Everybody Needs Somebody to Love – Blues Brothers und so weiter und so fort! Anders als bei einigen anderen futuristischen Wearables hatte ich keine Scham, mit den Fauna Audio Glasses für die Tür zu gehen. Ein Pluspunkt!

Die Ladeschale

Deutlich klobiger als bei einer herkömmlichen Brille ist allerdings das Lade-Case, das jeder Brille beiliegt. Diese beherbergt schließlich auch einen Akku mit 1.300 Millimaperestunden, der in maximal zwei Stunden über USB-C wieder mit Strom versorgt werden kann. Auch wenn dieser USB-C-Port an einem ziemlich merkwürdigen Ort platziert ist, befreit er die Brille von einem Ladeanschluss.

Das Ladecase lädt die Sonnenbrille bei jedem Reinlegen. / © NextPit

Naja nicht ganz, denn schließlich befinden sich zwei Kontakte im Rahmen der Brille, die aber beim Aufsetzen im Scharnier verschwinden. Faltet Ihr die Brille also beim Einlegen ins Lade-Etui zusammen, wird sie direkt aufgeladen. Auch wenn Fauna in der Beschreibung darauf hinweist, dass Ihr die Brille ein wenig herunterdrücken müsst, hat das im Test auch so ganz gut geklappt.

Wie bereits eingangs erwähnt ist hierbei das einzige Manko, dass die Brille keinen Ausschalter besitzt. Stattdessen schaltet sich die Brille nach rund 20 Minuten automatisch in einen Standby-Modus, den Ihr nur über das Ladecase wieder verlassen könnt. Somit müsst Ihr das Lade-Case immer mit Euch herumtragen. Auch beim Spazierengehen mit kurzer Hose im Sommer. Was eigentlich so positiv ist, hat also leider auch einen starken negativen Effekt.

Audio-Feeling

Lange hab ich überlegt, ob ich dieses Kapitel nicht lieber “Klangqualität” nennen sollte. Irgendwie passt es nicht ganz, denn das Musikhören mit den Fauna Audio Glasses ist ein Anderes. Ich habe es im Testzeitraum am ehesten damit verglichen, als würde ein unsichtbarer Lautsprecher über Eurem Kopf schweben.



Denn da die insgesamt vier Lautsprecher, an jedem Bügel sitzt ein 2-Wege-System mit einer patentierten USound MEMS-Technologie, nicht direkt in den Gehörgang zielen, bleibt Euer Ohr offen für andere Klänge. Beim Fahrradfahren oder Spazierengehen bleibt Ihr also automatisch aufmerksam. Dem aktuellen Noise-Cancellation-Trend bei Kopfhörern geht das natürlich diametral entgegen.

Das sind die kleinen Lautsprecher, die Eure Ohren offen und ein bisschen schwach mit Musik versorgen. / © NextPit

Der Klang ist dabei laut genug, dass ich sogar im lauten Großstadtverkehr die Erzählungen in Podcasts verstehen kann. Der Klang ist jedoch recht blechern und sehr höhenlastig. Trotz zweier Woofer fehlen zudem so ziemlich die gesamten Bässe. Dass ich während des Tests auf einem kleinen Kendrick Lamar-Trip war, hat da für wenig Begeisterung gesorgt.

Zum aktiven Musikhören würde ich die Fauna Audio Glasses nicht nutzen, aber ist das wirklich ihre Bestimmung? Eher ist es ein Wearable für draußen, dass Eurem Leben einen für andere kaum hörbaren Soundtrack hinzufügt.

Wenig Sound-Bleeding

Um diese Überleitung noch kurz mitzunehmen: Das Sound-Bleeding der Fauna Audio Glasses ist mir auch positiv aufgefallen. Ich habe einer Freundin die Sonnenbrille vor einer Joggingrunde aufgesetzt und habe erst dann gemerkt, wie wenig man als Außenstehender von der Musik hört. Mit 2 Metern Corona-Sicherheitsabstand habe ich von der Musik nur noch ein leises Flüstern vernehmen können. Peinliche 90er-Songs oder Sex-Podcasts gehen also auch!