Fitbit räumt auf: So clean sehen Sense 2, Versa 4 und Inspire 3 aus

Fitbit Inspire 3 mit farbigem AMOLED-Display

Der Fitnesstracker Inspire 3 zeigt sich mit schwarzem Gehäuse und Armbändern in drei verschiedenen Farben. Auffällig ist die Unibody-Form mit einem ummantelten Glas im Gegensatz zum Sandwich-Stil des Fitbit Inspire 2. Der neue Fitnesstracker sieht zwar klobiger aus, wirkt aber durch sein abgerundetes Design stimmiger. Außerdem bleiben die beiden seitlichen Tasten des Vorgängers auch beim Fitbit Inspire 3 erhalten.

So wird das Fitbit Inspire 3 mit seinem Farbbildschirm wahrscheinlich aussehen. / © 91Mobiles

Für die Uneingeweihten: Die zweite Generation des Inspire-Fitness-Trackers verwendet ein PMOLED-Display mit Graustufen. Überraschenderweise scheint das abgebildete Inspire 3 einen farbigen Bildschirm zu verwenden. Es ist unklar, ob wir auch ein größeres Display oder eine verbesserte Touch-Funktion bekommen könnten, ähnlich wie bei der teureren Fitbit Charge 5 mit AMOLED-Display.

Das finale Design der Fitbit Sense 2

Was die Fibit Sense 2 betrifft, so weist die Premium-Smartwatch das gleiche Design auf wie die ursprüngliche Sense. Bestätigt ist jedoch der hervorstehende physische Button, der die versenkten kapazitiven Tasten der älteren Uhr ablöst. Der EKG-Sensor ist jetzt in das Glas des Displays integriert, was für ein sauberes Finish sorgt. Die Fitbit Sense 2 zeigt sich in den Farben Gold, Silber und Schwarz.

Die Fitbit Sense 2 verfügt über eine neue physische Taste und einen neu gestalteten EKG-Sensor. / © 91Mobiles

Nur wenig Neues bei der Fitbit Versa 4

Die Fitbit Versa 4 scheint die meisten Merkmale der Versa 3 beizubehalten, mit Ausnahme des neuen Buttons und der abgerundeten Seiten. Die Quelle erwähnt allerdings nicht, ob Fitbit endlich ein EKG im neuen Modell unterbringt. Unabhängig davon dürfte die Versa 4 die wichtigsten Funktionen ihres Vorgängers übernehmen, darunter ein eingebautes GPS, den AMOLED-Bildschirm und Sensoren zur Gesundheitsüberwachung.

Fitbit Versa 4 Smartwatch mit runderem Design und neuem Button. / © 91Mobiles

Fitbit Sense 2, Versa 4 und Inspire 3: Preise und Verfügbarkeit

Was die Preise und die Verfügbarkeit angeht, gibt es keine genauen Angaben darüber, wann und zu welchem Preis das Wearable-Trio auf den Markt kommt. Aber angesichts dieser offiziell aussehenden Renderings scheint es so, als ob die Markteinführung von Fitbit Sense 2, Versa 4 und Inspire 3 kurz bevorsteht. Zum Vergleich: Die erste Fitbit Sense wurde für 330 US-Dollar auf den Markt gebracht, die Versa 3 für 230 US-Dollar, während die Inspire 2 für 100 US-Dollar zu haben war.