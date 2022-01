Präsentation angekündigt: Galaxy S22 wieder mit Frühstart

Das Unpacked-Event zum Galaxy S22 wird am 8. Februar 2022 stattfinden! Das bestätigte der Hersteller nun gegenüber koreanischen Medien. Neben dem Datum für die Vorstellung des Smartphones verriet Samsung auch, wann die neue Flaggschiff-Serie in den Handel kommen wird. Im Laufe dieser Woche wird Samsung zudem den neuen Prozessor Exynos 2200 vorstellen.

Gegenüber koreanischen Medien hat Samsung soeben drei Termine genannt, die mit Blick auf den kommenden Launch der Galaxy-S22-Serie sehr wichtig werden. So schreibt Ddaily, dass Samsung am 8. Februar 2022 ein Unpacked-Event angekündigt habe. Auf diesem werden mit aller Wahrscheinlichkeit die derzeit als Galaxy S22, Galaxy S22+ und Galaxy S22 Note gehandelten neuen Handys vorgestellt.

Plant Ihr, eines der neuen Modelle zu kaufen, gibt es weitere Infos für Euch. So sollen Vorbestellungen bereits einen Tag nach dem Unpacked Event – also am 9. Februar 2022 – möglich sein. Der offizielle Verkaufsstart wird dann am 24. Februar 2022 beginnen. Auffällig ist hierbei, dass Samsung wieder ein Datum vor dem anstehenden MWC 2022 wählt. Wie Ddaily weiter ausführt, will sich der Hersteller zur Tech-Messe in Barcelona auf das Galaxy-Ökosystem konzentrieren und nicht auf Smartphones.

Vorstellung des Exynos 2200 steht kurz bevor

Samsung-Fans müssen sich also nicht mehr allzu lange gedulden, bis wir die Galaxy-S22-Modelle zu Gesicht bekommen. Womöglich gibt es erste Einblicke in die Datenblätter der neuen Handys schon am 11. Januar. Denn vor einigen Tagen bestätigte Samsung bereits auf Twitter, dass für dieses Datum die Präsentation des Exynos 2200 ansteht. Samsungs neues Top-SoC sorgte im Vorfeld aufgrund einer Kooperation mit AMD für Aufsehen.

So soll das Galaxy-S22-Lineup laut Renderbildern aussehen. / © letsgodigital.org

Welche Vorteile die RDNA2-Architektur bringen wird, die unter anderem in den Spielekonsolen Sony PlayStation 5 und Microsoft Xbox Series S/X zum Einsatz kommt, werden wir also schon bald erfahren. Welche Gerüchte es zum Galaxy-S22-Lineup in den letzten Wochen noch gab, das lest Ihr am besten auf unserer Gerüchteseite zum S22.

Freut Ihr Euch auf die neuen Samsung-Smartphones oder lässt Euch der Release kalt? Teilt es mir in den Kommentaren mit! – Kurzer Hinweis: Das Titelbild zeigt ein Galaxy S21!